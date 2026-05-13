チワワオーナーの“これからのケア”に寄り添う。M&N’s CBD、「チワワEXPO 2026 SPRING」に出展

株式会社ウェルファーマ

株式会社ウェルファーマ（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：福田一生）が展開する犬・猫のためのCBDケアブランド「M&N’s CBD（エムアンドエムズシービーディー）」は、2026年5月10日（日）、イーノの森Dog Garden（東京都江東区）で開催された『チワワEXPO 2026 SPRING』に出展いたしました。

当日は、商品体験や個別相談などを通じて、愛犬と飼い主が一緒に楽しみながらケアについて学べる機会を提供しました。

出展背景

小型犬ならではの“長寿ケア”への関心の高まり

近年、ペットの健康寿命への関心が高まる中で、「年齢に合わせたケアを取り入れたい」「できるだけ身体に負担の少ない選択肢を知りたい」といった声が増えています。

チワワは比較的長寿な小型犬として知られる一方で、年齢を重ねるにつれて、日々のコンディション管理や生活環境への配慮を意識する飼い主も少なくありません。

実際に会場でも、「シニア期に入って落ち着きがなくなった」「日常的なコンディション管理を考えたい」「年齢に合わせたケアを取り入れたい」といった相談が多く寄せられました。

こうした背景を受け、M&N’s CBDは、実際に製品を試しながら相談できる場を提供することで、それぞれの愛犬に合ったケアの選択肢を届けたいと考え、本イベントに出展いたしました。

ブース企画

“試して納得できる”体験型コンテンツ

・商品のお試し体験

愛犬の状態やライフスタイルに合わせた使い方を、その場で体験可能

・専門スタッフによる個別相談

シニア期のケアや、日々のコンディション管理、CBDの取り入れ方について個別にご案内

・会場限定特別価格販売

初めての方でも試しやすい特別価格で商品を提供

・ご長寿表彰

12歳以上のシニア犬を対象に、ご長寿表彰を実施

蝶ネクタイや王冠などの撮影小物も用意し、長寿を迎えた愛犬との記念撮影機会を提供。あわせて、これからの健康長寿にお役立ていただけるよう、CBDオイルをプレゼントいたしました。

会場の様子

“長く一緒に暮らすため”のリアルな相談も

当日は、多くのチワワオーナーがブースを訪れ、愛犬の年齢や体調に合わせたケアについて積極的に相談する様子が見られました。

「夜鳴きや不安感が増えてきた」「年齢に合わせたケアを今から始めたい」など、それぞれの悩みに応じたコミュニケーションが生まれ、製品を実際に手に取りながら理解を深めていただく機会となりました。

また、すでにM&N’s CBDをご利用いただいているユーザーの来場も多く、「毎日使っています」「これからも続けたいです」といった声とともに、直接コミュニケーションを取る場面も見られました。日頃から製品をご利用いただいているオーナーとスタッフが直接交流できる、貴重な機会となりました。

M&N’s CBDの想い

私たちは、ペットと飼い主が安心して毎日を過ごせる社会を目指しています。

正しい情報と選択肢を届けることで、不安を少しでも軽くし、“その子らしく歳を重ねられる毎日”を支える存在でありたいと考えています。

今後も、直接お話しできる場を大切にしながら、製品の価値を丁寧に届けてまいります。

会社概要

会社名：株式会社ウェルファーマ

所在地：東京都品川区

代表者：代表取締役CEO 福田一生

公式サイト：https://wellpharma.co.jp/



