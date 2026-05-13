【無料ウェビナー】伸び悩む記事を蘇らせる「コンテンツ棚卸し」の極意 ～コンテンツの更新・統合・削除の判断基準と、リライト優先順位の付け方～

株式会社オロパス

SEO/LLMOツール「パスカル」の開発・提供を行う株式会社オロパスは、2026年5月19日（火）に、主にSEO・Webマーケティング担当者を対象とした無料ウェビナー、『伸び悩む記事を蘇らせる「コンテンツ棚卸し」の極意 ～コンテンツの更新・統合・削除の判断基準と、リライト優先順位の付け方～』を開催いたします。

詳細を見る :https://www.pascaljp.com/blog/?p=14465

近年、多くの企業がコンテンツSEOに取り組む中で、「記事数は増えているのに、全体のアクセス数が伸び止まる、あるいは減少する」という課題に直面しています。

その大きな原因の一つは、内容の薄い記事や重複した記事がサイト内に蓄積され、サイト全体の品質評価を下げてしまうことにあります。

今、SEOで成果を出すために必要なのは、新規記事の作成以上に、既存記事の「棚卸し（整理・統合・削除）」と、データに基づいた「精度の高いリライト」です。

本ウェビナーでは、膨大な記事の中から「どの記事を磨き、どの記事を削るべきか」を判断するための実務的な基準を公開します。

登壇者情報

株式会社オロパス

マーケティングリーダー

熊谷 誠

過去に2,000本以上のSEOコンテンツを制作し、その後はSEOディレクターとして複数のオウンドメディアの運用を担当。

パスカルとの出会いをきっかけに「SEO設計を仕組み化できるツール」としての可能性に魅了され、オロパスへ入社。

現在は、パスカルのマーケティングリーダーおよび記事作成代行サービスの責任者として、企業ごとの検索戦略に合わせた構成・制作支援を行っている。

記事作成代行においては、多くの上位表示・CV獲得につながるコンテンツ実績も多数。

こんな方におすすめ

- 記事数は増えたのに、サイト全体のアクセスが伸び悩んでいる方- どの記事からリライトすべきか、優先順位がつけられず困っている方- 似たような内容の記事が増え、管理がしきれなくなっている方- 少ない人数とリソースで、最短ルートの成果を出したい方

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75553/table/119_1_84671ed68a757551e9d64304d58c6ecd.jpg?v=202605131051 ]

詳細を見る :https://www.pascaljp.com/blog/?p=14465

SEOツール『パスカル』について

「パスカル」は、誰でも一定の定量数値をもとに、高品質なSEO、GEO(LLMO)対策が行えるツールです。

内部対策・外部対策・競合分析など、SEOの基本機能はもちろんのこと、キーワード選定や新規記事作成・既存記事のリライト支援からAI時代に必須なAI引用対策機能まで、日々のSEO、GEO(LLMO)業務を効率化するための機能を幅広く備えています。



製品版と同じ全機能が使える4日間の無料体験をご用意しておりますので、ぜひこの機会に「パスカル」をお試しください。

WEB制作会社を始め一般事業会社など、これまで2,800社以上にご導入いただいており、SEOの効果は、アンケートで「85％以上」の方が実感されています。

▼パスカルの無料体験申込（4日間）はこちら

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