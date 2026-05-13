【オイシックス新潟アルビレックスBC】井口和朋選手 再契約合意のお知らせ

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、井口 和朋選手との再契約が合意に至りましたのでお知らせいたします。



■入団選手

井口 和朋(いぐち かずとも)

ポジション：投手

生年月日：1994年01月07日

出身地：神奈川県

身長・体重：175cm / 77kg

背番号：20

投打：右投/右打

経歴：武相高ー東京農業大北海道オホーツクー北海道日本ハムファイターズ（2016～2023）ーオリックス・バファローズ（2024～2025）ーオイシックス新潟アルビレックスBC（2026）ーベラクルスイーグルス（2026）

■井口選手よりコメント

今回改めてオイシックス新潟アルビレックスBCの一員としてプレーすることになりました。

改めてチームに迎え入れてもらった感謝を忘れず、少ないながらもメキシコでの経験を活かしてチームに貢献できるように頑張ります！

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはＮＰＢファーム・リーグに参加、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地 株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026年からは桑田真澄氏をCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に迎え「強く、愛され、選ばれる球団」の実現に向け取り組んでいます。