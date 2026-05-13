”洗わない、めくれない、足疲れない”人気のい草キッチンマット第2弾、撥水仕様＆6サイズ展開で進化して登場

株式会社イケヒコ・コーポレーション

今年で創業140年を迎える老舗い草メーカーである株式会社イケヒコ・コーポレーション（本社：福岡県大木町、代表：猪口 耕成）は、応援購入サービス「Makuake」にて好評を博したい草のキッチンマットの第2弾プロジェクトを、2026年5月13日(水)より開始いたします。

今回第2弾では、前回ご支援いただいた皆さまからの声をもとに、より使いやすく、よりお手入れしやすい仕様へアップデート。国産い草ならではの機能性はそのままに、”洗わない、めくれない、足疲れない”キッチンマットとして進化しました。募集期間は2026年5月13日(水)から6月29日(月)です。

プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/ikehiko-miracle06/(https://www.makuake.com/project/ikehiko-miracle06/)

「洗わず清潔」を実現する、新発想のい草キッチンマット

古来より畳に使われてきた「い草」には抗菌・防臭・消臭・湿度調整・防汚といった機能があり、私たちの暮らしに役立つ優れた力をもっています。私たちはこのい草の特性に着目し、現代の生活に取り入れやすいかたちへと再設計しました。

本商品は「キッチンに立つ時間を少しでも快適に」をコンセプトに、ご好評いただいた「ミラクルキッチンマット」の第2弾となります。第1弾は支援者399人、総額350万とたくさんの方にご支援いただきました。表地にはい草、裏面にはフィットネスマット素材を採用することで、長時間の立ち仕事でも足が疲れにくい仕様に仕上げています。また、い草の機能により洗濯不要で清潔を保つことができ、素足でもベタつかずさらりとした心地よさが続きます。キッチンに立つ時間を、より快適に過ごしていただける商品です。

Makuakeプロジェクト概要

【プロジェクト概要】

プロジェクト名： 洗濯不要！撥水加工で更にお手入れカンタンに。素足が喜ぶ国産い草のキッチンマット

開始日：2026年5月13日（水）10：00～6月29日（月）22：00

プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/ikehiko-miracle06/(https://www.makuake.com/project/ikehiko-miracle06/)

返礼品：国産い草キッチンマット

【第2弾で進化した2つのポイント】■もっと汚れに強く、もっと手軽に。撥水×織りの進化

第2弾では、い草本来の“汚れにくさ”に加え、新たに撥水加工をプラス。水滴や調味料も染み込みにくく、サッと拭くだけで簡単にお手入れができる仕様へ進化しました。

さらに、撥水性能を引き出すために織りそのものを刷新。今回は柄で魅せるのではなく、い草をまっすぐ丁寧に織り込むことで表面の凹凸を抑え、撥水性能をより引き出せる構造に。あわせて、素材そのものが持つ自然な美しさも際立たせています。経糸が表に出ない織りにより、すべすべとしたなめらかな手触りも実現。足裏に伝わる心地よさが、さらに一段引き上げられています。

――デザインで魅せるから、素材で魅せるへ。い草の魅力を、よりダイレクトに感じられる一枚です。

■ 声から生まれた進化。選べる6サイズ展開へ

前回のプロジェクトで多く寄せられた「もっと長さが欲しい」「キッチンにぴったり合わせたい」というコメントの数々。その声に応え、サイズ展開を見直しました。その声に応え、第2弾ではサイズ展開を大幅に拡充。従来の3サイズから、120cm～270cmまでの6サイズへ拡充。幅60cmのゆとりある設計とあわせて、キッチンの空間に自然と寄り添います。

ぴったりと合う一枚が選べることで、使い心地はより心地よく。毎日の立ち時間に、ささやかな快適さを添える進化です。

【製品詳細】

■サイズ/価格 （価格は全て税込・送料込）

数量限定でお得なキャンペーンをご用意しております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/126417/table/44_1_3211a709d288c617e239b3a091453e68.jpg?v=202605131051 ]

■カラー

ナチュラル とブルーの2色展開

ナチュラルブルー

■組成

表地：い草100％

ヘリ生地：ポリプロピレン55％、ポリエステル45％

裏地：PVC（5mm）

■原産国

日本

【第1弾の支援者様の声】

第1弾「ミラクルキッチンマット」のご愛用者様から、踏み心地や香りの良さ、扱いやすさに対してたくさんの嬉しいコメントをいただいています。

開発者の想い

「ミラクルキッチンマット」開発責任者 三上のコメント

「キッチンに立つ時間を、少しでも快適で心がほっと緩む時間にしたい」。そんな想いから、この商品を開発しました。今回は、い草そのものの美しさや質感をより感じられる織りにこだわり、足裏で感じるやさしい肌触りや、自然素材ならではの心地よさを追求しています。また、撥水加工によるお手入れのしやすさも加えることで、毎日の家事負担を少しでも軽減できるよう工夫しました。忙しい日々の中でも、キッチンに立つ時間が気持ちを整える豊かなひとときになれば嬉しく思います。

株式会社イケヒコ・コーポレーションについて

福岡県大木町に本社を構えるインテリアメーカーのイケヒコ・コーポレーションは、1886年（明治19年）に畳の卸商として創業された老舗のインテリアメーカーです。これまでに、フローリングの上に敷いて使えるい草のカーペットや持ち運びができる軽量の畳（置き畳）など、畳・い草製品をメインとしたインテリア商品の開発と販売を行ってきました。商品の開発・販売だけでなく、17年前からい草の自社栽培にも取り組んでいます。社員自らが田んぼでい草を育て、農業を体験し、い草への愛情と地場産業への理解を深めています。私たちは、地場に根付くこのい草産業の継承者として、現代のライフスタイルに合うい草商品をご提供し続けています。





【会社概要】

社名：株式会社イケヒコ・コーポレーション

本社所在地：〒830-0424 福岡県三潴郡大木町三八松1052

代表取締役：代表取締役社長 猪口 耕成

事業内容：インテリア商品の製造・卸

設立：1886年

電話番号：0944-32-1203

HP：https://ikehiko.net/

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名：株式会社イケヒコ・コーポレーション

担当：阿部

TEL：0944-32-1203

E-Mail：press@ikehiko.co.jp