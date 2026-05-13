「TikTok GO」を日本で提供開始。動画をきっかけに、行きたいスポット等の発見から体験の予約までをシームレスに

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ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」は、TikTok上で発見した"行ってみたいスポット"をその場で予約できる機能「TikTok GO」を2025年より正式に日本で提供しています。

「TikTok GO」とは、TikTok上で発見した旅行先やホテル、観光地などのスポットを動画でチェックしながら、ワンタップで予約ページにアクセスできる機能です。TikTokの場所タグを活用することで、動画や検索からシームレスに気になるスポットや体験情報にアクセスし、発見から予約までをアプリ内でシームレスに体験できます。

日本におけるTikTok GOのユーザー体験フロー(※イメージです。実際のUIと異なる可能性がございます)

TikTok GOが日本の魅力的なスポットの発見と観光促進などを支援

TikTok GOは、2026年4月時点で、楽天トラベル、Agoda、Trip.com、Traveloka、アソビュー!、KKdayなど国内外の旅行会社と提携し、70,000以上の宿泊・体験サービスを日本のユーザーに提供しています。また、クリエイターは場所タグを活用し、地域に根ざしたコンテンツを投稿することで収益化も可能です。

直近6か月間におけるTikTok GOを通じた日本における予約数は、前期比で270％増加しました。さらに、TikTok GOは、場所タグの活用や地域に根ざしたコンテンツの発信を通じて、クリエイターの皆さんにとっての新たな収益化機会の創出にも貢献しています。TikTok GO機能を活用しているクリエイター数は、半年前と比較して130％以上増加しました。

近年、ユーザーは旅行先を探す場としてTikTokを活用するケースが増えており、TikTokはインスピレーションを得て行き先を決め、実際の行動につなげるディスカバリーのプラットフォームへと進化しています。2025年6月発刊の「TikTok Socio-Economic Impact Report」によると、クリエイターが地域を紹介する動画を視聴したユーザーのうち、68.5％が「その地域に行ってみたい」と回答し、45.6％が「その地域への理解が深まった」と回答しています。さらに、TikTokをきっかけに「商品を購入した」「お店やスポットに訪れた」と行動したユーザーは58.6％にのぼり、プラットフォームとしての行動喚起力の高さが示されています。

TikTok GOを通じて海外ユーザーも日本の旅行・体験が予約可能に

TikTok GOは、日本のホテルや体験サービスの予約機能および機会をより多くの国と地域へと拡大し、海外ユーザーや旅行者がTikTokアプリを離れることなく、日本の旅行や体験を直接発見および予約できるようになりました。

直近3か月間におけるTikTokの海外ユーザーによる日本旅行・体験の予約による売上は大幅に増加しています。これらの海外旅行者にはタイ、インドネシア、米国、マレーシアなどのユーザーが含まれます（*）。TikTok GOが旅行や体験の予約サービスをさらに多くの国や地域へ展開することで、この成長は今後も継続し、日本の国内観光産業の発展を後押しすることが期待されています。

TikTokで発信されるユニークで拡散力の高い日本の旅行・体験コンテンツは世界中の旅行者の関心を集めており、海外からの訪問客をよりディープで魅力的な場所へと誘導することにも成功しています。

*2026年4月時点で、TikTok GOは一部の国と地域のみでご利用いただけます。

また、日本のユーザーは、TikTok GOを通じて予約・体験サービスを利用することで「TikTokポイント」を獲得することもできます。付与されたポイントは、各種特典と交換可能です。ポイントは、宿泊や体験の利用完了後に付与されます。



TikTok GOは、「素敵な場所を発見し、地域のビジネスとつながる、信頼されるプラットフォーム機能であること」を目標に、パートナー企業と連携し、日本のユーザーの皆さんに旅行のインスピレーションを提供しています。今後もより多くの日本のユーザーに、TikTokアプリ内で「発見」「学び」「予約」を一度に体験していただけるサービスの提供を目指します。

【TikTok GOについて】

TikTok GOとは、TikTok上で発見した旅行先やホテル、観光地などのスポットを動画でチェックしながら、その場でワンタップで予約ページにアクセスできる機能です。「素敵な場所を発見し、地域のビジネスとつながる、信頼されるプラットフォーム機能であること」を目標に、パートナー企業と連携し、日本のユーザーに旅行のインスピレーションを提供しています。



【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。