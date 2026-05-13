バクラクインテリジェンス、AIエージェント機能をアップデートしコスト削減提案と対話型分析に対応。さらに対象製品の契約企業へ1ID無償提供を開始

株式会社LayerX

株式会社LayerX（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：福島良典、以下「LayerX」）は、支出データ管理・分析サービス「バクラクインテリジェンス」において、AIエージェント機能をアップデートし、「コスト削減提案エージェント」と「分析エージェント」の提供を開始します。これにより、企業は支出情報の可視化にとどまらず、改善アクションの立案までをより迅速に進められるようになります。

あわせて、2026年5月13日より、対象製品の契約企業を対象に、バクラクインテリジェンス1IDの無償提供を開始します。

資料請求＆お問い合わせはこちら :https://bakuraku.jp/resources/product/resources-intelligence/?utm_source=bakuraku_pr&utm_medium=pr&utm_campaign=pr_times&utm_term=260513&utm_content=intelligence_update

リリースの概要

１.バクラクインテリジェンスの機能アップデート

バクラクインテリジェンスは、請求書支払・経費精算・法人カードなど、バクラクを通じて蓄積される支出情報をもとに、特定費目や取引先への支出急増といった異常の検知、増減要因の可視化に加え、改善アクションの提案までを一気通貫で支援するサービスです。

今回のアップデートでは、AIが支出データから具体的なコスト削減アクションと削減見込み額のレンジを提示する「コスト削減提案エージェント」と、チャット形式で分析の深掘りやレポート作成を依頼できる「分析エージェント」を新たに提供開始します。

これにより、経理・財務部門は支出状況の把握にとどまらず、改善余地の特定から具体的な次の一手の検討までを、より短時間で進められるようになります。

２.対象製品の契約企業にバクラクインテリジェンスを1ID無償提供

2026年5月13日より、「バクラク請求書受取」「バクラク経費精算」「バクラクビジネスカードおよび機能拡張オプションプラン」の契約企業を対象に、バクラクインテリジェンス1IDを無償で提供します。

新規契約企業様に加え、既存の対象製品の契約企業様も対象です。製品管理画面から利用申請依頼することで機能を有効化でき、より低い導入ハードルで支出データの分析と改善アクションの立案を始められます。

資料請求＆お問い合わせはこちら :https://bakuraku.jp/resources/product/resources-intelligence/?utm_source=bakuraku_pr&utm_medium=pr&utm_campaign=pr_times&utm_term=260513&utm_content=intelligence_update

※すでにバクラクをお使いのお客様へ

「バクラク請求書受取」「バクラク経費精算」「バクラクビジネスカードおよび機能拡張オプションプラン」をご利用中のお客様は、バクラク共通管理の画面からバクラクインテリジェンスを利用するユーザー1名を登録いただくことで、機能が有効化されます。

リリースの背景

企業の支出管理業務では、請求書、経費精算、法人カードなど複数の支出データを横断的に把握し、コストの増減要因や改善余地を早期に捉えることが重要です。一方で、可視化したデータをもとに、どの費目や取引先を優先的に確認し、どのような改善アクションを取るべきかまでを短時間で判断するには、依然として担当者の知見と工数が必要でした。

特に経理・財務部門においては、月次で数字を確認するだけでなく、経営判断やコスト最適化につながる示唆を迅速に示すことが求められています。そこで「バクラクインテリジェンス」は、支出データの可視化・分析に加え、改善アクションの提案までをAIで支援するサービスへと進化します。

ご利用企業様の声

Peach Aviation株式会社様

航空会社「Peach」では、これまでもバクラクシリーズを活用しながら経理業務を進めてきました。その中で、バクラクインテリジェンスについても正式リリース前からパイロットユーザーとして、機能検証やフィードバックに協力してまいりました。

今回の機能アップデートにより、支出データの可視化にとどまらず、AIがコスト削減の方向性や次に取るべきアクションまで示してくれるようになり、バクラクインテリジェンスの活用価値はさらに広がったと感じています。加えて、1IDが無償提供されることで、経理・財務部門における分析から意思決定までを、よりスピーディーに進められる環境が整うと期待しています。今後のさらなる機能拡充も楽しみにしています。

導入事例を見る：https://bakuraku.jp/case/peach/

バクラクインテリジェンス サービス紹介資料

資料ダウンロードはこちら :https://bakuraku.jp/resources/product/resources-intelligence/?utm_source=bakuraku_pr&utm_medium=pr&utm_campaign=pr_times&utm_term=260513&utm_content=intelligence_update

バクラクインテリジェンスとは

バクラクを利用いただくことで蓄積される請求書支払・経費精算・法人カードなどの支出情報を分析・利活用するためのサービスです。AIがコストの増減要因の可視化・分析に加え、コスト削減提案まで自動で行います。チャット形式でAIに分析の深掘りやレポート作成まで依頼することも可能で、処理→分析→アクションまでの時間を大幅に短縮します。

https://bakuraku.jp/intelligence/

バクラクとは

バクラクは、稟議、経費精算、法人カード、請求書受取、請求書発行、勤怠管理、給与計算などの業務を効率化するAIエージェントサービスです。請求書受領代行や、申請承認代行にも対応。AIエージェントを組み込むことで、バックオフィス業務を自動化し、従業員一人ひとりがコア業務に集中できる新しい働き方を創造します。中小企業から大企業まで、15,000社を超えるお客様の働きやすい環境づくりと事業成長を支援しています。

https://bakuraku.jp/

株式会社LayerX概要

LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIカンパニーです。バックオフィス向けAIエージェントサービス「バクラク」事業、資産運用サービス「ALTERNA（オルタナ）」を提供するFintech事業、エンタープライズ向けAIプラットフォーム「Ai Workforce」事業などの複合的な事業を通して日本の社会課題を解決し、AIの力で人々の創造力がより発揮される未来をつくります。

設立：2018年8月

代表者：代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

コーポレートサイト：https://layerx.co.jp/

採用サイト：https://jobs.layerx.co.jp/

お問い合わせ：https://layerx.co.jp/contact

事業サイト：

・バクラク：https://bakuraku.jp/

・Ai Workforce：https://getaiworkforce.com

・三井物産デジタル・アセットマネジメント：https://corp.mitsui-x.com/

・オルタナ（ALTERNA）：https://alterna-z.com/

・株式会社AgenticSec：https://agenticsec.tech/