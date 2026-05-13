日本酒「萬歳楽 杜氏厳選 純米大吟醸」がフランス Kura Master 2026 純米大吟醸酒部門で金賞を受賞

株式会社小堀酒造店

株式会社小堀酒造店(石川県白山市鶴来本町、代表取締役社長:小堀 靖幸)が醸造する清酒「萬歳楽 杜氏厳選 純米大吟醸」(令和7酒造年度)が、フランス・パリで開催された日本酒コンクール「Kura Master 2026」の 純米大吟醸酒(1-35%)部門にて、金賞を受賞いたしました。

萬歳楽「杜氏厳選 純米大吟醸」(令和7酒造年度)。フランス・パリで開催された日本酒コンクール「Kura Master 2026」の純米大吟醸酒(1-35%)部門で金賞を受賞。

■ Kura Masterコンクール2026について

「Kura Master」は、フランス人ソムリエやレストラン関係者など、

ヨーロッパの食のプロフェッショナルを審査員とする、フランスで開催される

日本酒・本格焼酎・泡盛・ワイン・リキュールの国際コンクールです。

2017年の創設以来、今年で10周年を迎えた本コンクールは、

2026年4月27日(月)、フランス・パリにある世界で最も多くの星を持つ独立系メゾンとして知られる「Le Pavillon Ledoyen」にて審査が行われました。

本年度の総出品数は1,252銘柄。MOF(フランス国家最優秀職人章)ソムリエをはじめ、フランス一流ホテルのトップソムリエやバーマン、カーヴィストなど、約125名の専門家が審査を担当しました。

日本酒コンクールは全9部門で実施され、上位33%に金賞・プラチナ賞が授与されます。

本年度の純米大吟醸酒(1-35%)部門では、プラチナ賞12銘柄、金賞29銘柄が選出されました。

公式発表:

https://kuramaster.com/ja/concours/comite-2026/laureats/

2026年で10周年を迎えた、フランスの日本酒コンクール「Kura Master」。

■ 受賞酒「萬歳楽 杜氏厳選 純米大吟醸」について

「萬歳楽 杜氏厳選 純米大吟醸」は、石川県白山市産の酒米「百万石乃白」を100%使用し、吟醸香を引き出す金沢酵母「1401号」と組み合わせて醸した、限定醸造の純米大吟醸です。

石川県オリジナル酒米「百万石乃白」と金沢酵母「1401号」の組み合わせで仕込んだ酒は、令和6酒造年度に当蔵で初めて挑戦し、今回受賞した令和7酒造年度の本品は、その2回目の仕込みにあたります。

杜氏が一タンク分のみ丁寧に醸した特別な一本。

素材と向き合い、香りと味のバランスを極めた酒には、造り手の想いと技が凝縮されています。

繊細で雑味のない味わいは、料理の良さを引き立てる名脇役。

白身魚の南蛮漬けやたらのムニエル、はまぐりの酒蒸しといった淡い味わいの料理と合わせると、本品のクリアな旨みと上品な香りが見事に調和します。

また、金時草のおひたしや、じゅんさいの吸酢など、石川らしい料理とも好相性。グラスに注ぎ、静かな晩酌や特別な食卓でぜひお楽しみください。

■ 商品概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/171109/table/4_1_61722eb90d7d977165c37d5d28e18e49.jpg?v=202605131051 ]萬歳楽「杜氏厳選 純米大吟醸」 720ml / 5,500円(税込)。化粧箱入りで、贈答品としてもお選びいただけます。

■ 代表取締役社長 小堀 靖幸 コメント

「このたびKura Master 2026にて金賞という栄誉をいただきましたことを、大変光栄に思っております。本品は、石川県オリジナル酒米『百万石乃白』と金沢酵母『1401号』という、地元・石川の素材を組み合わせて醸した一本です。

令和6酒造年度の初仕込みから、杜氏とともに改良を重ねてきた2年目の挑戦が、フランスの食のプロフェッショナルの皆様に高く評価されたことを、心より嬉しく思います。

今回の受賞を励みに、これからも萬歳楽は、石川の自然と風土に根ざした酒造りを続けてまいります。本品をはじめ、当蔵の酒を通じて、石川の魅力を国内外の皆様にお伝えできれば幸いです。」

■ 杜氏 渡邉 和哉 コメント

「『杜氏厳選 純米大吟醸』は、私自身が全身全霊を注ぎ、一タンク分のみ丁寧に醸した特別な一本です。

石川県オリジナル酒米『百万石乃白』と金沢酵母『1401号』の組み合わせは、令和6酒造年度に初めて挑戦したばかり。今回受賞した令和7酒造年度の酒は、初年度の経験を踏まえ、香りと味のバランスをより一層磨いた2回目の仕込みとなります。

素材と真摯に向き合い、一つひとつの工程に丁寧に取り組んだ酒が、フランスの審査員の皆様に評価いただけたことを、何より嬉しく思います。今後も、日々の酒造りに精進してまいります。」

■ 過去のKura Master受賞歴

清酒部門では、2022年の「甚」以来の受賞となります。純米大吟醸酒部門での受賞は今回が初めてです。

また、梅酒部門では、過去にプラチナ賞およびアリアンス ガストロノミー賞を受賞しております。

Kura Master公式 過去の受賞歴:

https://kuramaster.com/search/ja/kuramoto/manzairaku-sake-kura-co-ltd/

■ 萬歳楽について

萬歳楽は、霊峰白山の麓・石川県白山市鶴来の地にて、享保元年(1716年)創業の小堀酒造店が醸す日本酒のブランドです。

白山の伏流水と石川県産の米を用い、加賀の風土に根ざした酒造りを続けて300年余。地域の自然と職人の技を大切に、時代に寄り添う新たな挑戦も重ねています。

■ 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/171109/table/4_2_e69157610a691070369714284ecc902f.jpg?v=202605131051 ]

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社小堀酒造店

広報担当：山岡

E-mail：info@manzairaku.co.jp

TEL：076-272-1180