仮設トイレの”きれいな環境づくり“推進プロジェクト　株式会社北斗（沖縄県）と取り組み

株式会社ハマネツ

屋外ユニットや防災用品等を製造販売する株式会社ハマネツ（本社︓静岡県浜松市、代表取締役社長︓河藤一博 以下”当社”）は、当社の快適環境事業の一環である「仮設トイレ きれい向上委員会」企画を展開しております。

株式会社北斗様（本社：沖縄県浦添市、代表取締役社長：山城啓太 以下”北斗”）が、仮設トイレを利用される人の為、洗浄に注力されていることを称え、本企画マイスタープログラムの「プロフェッショナル」の称号と記念品をお贈りいたしました。この取り組みは、沖縄県の建設現場で働かれる方々にきれいなトイレが提供できることを目指します。

【「きれいさ」の信頼を見える化する、マイスタープログラム】

建設現場やイベント会場などに設置される仮設トイレは利用後回収され、きれいに洗浄した上で違う現場に貸し出される循環型モデルです。

このマイスタープログラムは、洗浄の技能を持つ人を「マイスター」又は「プロフェッショナル」として称え、洗浄技術の標準化と向上を促します。また、マイスター（又はプロフェッショナル）のマークをホームページなどに掲載いただくことで、仮設トイレを発注手配する人が認識できるようになり、きれいな仮設トイレをレンタルすることができるようになります。

仮設トイレの洗浄作業は厳しい作業でありますが、イベントを主催する方、イベントに参加する方にとってトイレがきれいであることはイベントの満足度向上につながります。 弊社は、レンタル会社様とこの取り組みを行うことで、きれいであることが付加価値として認識され、選ばれることで、洗浄作業に従事される方も還元される循環を創造したいと考えております

仮設トイレきれい向上委員会について、詳しくはこちら

URL： https://kireina-toilet.com/(https://kireina-toilet.com/?fm_cp=69eee9c2ffed69a878984b66&fm_mu=69eeeb80449847bc75eed12d&utm_campaign=69eee9c2ffed69a878984b66&utm_medium=else&utm_source=prtimes+hokuto)

【株式会社 北斗】

（写真）左：仲嶺様 中央：山城様 右：金城様

北斗様は、沖縄県浦添市に本社を構え、沖縄県内の建設や工事現場を中心に仮設トイレをはじめとするレンタル事業を展開されています。

代表取締役社長の山城様が一番大切にしているのは、「建設現場全体の環境づくりを支える」という姿勢です。その背景には、「地域密着だからこそ、現場に合わせた提案や迅速なトラブル対応ができる。それが現場で働く方々の満足度につながる」という強い想いがあります。

マイスタープログラム 「プロフェッショナル」を贈呈

この度は、洗浄業務に従事されている仲嶺様と金城様へプロフェッショナルの記念品を贈呈させていただきました。

「正直、自分たちは普段現場に出るわけではなく、お客様の声を直接聞く機会が少ない分、こういう形で評価して頂けるとモチベーションが上がります」と仲嶺様。「理由なしに選ばれること。を目指し、外面から内面まできちんとやる。綺麗なものを貸し出すという基本を絶対に崩しません」という金城様。他社には負けないお二人のこだわりのコメントを頂きました。

「きれいな仮設トイレ」へのこだわり

洗浄の際、特に重視していることは、使う人の立場になること。臭いや汚れを極限まで落として清潔感を感じてもらう。見た瞬間に「おっ、綺麗だな」と思ってもらえるのが一番肝心です。

仮設トイレは、どうしても「汚い、臭い、仕方がなく使うもの」というイメージがまだ強い。でも、実際は現場の満足度に直結する大事な設備です。「きれいな仮設トイレが当たり前」という文化を、ここ沖縄から発信していきます。

（連絡先）

株式会社 北斗

住所：沖縄県豊見城市字与根50-188番地

連絡先：098-852-2580

e-mail：info@hokuto.okinawa

URL ：https://www.hokuto.okinawa/

【株式会社ハマネツについて】

当社は主に屋外ユニット製品の製造・販売を行っており、建設・工事現場など一時的な利用を想定したトイレ・洗面設備や、物流倉庫、工場、公園などで利用を想定したユニット製品、オゾンを活用した除菌・脱臭装置を提供しています。年々重要度が増している熱中症対策として、どこでもテラスラウンジ「telala」や風呂シャワーユニット、快適なトイレなどの販売を通して、建設現場の快適な環境への改善に取り組んでいます。また、ベビーケアルーム 「mamaro solana(TM)」のように育児シーンだけでなく、多様性への理解・配慮が求められる現代社会においても、ユニット製品を活用いただくことで貢献する他、近年増加している災害に対応するための防災用品の提供も行っています。

■会社概要

社名 ︓株式会社 ハマネツ

本社所在地︓

【浜松本社】

静岡県浜松市中央区砂山町325番地の6

日本生命浜松駅前ビル3F

【東京本社】 東京都品川区大崎1-6-4

新大崎勧業ビルディング4F

代表取締役社長︓河藤 一博

事業内容︓

屋外ユニット製品の製造・販売 防災用品の販売

除菌・脱臭装置の製造・販売 排水処理設備の設計・施工

設立 ︓1962年 3月

HP：https://www.hamanetsu.co.jp/

当社静岡工場 静岡県袋井市