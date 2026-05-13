“名古屋栄の物語は、ジブリ作品と共に始まる”

ＴＯＨＯシネマズ株式会社

6月11日（木）に開業する「ＴＯＨＯシネマズ 名古屋栄」（所在地：愛知県名古屋市中区錦三丁目25番1号）で展開するスタジオジブリとのコラボレーションにおいて、開業記念の特別上映が決定しました。

“いつだって物語は、映画館から生まれる”というコンセプトのもと開業するＴＯＨＯシネマズ 名古屋栄の物語は、ジブリパークのある愛知だからこそ実現したスタジオジブリ作品の特別上映と共に始まります。

開業記念特別上映１. 6月11日(木)限定 スタジオジブリ作品6作上映

ＴＯＨＯシネマズ 名古屋栄が開業する6月11日(木)の１日限定で、全10スクリーンの内6つのスクリーンをジャックし、スタジオジブリ作品6作品を上映します。

誰もが知る名作たちが、まだ誰も足を踏み入れていない“ＴＯＨＯシネマズ 名古屋栄の物語”の始まりを彩ります。是非、皆さんの目で見届けてください。

【上映作品】

『となりのトトロ』

『魔女の宅急便』（IMAX(R)版・通常版）

『耳をすませば』

『もののけ姫』（IMAX(R)版・通常版）

『ハウルの動く城』

『アーヤと魔女』

※各作品の上映回数、チケット販売開始日などの詳細は後日ＴＯＨＯシネマズＨＰにて発表します。

開業記念特別上映２. 『魔女の宅急便』IMAX(R)版先行上映

2026年3月に北米で上映され話題を呼んだ『魔女の宅急便』（4Kデジタルリマスター）IMAX(R)上映を、6月19日（金）からの全国公開に先駆け、6月11日（木）～6月18日（木）の期間限定で先行上映します。

ＴＯＨＯシネマズ 名古屋栄に導入される最新のＩＭＡＸ(R)レーザーシアターの革新的な4K レーザー投影システムと12chサウンドシステムが、感情豊かなキキの表情、相棒の黒猫ジジのかわいらしい動きに、美しい町並み、そして高揚感溢れる飛行シーンなどのアクションシーンをより一層際立たせ、まるで物語の世界に入り込んだかのような没入感を生み出し、初めてこの作品に触れるかのような、新鮮な感動を体験して頂けます。

※チケット販売開始日などの詳細は後日ＴＯＨＯシネマズＨＰにて発表します。