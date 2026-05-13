アトリエシュウパリの名入れ刺繍、日本橋三越本店7階で承ります

株式会社バケーション

おしゃれで「これ、 いいね！」と思っていただけるベビーアイテムをセレクトしてWEBと実店舗で販売する株式会社バケーション（所在地：群馬県前橋市、 代表取締役：松原初美）は、 正規代理店を務めるフランス「AtelierChoux(アトリエシュウ/アトリエシュー）」、スペイン「MartinAranda（マルティンアランダ）」の商品を日本橋三越本店にてご紹介いたします。

プロモーションスペースでのPOPUPの様子日本橋三越本店7階長期POPUP開催

「AtelierChoux/アトリエシュウ」はフランス、パリのベビーブランド。

基準の厳しいGOTS（Global Organic Textile Standard) 認証のオーガニックコットンを使用したおくるみが代表的なアイテム。



まるでアートのような繊細でデザイン性の高いおくるみは、おしゃれで写真映えすると世界中の多くのセレブから支持されています。

このたび、そのフランスのエスプリを「日本橋三越本店7階」にて長期POPUPでご紹介！！



日本橋三越本店7階

日時：2026年5月13日（水）～

場所：〒103-8001

東京都中央区日本橋室町１丁目４－１

日本橋三越本館7F

ベビー子供服フロア プロモーションスペース

おしゃれなおくるみに金色の糸で名入れ刺繍ができます

おくるみはベビーだけでなくお洒落なインテリアアイテムとして、多くの方に支持されています。

デザインは２０種類以上。

どれも可愛くて迷ってしまうとのお声も♪



おくるみのデザインはこちらからチェック！

https://www.vacation-co.net/category/item/brand/atelierchoux/

名入れ刺繍無料、おくるみの右下に刺繍がはいりますお名前だけでなくイニシャルの刺繍も素敵！

おそろいの柄のスタイはオーガニックコットンのサテン織で、プリントもきれいなリバーシブル仕様。

両面どちらもお洒落にお使いいただけます。

Made in FRANCEのリバーシブルスタイこちら

https://www.vacation-co.net/item/satinbib/

おくるみとお揃いのリバーシブルスタイも！

豪華なシャトーシューギフトボックスも登場！

アトリエシュウ専用のギフトボックスとおくるみのお洒落なギフト！

https://www.vacation-co.net/category/item/brand/atelierchoux/atelierchoux_swaddle_giftbox/

フランス生まれのアトリエシュウで赤ちゃんとの暮らしをお洒落で楽しい空間にしてみませんか！？



オーガニックコットンおくるみ＆スタイ



●素材

赤ちゃんのアレルギー・敏感肌にも優しいGOTS認定

オーガニックコットン 100%

●サイズ

おくるみ：約96cm×96cm

スタイ：約 29 × 21 cm



●生産国

フランス製 / Made in France





わたしたちはこれからも、 世界のおしゃれで子育てが楽しくなるようなアイテムをお届けしていきたいと思います。また、 その販売をとおして成長していくお子さまとの大切な思い出づくりをお手伝いしてまいります。





【前橋本店】

〒371-0804

群馬県前橋市六供町3-50-1

TEL:027-212-5711

営業時間 10:00-17:00（水曜・日曜定休）





【株式会社バケーション】

◆お電話でのご注文・お問い合わせ

0120-983-423（通話料無料）

027-212-5711（通話料お客さま負担）

受付時間 10:00-17:00（定休日：水曜・日曜を除く）

※携帯電話など「０１２０」を利用できない場合は、 「０２７」で始まる番号をお使いください。





＜参考URL＞

日本橋三越本店イベント紹介(https://www.mistore.jp/store/nihombashi/shops/baby_kids/baby_kids/shopnews_list/shopnews011111.html)



【AtelierChoux/アトリエシュウ】

https://www.vacation-co.net/category/item/brand/atelierchoux/



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https://www.vacation-co.net/



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