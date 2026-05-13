東北電力、タレントマネジメントシステム「タレントパレット」で中長期ビジョンと連動した人財戦略を推進

株式会社プラスアルファ・コンサルティング

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役社長：三室克哉、証券コード：4071）は、同社が提供するデータに基づく人材の活用、人的資本経営の実践、人事業務のDX化、リスキリングの推進などを目的に、多くの大手エンタープライズ・中堅企業で導入が進むシェアNO.1（*1）のタレントマネジメントシステム 「Talent Palette（以下：タレントパレット）」 の、東北電力株式会社（本社：宮城県仙台市、以下：東北電力）への導入事例を公開しました。

（*1）出典 ITR「ITR Market View：人材管理市場2025」人材管理市場：ベンダー別売上金額シェア（2023～2024年度予測）

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https://www.pa-consul.co.jp/talentpalette/case/details/tohoku-epco.html

東北電力は、東北・新潟地域の電力の安定供給に加え、再生可能エネルギーの拡大や新たな事業領域の創出など、事業構造の変化を見据えた中長期的な変革を進めています。

こうした中長期ビジョンと連動した人財戦略を立てる上で、現状を正しく把握し、将来像とのギャップを認識することが不可欠でした。そこで、属人的になりがちだった人事判断にデータを組み込み、人財戦略全体の高度化を図るため、タレントパレットを導入しました。

1万人以上の従業員が在籍する同社では（*2）、多様な人財要件を約200項目に整理し、スキルデータの可視化を実現しました。2030年代のありたい姿としての「人財ポートフォリオ」を作成し、現状とのギャップを把握することで、重点的に育成・採用すべき人財を明確化し、人事異動や採用計画の精度向上につなげています。

（*2）東北電力および東北電力ネットワークの2社合計（2025年3月末時点）

タレントパレットのコンサルティング支援を活用し、人的資本強化に向けたエンゲージメントサーベイを改善するとともに、自由記述を含む結果をテキストマイニングで分析し、社員の満足度や課題把握を高度化しています。

今後、東北電力では、サーベイから明らかになった課題解決に向け、社員が自律的にキャリアビジョンを描ける仕組みづくりを推進するほか、タレントパレットを活用してロールモデルを見つけやすい環境を整え、若手社員のキャリア形成を支援することで、自らキャリアを考える文化の醸成を目指します。さらに「サンクスポイント」機能を導入することで、社員同士の感謝の気持ちが可視化され、日常的なコミュニケーションの活性化や、職場の雰囲気の改善につなげていきます。

＜Talent Palette（タレントパレット）について＞

「タレントパレット（https://www.pa-consul.co.jp/talentpalette/）」は、株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供する、人事担当者が必要な機能をオールインワン型で搭載したタレントマネジメントシステムです。

人事情報、経歴、スキル、マインド（適性）、社員の希望や想い、日々のモチベーションやエンゲージメント、ヘルスケア（健康）などの多様な人材データを集約・分析し、勘や経験だけに頼らないデータに基づく意思決定を支援します。

具体的には、異動配置シミュレーションや研修を含む人材育成、テキストマイニングによる離職予兆の抽出、採用ミスマッチ防止、人的資本KPIのモニタリングなど、幅広い人事施策を高度化します。

また、7,200以上の機能を備えた拡張性は、多くの企業から評価されており、大手エンタープライズ・中堅企業売上シェアNo.1（*）を獲得。導入法人数4,500社以上、継続率99.6％（2025年9月末時点）という豊富な実績を活かし、企業の持続的な成長に寄与します。

＜タレントパレットに関する評価＞

ITreviewの「タレントマネジメント」部門では、『開発スピードの速さ』や『機能性の自由度』の点で高い評価を受けています。

・様々な機能が充実していて、とても使いやすいです。人事情報を一括管理でき、充実した人材管理が可能となりました。個人の情報がダッシュボードで一画面で確認できてとても便利です。

・目標設定や考課等、幅広い人事制度を一括で管理、運用でき、ユーザーである従業員にとっても、デザインや直観的な操作性が優れている

出典：ITreview（2026年5月時点）

＜株式会社プラスアルファ・コンサルティングについて＞

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（https://www.pa-consul.co.jp/）は『あらゆる情報から付加価値を生み出し続ける、見える化プラットフォーム企業』として、2006年の設立以来、顧客の声や顧客データ/購買データ、人事情報のようなビッグデータを「見える化」し気づきを与える力を持つ、「テキストマイニング」や「データマイニング」などの技術を核としたクラウドソリューション事業を行っています。様々な情報を「見える化」することで、お客様のビジネスに＋α（プラスアルファ）の価値を創造するためのソフトウェアの開発・販売、コンサルティング、新規事業創出を行っています。