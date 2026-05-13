パトスロゴス、大企業の人事DXとデータ活用をテーマにしたカンファレンスを東京・大阪で開催

株式会社パトスロゴス

株式会社パトスロゴス（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：牧野 正幸、以下「当社」）は、大企業の人事DXと人事データ活用をテーマにしたカンファレンス「次世代人事プラットフォームの全貌」を、2026年7月15日（水）に東京、2026年7月27日（月）に大阪で開催します。

開催背景

大企業の人事部門では、人事制度の多様化や、給与・勤怠・評価など領域ごとに異なる業務要件に対応するため、最適なHR SaaSを選び活用する動きが広がっています。その一方で、システムごとに人事データや業務プロセスが分断され、データ連携や確認作業に時間を要し、人事部門が本来注力すべき人材戦略や人的資本経営に十分な時間を割きにくいという課題も生じています。

さらに、人的資本経営の推進やAI活用への期待が高まるなか、人事データを経営判断や人材戦略に活用できる状態へ整備することの重要性が一層高まっています。

本カンファレンスでは、人事DXに先進的に取り組む大手企業の皆様にご登壇いただき、各社の取り組みをもとに、大企業における人事DXと人事データ活用の論点をご紹介します。

開催概要

東京開催 ：2026年7月15日（水）15:00～18:00／コングレスクエア日本橋

大阪開催 ：2026年7月27日（月）15:00～18:00／ホテルグランヴィア大阪

※東京・大阪の2会場で開催します。ご都合のよい日時・会場にてご参加ください。

主催 ：株式会社パトスロゴス

対象 ：大企業の経営層、人事・IT領域に関わる責任者様

参加費 ：無料・事前登録制

申込方法 ：以下のフォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/soTmzEBK9PamVqRDA

プログラム

- オープニングキーノート：人事DXの現在地と論点(代表取締役CEO 牧野 正幸)- 先進企業による基調講演・パネルディスカッション(人事DXに取り組む大手企業)- エグゼクティブ交流会

基調講演・パネルディスカッションで取り上げる主なテーマ

- 大企業の人事部門における生産性向上の取り組み- 既存システムの複雑化や人事データの分断に対する課題と対応- 人事データ活用・AI時代を見据えた基盤づくりの考え方

※プログラム内容は変更となる可能性があります。

今後の情報公開について

登壇企業・登壇者、基調講演・パネルディスカッションの詳細は、今後、当社公式サイトおよびイベントページにてお知らせします。

大企業における人事DXや人事データ活用に関心をお持ちの皆さまのご参加を、心よりお待ちしています。

HR共創プラットフォーム「PathosLogos」について

HR共創プラットフォーム「PathosLogos」は、複数のHR SaaSをつなぎ、人事データの統合・標準化・活用を支援する、大企業向けの人事基盤です。人事・給与・勤怠・評価など、領域ごとに分断されがちなデータを活用しやすい状態へ整え、企業ごとの制度や業務に応じた柔軟な基盤づくりを可能にします。「PathosLogos」は、100グループ300社以上の大企業に採用されています。

株式会社パトスロゴスについて

パトスロゴスは、日本の大手企業向けERP市場を切り拓いてきた牧野正幸が、2020年に「人事の未来を創る」ことを掲げて創業したHRテック企業です。大企業向けの人事ソリューションであるHR共創プラットフォーム「PathosLogos(https://www.pathoslogos.jp/erp/)」と人事・給与計算SaaS「Combosite人事給与(https://www.pathoslogos.jp/combosite/)」を提供しています。あわせて、「PathosLogos」とつながるパートナー企業(https://www.pathoslogos.jp/hr-saas/)のHR SaaS製品の代理販売も行っています。

日本の大企業が最適な領域特化型HR SaaSを自由に選べるようにし、すべての人事データを一元化することで、人事の未来を創り、人事の生産性を向上させることに貢献しています。

会社名 ：株式会社パトスロゴス

代表者 ：代表取締役CEO 牧野 正幸

設立 ：2020年10月

所在地 ：東京本社：東京都品川区西五反田8-1-5 五反田光和ビル5F

大阪支社：大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー3F

九州支社：福岡県福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多5F

事業内容：HR共創プラットフォームおよび給与SaaSの開発・販売・保守

共創SaaSの代理販売、人事領域コンサルティング

URL ：https://www.pathoslogos.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社パトスロゴス イベント事務局

Email：events@pathoslogos.co.jp