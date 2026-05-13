ULTRA SOCIAL、「EXスタジオ麹町」の運営を開始。TV収録から各種プラットフォームの配信まで、BtoBの多様なニーズに対応

ULTRA SOCIAL株式会社

ULTRA SOCIAL株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：高橋 亮太、以下当社）は、YouTube、TikTokなどのプラットフォームライブ配信、テレビ番組収録、法人向けウェビナーなど、多岐にわたる用途に対応したクリエイティブ拠点「EXスタジオ麹町」の運営を開始いたしました。近年、企業のDX推進やマーケティングの動画シフトにより、ハイクオリティな撮影/配信環境の需要が急増しています。当社は、自社事業で培ったライブ配信の知見を活かし、法人のお客様が「低コスト・高効率」で利用できるプロ仕様のスタジオを構築。ビジネスの最前線で求められるスピード感と信頼性を両立させた、新たな撮影プラットフォームを提供します。

【EXスタジオ麹町 公式サイト】 https://exstudio.pro/

■「EXスタジオ麹町」が提供する法人向けソリューション

■施設詳細

- 多岐にわたる利用シーンに対応 YouTubeやTikTok等のSNS配信はもちろん、テレビ番組の収録、クロマキー合成を活用した高度な映像制作、社外向けウェビナーなど、目的を選ばない柔軟なスタジオ設計が、あらゆるクリエイティブ・ニーズに応えます。- 圧倒的なアクセスの良さと利便性 東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」より徒歩1分という、都内屈指の好立地。多忙な出演者や外部クライアントを招く撮影においても移動の負担を最小限に抑え、スムーズな現場入りを可能にする大きなメリットを提供します。- 配信の安定性を支えるインフラ 法人配信において不可欠な「ネットワークの安定性」を最優先し、専用の高速主回線に加え、万が一の事態に備えた予備回線を完備。万全の冗長化体制により、トラブルの許されないリアルタイム配信を強力にサポートします。- 継続利用を可能にするコストパフォーマンス 都心の一等地でありながら、制作コストを圧迫しないリーズナブルな価格体系を実現。単発の収録利用はもちろん、定期的な番組制作や情報発信の拠点としても最適です。- 手ぶらでプロ品質を実現する「技術お任せプラン」 機材の選定からオペレーションまでをワンストップでサポートするプランをご用意。配信エンジニアやカメラマンなどの専門スタッフが、企画意図に合わせた最適な機材構成（スイッチング、音声管理、照明等）を構築します。技術的なハードルを解消し、お客様がコンテンツの内容に集中できる環境を提供いたします。

【Studio A】

シンプルな白壁や温かみのあるウッド壁をベースに、持ち込みセットによる自由なカスタマイズが可能です。撮影、ライブ配信、イベント、さらにはクロマキー合成まで、用途に合わせて最適なシーンを柔軟に構築いただけます。

【Studio D】

シンプルな白壁や丸みを帯びたデザインが特徴的なウッド壁などさまざまな背景をご利用いただけます。1つの空間でシーンに合わせた多彩な背景の使い分けが可能で、クロマキー合成を含む幅広い撮影・配信ニーズに柔軟に対応します。

【Room １.・２.】

スタジオレンタル利用者向けの控室として、事前打ち合わせや待機にゆったりとご利用いただけます。室内には50インチモニター、ホワイトボード、姿見鏡、無料Wi-Fiを完備しており、本番までの時間を快適にお過ごしいただけます。

【Make Room】

LEDライト付きメイク台2台を常設し、無料Wi-Fiも完備。室内にキッチン、電子レンジ、冷蔵庫を備えているため、身だしなみの準備から本格的な調理撮影まで対応可能です。コントロールルームやスタッフ待機室としても活用でき、本番までの準備をワンストップでスムーズに行えます。

【共有部】

スタジオと控室はすべて同一フロアに集約されており、アートやダウン照明が施された通路は落ち着きのある洗練された空間となっています。トイレは男女別のゆったりとした個室タイプで、充実したアメニティに加え、ヘアセットやメイク直し専用の鏡とコンセントも完備。清潔感と利便性を兼ね備えた共用スペースを提供いたします。

■ULTRA SOCIAL 代表取締役 高橋 亮太のコメント

「昨今、企業における動画活用やライブ配信の重要性は急速に高まっており、“ただ撮れるだけ”ではなく、“安定して高品質なコンテンツを継続的に届けられる環境”が求められる時代になっていると感じています。 当社自身、TikTok Shopやライブコマース、自社番組制作を運営する中で培った知見をもとに、『EXスタジオ麹町』を立ち上げました。 半蔵門駅徒歩1分というアクセス性に加え、専用回線やネットワークなど、法人利用に求められるインフラ環境を整備しております。今後は単なるレンタルスタジオではなく、ライブ配信・生成AI・コンテンツ制作を掛け合わせた“次世代型クリエイティブ拠点”として、企業の情報発信や事業成長に貢献してまいります。」

■スタジオ概要・お問い合わせ

名称： EXスタジオ麹町

所在地： 〒102-0083 東京都千代田区麹町2-2-4 麹町セントラルビル5階

公式サイト： https://exstudio.pro/

主な用途： TV・CM収録、クロマキー撮影、オンライン配信、PR動画収録、YouTube収録、ライブコマース など

▼スタジオの内覧・ご利用に関するお問い合わせ

EXスタジオ麹町 スタジオ運営事務局

電話番号：03-6555-6273

メールアドレス：ex-studio@ultrasocial.jp

■ULTRA SOCIALについて

会社名：ULTRA SOCIAL株式会社

代表者：代表取締役 高橋亮太

所在地：東京都港区六本木二丁目3番2号 VORT 六本木一丁目 10F

公式HP：https://www.ultrasocial.jp/

事業内容：Interest Commerce(R)︎運営事業、LIVE事業、生成AI事業、スタジオ事業