アートに導かれ、心がほどける滞在へ 島根県出雲に「ART PARK HOTEL」が2026年4月1日誕生

株式会社丸三

株式会社丸三（本社：島根県出雲市、代表：代表取締役社長 羽手原 勉）は、島根県出雲市で親しまれてきた「ニューウェルシティ出雲」の名称を2026年4月1日（水）より「ART PARK HOTEL（アートパークホテル）」へと変更し、ホテルとして新たな一歩を踏み出します。

出雲の気配を五感で受け取る、新しい「心地よさ」の提案

私たちは、この土地が持つ「祈り・余白・整い・豊かさ」という空気感を大切にしたいと考えています。新しく生まれ変わる「ART PARK HOTEL」が目指すのは、ただ泊まるための場所ではなく、お客様の心と感覚がしなやかにほどけていく滞在体験です。館内に配されるアートは、出雲の地に流れる目に見えない豊かさへとお客様を導く存在です。柔らかな光や香り、そして空間の余白。それらが調和する中で、日常の喧騒を忘れ、ご自身の感覚がひらいていくような時間をお届けします。

出雲の風景を象徴する、松山智一氏監修の新ロゴマーク

今回の新たな出発を象徴するロゴマークは、ニューヨークを拠点に活動する現代美術家・松山智一氏に監修いただきました。

【ロゴに込められた想い】

出雲の地を訪れた際、強く印象に残ったのは、この街を包み込む豊かな山の稜線でした。このロゴは、その地形的特徴を、シンプルな形状へと抽象化したものです。

山や出雲大社の屋根を想起させるシルエットが、文字の一部として機能し、同時に風景の一部として溶け込む。それは、ホテルという場所がこの土地の歴史や自然と分かちがたく結びついていることを象徴しています。装飾を削ぎ落としたミニマルな構成には、時代に左右されない普遍性と、洗練された心地よさを届けたいという願いを込めました。

松山智一氏からのメッセージ

「美術館とは異なり、ホテルのような公共性を持つ空間におけるアートの役割は、単なる空間演出ではなく、人の感覚や意識の流れを生み出すことにあると考えています。出雲大社をはじめとする豊かな歴史を持つこの土地で、空間を通して過去と現在を見つめ、その先にある未来を感じられるような空気をつくりたい。そのような思いで本プロジェクトに参画しました。出雲を訪れる方々は“日本らしさ”を求めて来られるのだと思いますが、これからの日本らしさは、よりグローバルな視点の中で捉え直されるべきだと考えています。ART PARK HOTELが、そうした世界に開かれた感覚と、私たちの内にあるDNAの両方を感じていただける特別な場所になることを願っています。」

Photo: FUMIHIKO SUGINO

【プロフィール：松山智一（まつやま ともかず）】

1976年岐阜県生まれ。上智大学卒業後に渡米し、Pratt Institute を卒業。現在はニューヨーク・ブルックリンを拠点に、絵画・彫刻・インスタレーションを横断する制作を発表。近年の主な個展に、「Tomokazu Matsuyama: Morning Sun」（エドワード・ホッパー・ハウス美術館／ニューヨーク州ナイアック、2025年）、「Liberation Back Home」（SCADミュージアム・オブ・アート／ジョージア州サバンナ、2025年）、「FIRST LAST」（麻布台ヒルズ ギャラリー／東京、2025年）、「Mythologiques」（第60回ヴェネツィア・ビエンナーレ／ヴェネツィア、2024年）などがある。作品は国内外の美術館に収蔵され、近年では代表作《You, One Me Erase》がクリスタル・ブリッジズ・アメリカン・アート美術館（アーカンソー州ベントンビル）に収蔵された。パブリックアートでは、タイムズスクエアアーツ《Morning Again》(ニューヨーク、2026年)、 バワリー・ミューラル（ニューヨーク、2019／2023年）、JR新宿東口駅前広場《花尾》（東京、2020年）、イスタンブール・ビエンナーレ出品作《Nirvana Tropicana》《United We Stand Divided》（イスタンブール、2022年）、フラットアイアン・プラザ《Dancer》（ニューヨーク、2022年）などを手がけている。

変化し続ける、これからのART PARK HOTEL

まずは皆様を最初にお迎えする空間から、光や手触り、そしてアートが調和する風景を少しずつ整えてまいります。あわせて、到着の安堵を誘うささやかなおもてなしなど、五感にそっと触れるような体験を重ねてまいります。 訪れるたびに深みを増し、いつまでも記憶に残る場所へ。出雲の気配に寄り添いながら、私たちは静かに進化を続けてまいります。

【施設情報】

新名称：ART PARK HOTEL（アートパークホテル）

住所：島根県出雲市塩冶有原町2丁目15-1

電話番号：0853-23-7388

公式サイト: https://artparkhotel-izumo.com/

【会社概要】

社名：株式会社丸三 所在地：島根県出雲市渡橋町706-1

代表：代表取締役社長 羽手原 勉 事業内容：アミューズメント事業、飲食事業、ホテル・温泉宿運営事業、太陽光発電事業、スポーツジム事業、弁当・総菜販売事業

設立：昭和57年12月15日

資本金：5,000万円

コーポレートサイト：https://marusan-dream.co.jp/