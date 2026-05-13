「びわこ半導体構想」本格始動に向けての事務局設立のお知らせ

Patentix株式会社

【概要】

「びわこ半導体構想 事務局（以下、本事務局）」は、次世代パワー半導体技術として期待される「二酸化ゲルマニウム（GeO2）」の実用化・普及を目的としたコンソーシアムを本格始動させるため、事務局を設立しました。

本構想は、日本発の革新的技術であるGeO2パワー半導体のサプライチェーンを早期に確立し、国際的な半導体競争力の強化と、脱炭素社会の実現に貢献することを目指します。

1. 設立の背景

世界的な脱炭素社会の進展に伴い、電気自動車（EV）や再生可能エネルギー、データセンター等の分野で、電力変換を担う「パワー半導体」の重要性が飛躍的に高まっています。

現在、主流のSi（シリコン）に加え、SiC（炭化ケイ素）やGaN（窒化ガリウム）の活用が進んでいますが、GeO2（二酸化ゲルマニウム）はそれらを凌駕する物理特性を持ち、電力損失を大幅に低減できる「理想的なスイッチ」として世界的に注目を集めています。

この最先端材料を迅速に社会実装するためには、材料開発からデバイス製造、最終製品への搭載に至るまで、業界の枠を超えた垂直・水平統合型の連携が不可欠であると判断し、本構想を立ち上げました。

2. びわこ半導体構想の目的と核となる技術

本構想は、GeO2パワー半導体の実用化・普及に向け、参画機関・研究機関が連携し、省エネルギー化に貢献する技術革新を創出することを目的としています。

また、デバイスメーカーである三菱電機株式会社、ミネベアパワーデバイス株式会社、日清紡マイクロデバイス株式会社をはじめとする、多様な産業分野の企業・研究機関が参画しており、産学連携による強固な体制で実用化を推進いたします。

・核となる技術: 従来の半導体を凌駕する次世代パワー半導体材料GeO2（二酸化ゲルマニウム）

・主な目標:

〇GeO2ウェハーのサプライチェーンの構築

〇GeO2パワー半導体の実用化・普及

〇GeO2半導体搭載製品の共同開発の推進

3. 主な活動内容と今後の展開

本構想は、GeO2パワー半導体の実用化・普及と社会課題の解決に、産学連携、多様な産業分野の企業が連携して取り組み、国際的な半導体競争力の強化と経済安全保障上の課題解決に貢献してまいります。

【参画機関】

Patentix株式会社、株式会社アイシン、株式会社泉産業、稲畑産業株式会社、岩谷産業株式会社、OPI株式会社、奥野製薬工業株式会社、Caliber Interconnects Private Ltd. 、木村商事株式会社、コマツNTC株式会社、CKD株式会社、CBC株式会社、シーマ電子株式会社、シェフラージャパン株式会社、株式会社ジェイテクトサーモシステム、株式会社ジェイテクトマシンシステム、シライ電子工業株式会社、神港精機株式会社、新日本空調株式会社、住友ベークライト株式会社、泰和電気工業株式会社、株式会社椿本チエイン、株式会社TMH、東レインターナショナル株式会社、株式会社東レリサーチセンター、日清紡マイクロデバイス株式会社、日電精密工業株式会社、日本通運株式会社、ハヤシレピック株式会社、三菱電機株式会社、ミネベアパワーデバイス株式会社、株式会社安永、山科精器株式会社

※五十音順

【支援機関】

滋賀県、草津市、甲賀市、株式会社関西みらい銀行、京都中央信用金庫、株式会社滋賀銀行、中信べンチャーキャピタル株式会社、株式会社みずほ銀行、学校法人立命館

【本件に関するお問い合わせ先】

びわこ半導体構想事務局

所在地：〒525-8577 滋賀県草津市野路東1丁目1番1号

立命館大学BKCインキュベータ Patentix株式会社内

E-mail：semi.biwako@patentix.co.jp

Webサイト：https://www.biwakosemiconductor.org