コーポレートメッセージ『THINK SLOW.』にちなみ トーハン社員が選書したオリジナルフェアがスタート 全国147書店で展開、店頭で小冊子も配布

株式会社トーハン

株式会社トーハン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川上浩明）は、コーポレートメッセージ『THINK SLOW.』にちなんだ書籍フェアを企画し、出版社24社の協力のもと、全国147書店で順次展開をスタートいたします。

『THINK SLOW.』について

2025年11月より発信しているトーハンのコーポレートメッセージです。

今日、きわめて大量の情報が目まぐるしく飛び交う中で、“立ち止まって深く考えることも大切ではないか”と問いかけながら、今こそ「本」の価値に目を向けてほしいという私たちの思いを言葉にしたものです。

株式会社トーハン 公式ウェブサイト https://www.tohan.jp/

THINK SLOW. Instagram https://www.instagram.com/thinkslow_tohan

選書の経過

選書にあたりトーハン全社員に呼びかけ、コーポレートメッセージ『THINK SLOW.』の主旨を踏まえ、読書の価値や熟慮の大切さを考えるきっかけとしていただけるような本を出しあいました。

そこで挙がった数百点の候補をもとに社内で検討会を重ね、最終的には25点でのフェアとなりました。出版社各社にも『THINK SLOW.』の主旨にご賛同いただき、フェア展開に快くご協力いただきました。

この過程で、社員の間にも『THINK SLOW.』について話し合う時間が生まれ、それぞれが仕事への姿勢や本についての考えを深めることにもつながりました。

フェアのブックリスト （順不同）

小冊子『THINK SLOW. MAGAZINE』について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26460/table/84_1_d3951d3af536dba024e462a8c143ccc3.jpg?v=202605131051 ]

フェア対象書籍それぞれの「THINK SLOW.」につながる魅力が1ページずつ綴られた『THINK SLOW. MAGAZINE』を製作しました。フェア展開書店で配布しています。部数に限りがあるため、店舗によっては配布終了の場合がございます。その際はこちら(https://www.tohan.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/THINK-SLOW.-MAGAZINE.pdf)でも内容をお読みいただけます。

フェア展開書店

全国147店で展開中です。一覧はこちら(https://www.tohan.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/th20260513_THINK-SLOW._shop.pdf)をご参照ください。

フェアイメージ