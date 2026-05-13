ココペリグループ、サービス導入金融機関数が延べ100先を突破！

株式会社ココペリ

株式会社ココペリ（東京都千代田区、代表取締役CEO：近藤 繁、以下ココペリ）は、ココペリグループ全サービスの導入金融機関数が2026年5月時点で延べ100先を突破したことをご報告いたします。

本実績は、中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」をはじめとする各種サービスを通じて、全国の金融機関の皆様と共に歩んできた結果であり、中小企業支援の新たな広がりを示す大きな節目となります。

金融機関とともに推進した中小企業支援と金融DX

ココペリは設立以来、一貫して「中小企業の支援」に特化したサービスを導入してまいりました。2018年4月にはBig Advanceをリリースし、地方創生×テクノロジーを軸に、金融機関とともに全国の中小企業の支援を展開してきました。

また、地域金融機関における業務効率化や支援体制の強化を目的に、金融機関向けのDX支援にも注力してまいりました。さらに、海外展開支援などへとサービス領域を拡張しながら、金融機関との連携を深化させてまいりました。

こうした取り組みの積み重ねにより、このたび導入金融機関数は延べ100先を突破しました。

100先突破が意味するもの

今回の100先突破は単なる数値の到達ではなく、当社と金融機関がともに築いてきた中小企業支援の取り組みが、地域を超えて全国へと広がってきた歩みそのものを示しています。 日本国内において企業数で99.7％を占める中小企業を、地域金融機関とともに支えることで、日本経済全体の持続的な発展にも寄与する取り組みとして、その重要性は一層高まっていると考えます。

今後について

当社は、金融機関との連携をさらに深化させながら、国内外のビジネスマッチングの拡大やデジタル技術を活用した経営支援の高度化を通して、中小企業の持続的成長の支援に取り組んでまいります。

100先という節目を通過点とし、より多くの企業の挑戦を後押しする存在であり続けることを目指します。

■株式会社ココペリについて

名称 ：株式会社ココペリ

所在地 ：東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル11階

代表者 ：代表取締役CEO 近藤繁

設立 ：2007年6月

事業内容：ビジネスプラットフォーム事業

URL ：https://www.kokopelli-inc.com/

主要サービス：中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」(https://bigadvance.jp/)

海外ビジネスマッチングプラットフォーム「BIG ADVANCE GLOBAL」(https://bigadvanceglobal.com/jp/)