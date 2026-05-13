Chrono24、最高経営責任者(CEO)にホセ・ガステルを任命

Chrono24 Japan 合同会社最高成長責任者（CGO）として米国事業拡大をはじめ主要な成長施策を加速させてきた同氏をCEOに任命。

世界最大級の高級時計オンラインマーケットプレイス Chrono24（クロノ24）（本社: ドイツ・カールスルーエ、CEO: ホセ・ガステル）は、ホセ・ガステルを最高経営責任者（CEO）に任命しました。

ガステルは、2025年7月に最高成長事業責任者（CGO）としてChrono24に入社し、2025年9月より同社の経営を担っています。この数カ月間で、ガステルはChrono24の戦略を具体化・実行に移し、リーダーシップチームを強化するとともに、米国事業の拡大をはじめとする主要な成長施策を加速させてきました。

主な経歴

Chrono24 最高経営責任者（CEO）ホセ・ガステル

「ホセはChrono24に入社以来、卓越したリーダーシップを発揮してきました。早い段階で事業を深く理解し、その方向性を定め着実に会社を前進へ導いてきました。今回の最高経営責任者への任命は、彼がこれまでに積み上げてきたことの証です。」――取締役会会長、トビアス・ハルトマン

ガステルは、デジタルプラットフォームのスケールアップにおいて15年以上の国際的なリーダーシップ経験を持ちます。直近では登録ユーザー数1億人を超える世界最大級の地域コミュニティ向けプラットフォームNextdoorの経営幹部の一員として、米国および海外市場における事業運営と企業戦略を担当していました。McKinsey & Companyでキャリアをスタートさせたガステルは、クリエイティブ・プロフェッショナル向けの世界最大級学習プラットフォームDomestika、住宅とリノベーションの大手プラットフォームHouzz、東南アジア最大のオンライン・ファッション小売業者Zaloraでシニア職を歴任した経験を持ちます。

「Chrono24は、世界最大級の品ぞろえと深い専門性、そして時計への情熱あふれるグローバルなコミュニティを持つ、高級時計市場において唯一無二の存在です。 取締役会よりご信任いただいたことを、大変光栄に思います。優れたチームとともに、高級時計を求めるすべての方にとっての信頼できる場としてChrono24をさらに強化し、購入者と販売者双方の信頼を深め、とりわけ米国における大きな成長の可能性を切り拓いていきたいと思っています。」―― Chrono24 最高経営責任者、ホセ・ガステル

尚、Chrono24の戦略方針に変更はありません。

Chrono24（クロノ24）について

Chrono24は、2003年創業の世界最大規模の高級時計オンラインマーケットプレイスです。世界150カ国以上から3,000以上の販売事業者、並びに6万人を超える個人販売者により、約60万点の時計が出品され、サイト訪問者数は毎月約900万人。新品から中古、ヴィンテージ時計に至るまで、世界各地からさまざまな時計が出品されており、販売者様、購入者様の双方に安心・安全にお取引いただくための各種サービスをご提供しています。本社のあるドイツ・カールスルーエを拠点に、ベルリン、マイアミ、東京、香港といった世界各地のオフィスに350人を超えるスタッフが勤務しています。



■インスタグラムアカウント

＠chrono24.japan https://www.instagram.com/chrono24.japan

■会社概要

会社名：Chrono24 Japan 合同会社

事業所：〒104-0061 東京都中央区銀座 6-10-1 13F

オフィス：カールスルーエ、ベルリン、マイアミ、東京、香港

CEO：ホセ・ガステル

Chrono24 ウェブサイト： https://www.chrono24.jp

Chrono24 日本公式Instagram：https://www.instagram.com/chrono24.japan/

Chrono24 日本公式X： https://x.com/chrono24japan

Chrono24 日本公式Facebook： https://www.facebook.com/chrono24.japan

Chrono24公式アプリは、以下よりダウンロードしていただけます