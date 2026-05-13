「REBOO（リブー）」、『第26回タイフェスティバル東京』に初協賛・出展。鼻から“嗅ぐ深呼吸”の新刺激体験に盛況、人気フレーバーはクラフトコーラ・ベルガモットコリアンダー

BREATHER株式会社

深呼吸の習慣化を目的とした商品の企画・開発・販売を行うBREATHER株式会社（本社：東京都港区）が展開する、“嗅ぐ深呼吸”で瞬時のリフレッシュをサポートする「REBOO（リブー）」は、2026年5月9日（土）・10日（日）の2日間、東京都・代々木公園にて開催された「第26回タイフェスティバル東京」に初出展し、特設ブースを展開しました。

本イベントは、毎年25万人以上を動員する日本最大級のタイ文化イベントであり、REBOOブースでは、販売に加え、ブランドの世界観を体験できる参加型ゲームコンテンツを展開し、多くの来場者に“ハナから夢中”となる新たな体験を提供しました。

REBOOは、“深い呼吸で、無我夢中の没頭状態へ。”をコンセプトに、タイの伝統的なヤードム（嗅ぎ薬）に着想を得て開発されたプロダクトです。

「鼻で嗅ぐ」という行為により呼吸が自然と深まる点に着目し、メンソールの爽快感を「香り」として楽しむ新たなリフレッシュ体験を提供します。

また、タイ伝統のハーブ由来の香りに加え、没頭状態へ導くことを目的に最適化された香りを独自に開発。多彩な香りのバリエーションを展開しています。

今回の出展では、実際に商品を手に取り、その場で香りを楽しみながら深い呼吸を体験できる機会を提供し、多くの来場者に体験いただきました。

■REBOOブースの展開内容

REBOOブースでは、商品の販売に加え、来場者参加型コンテンツとして「REBOO NOSE THROW GAME」を実施しました。

本ゲームは、ブランドコンセプト「ハナから夢中」を体現したもので、フレーバーカラーに対応したホールにボールを投げて入れる内容となっており、結果に応じて「REBOO」やオリジナルステッカーをプレゼントしました。

2日間を通じて、1,500人を超える子どもから大人まで幅広い来場者にご参加いただき、ブランドの世界観を体験いただく機会となりました。さらに、香りを実際に体験しながら購入できる場を提供し、“没入モード”へと気分を切り替える新たなリフレッシュ体験を提案しました。

■来場者の声

体験いただいた来場者からは、

「この香りは初体験、タイのヤードムとは別物」

「香りの強さと爽快感が印象的だった」

「仕事や運転中のリフレッシュとして取り入れたい」

「気分を切り替えて、集中力を高めたいときに使いたい」

といった声が寄せられました。

また、「自然と呼吸が深まり、没入感が高まる感覚があった」といった反応もありました。

REBOOが提案する“香りを通じて呼吸を深める体験”は、日常の中で集中やリフレッシュをサポートする選択肢として好評を得ました。

REBOOは今後も、日常の「呼吸」に新たな価値を加え、無我夢中の没頭状態へと導くリフレッシュ体験を提案してまいります。

■イベント開催概要

イベント名：第26回タイフェスティバル東京

開催日時 ：2026年5月9日（土）・10日（日）10:00～20:00

開催場所 ：代々木公園イベント広場 （東京都渋谷区代々木神園町2-1）

公式サイト：https://thaifes.jp

■REBOOについて

「REBOO（リブー）」は、“嗅ぐ深呼吸”という新しいアプローチで、瞬時のリフレッシュと集中の切り替えをサポートするアイテムです。

メンソールの清涼感をベースにした5種の美味しい「香りの刺激」を深い呼吸とともに味わうことで、無我「夢中」の没頭状態へと誘い、仕事や趣味に没頭したいシーンに寄り添います。

日常の中で無意識に行われる「呼吸」に意識を向けることで気分を切り替え、より豊かで充実した毎日をサポートします。

■BREATHER株式会社 概要

BREATHERは「呼吸を深く、楽しく、新しくする」体験を通じて、「呼吸市場」という未だない新しい市場の創造と「呼吸の価値」の浸透を目的に、2019年に創業した事業会社です。

「呼吸」は自律神経を整えることに関係する大切な営みであり、BREATHERはなかでも「深い呼吸」を通じて、お客様一人ひとりのこころ豊かなライフスタイルを実現したいという想いから生まれました。

呼吸は普段、誰もが無意識で行っている行為だからこそ、「深い呼吸」に意識を向けることは忘れられがちになります。そうした日常の中で「深い呼吸」を意識し、取り入れられるように、深呼吸の習慣化を目的としたデバイスの企画・開発・販売を実施してまいりました。

今後も「呼吸を深く、楽しく、新しくする」商品やサービスを通じて、お客様一人ひとりのこころ豊かなライフスタイルの実現に貢献してまいります。多くのユーザーに支持され、現在LINE友だち20万人に到達しています。 ※2026年2月7日時点

会社名 ：BREATHER株式会社（ブリーザー株式会社）

所在地 ：東京都港区赤坂5丁目2-33

設立年 ：2019年

資本金 ：1億円

代表者 ：代表取締役 立岡 茂伸

事業内容 ：深い呼吸の習慣化を目的とした商品企画、開発、販売等

WEBサイト ：https://official-breather.com/