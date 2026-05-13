KLab株式会社

KLab株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：真田 哲弥、以下「KLab」）は、AIクリエイターの皆様がプロフェッショナルと協働しながら商業コンテンツや企業案件の制作に参画して活動の場を広げると共に、それらの収益化も実現することを目的とした登録制度「KLab AI GUILD」を2026年5月13日より始動し、同日より登録受付を開始いたします。

KLab、AIクリエイター登録制度「KLab AI GUILD」を始動～AIクリエイターとともに世界に届くコンテンツ創出へ、5月13日より登録受付開始～

本制度を通じて、KLabが持つエンターテインメント制作の知見と、AIクリエイターの創造性を掛け合わせ、世界に向けたコンテンツ創出を推進してまいります。

KLab AI GUILD公式サイト：

https://guild.ai-creative.klab.com

KLab AI GUILDとは

KLab、AIクリエイター登録制度「KLab AI GUILD」を始動～AIクリエイターとともに世界に届くコンテンツ創出へ、5月13日より登録受付開始～

KLab AI GUILDは、AIによる映画、音楽とミュージックビデオ、アニメといった制作において、登録したクリエイターの皆様に対し、得意領域や志向に応じた案件を発注していくAIクリエイター向けの登録制度です。

生成AIの進化により個人でも制作が可能となる一方で、商業品質の担保や大規模作品の制作プロジェクト等においては、チームでの制作が不可欠となりつつあります。

KLabは、25年にわたり培ってきたエンターテインメント制作・運営のノウハウと、AIクリエイターの創造性を掛け合わせることで、個人としての活動では実現することが難しい規模のプロジェクトへの参画も可能にします。

また、単なる制作案件の紹介にとどまらず、クリエイターの皆様に更なるスキルの向上のための学びの機会やクリエイター同士のコミュニケーションの場を提供することにより、登録クリエイターの皆様の一層のスキルアップを支援いたします。

クリエイター募集

本日よりKLab AI GUILDの登録受付を開始いたします。

AIによるコンテンツ制作の各分野において、プロフェッショナルとともに制作に取り組みたいクリエイターの参加を広く募集しています。

以下のページより登録いただいた後、当社での審査を経て、本登録となります。本登録完了後、得意領域や作風、稼働状況を踏まえ、個別に案件のご依頼を行ってまいります。

応募フォーム：

https://guild.ai-creative.klab.com/register.html

今後の展開

KLab AI GUILDでは今後案件の発注にとどまらず、様々な勉強会やコンテストの開催、情報発信やコミュニケーションの場を提供していくことなどを通じて、AIクリエイターの皆様が継続的に学び活躍できる環境の整備を進め、AIクリエイターとともに、世界に届くコンテンツ創出を加速してまいります。

KLab（クラブ）株式会社

社名：KLab株式会社（英文名：KLab Inc.）

代表者：代表取締役社長 真田哲弥

設立：2000年8月1日

資本金：89億3214万円（2026年3月末現在）

株式公開：東京証券取引所・プライム（3656）

本社所在地：〒106-6128 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

事業内容：モバイルオンラインゲームの企画・開発・運用、GPUサーバーの調達・販売・運用・保守、総合AIエンタテインメント事業、AIクリエイティブ制作事業

URL：https://www.klab.com/jp