光が丘IMA、人流分析AI Agent「ミセシル」を採用し、フロア内各ゾーンの回遊状況などの分析を開始

株式会社GROWTH VERSE

株式会社GROWTH VERSE（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博）が提供する人流分析AI Agent「ミセシル」は、株式会社新都市ライフホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 田中 伸和）が運営する「光が丘IMA」に採用されたことをお知らせいたします。

導入の背景と目的

株式会社新都市ライフホールディングスは、UR都市機構グループとして、85の商業施設の運営・管理を行っています。その中の一つである「光が丘IMA」は、リヴィン光が丘店・イオン練馬店の2店を核テナントとし、約150店の専門店が並ぶほか、IMAホールを擁する多機能複合型の大規模施設です。

今回の「ミセシル」導入により、主に以下の点において人流データを活用し、今後の集客、イベント企画などの販促施策および施設運営の最適化を推進してまいります。

- 施設の商圏、顧客属性、回遊パターンの可視化- リニューアルやテナント入れ替え前後での比較分析- 駅利用者以外における流入ポテンシャルの可視化- 施設内イベントによる館内波及効果の分析

ミセシルについて

スマホビッグデータを活用した、自店・競合店・商圏の人流分析AI Agentです。業界トップクラス3,000万人の位置情報、4.8億UBのWEB閲覧履歴、1.8億枚の購買レシートデータ、国勢調査データを掛け合わせたデータ分析を行います。

製品URL：https://growth-verse.ai/miseshiru/

会社概要

「 BUILDING AI to maximize Business Growth 」をミッションとして掲げ、データ×AIで企業の成長力を最大化するためのAI Agentを提供しています。マーケティング領域では「AIMSTAR」、小売領域では「ミセシル」および「Zero」、音声領域では「電話放送局」各サービスの開発・販売をしています。

会社名：株式会社GROWTH VERSE

代表者名：代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博

設立日：2021年６月

所在地：〒105-6238 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー38F

Tel：03-5956-3426

Fax：03-5956-3427

https://growth-verse.ai