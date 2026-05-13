【SEKISUIチャレンジャーズ】Xリーグプレミア開幕戦はノジマ相模原RISEと31-31の激闘ドロー

一般社団法人 Challengers Football Club4Qに値千金のパントブロックを決めた新人LB＃54酒井

アメリカンフットボールXリーグプレミア所属するSEKISUIチャレンジャーズは2026シーズン開幕戦として行われたノジマ相模原RISEとの一戦において、31-31で引き分け、勝ち点1を分け合いました。

試合会場には1,381名が来場。チャレンジャーズ側スタンドは多くのファンで青く染まり、シーズン開幕にふさわしい熱気に包まれました。

多くのチャレンジャーズファンで青く染まる観客席

試合は前半、K#4佐藤による50ヤードフィールドゴールでチャレンジャーズが先制。しかし、その後は苦しい展開となり、3-10で前半を折り返しました。

迎えた後半、チャレンジャーズオフェンスが本来の力を発揮。テンポ良く得点を重ね、後半だけで28得点を記録しましたが、最後まで一歩譲らぬ激しい攻防の末、31-31のドロー決着となりました。

タッチダウンパスを捕球するWR#1ブギーナイト

開幕戦を勝利で飾ることはできなかったものの、プレミアの舞台にふさわしい熱戦を繰り広げました。

オフェンスでは、昨シーズンリーグMVPを獲得したWR#1ブギー・ナイトが圧巻のパフォーマンスを披露。7キャッチ129ヤード、3タッチダウンを記録し、エースとしての存在感を示しました。

また、キッキングチームでもビッグプレーが続出。WR#83イーサンによるキックオフリターンタッチダウン、新人LB#54酒井による試合終了間際のパントブロックなど、試合の流れを引き寄せるプレーで会場を大いに沸かせました。

キックオフリターンタッチダウンを決めたWR#83イーサン

両チームとも今後勝利を重ねれば、シーズン終了後のプレーオフで再戦する可能性も十分にあります。その際には、今回決着のつかなかった勝負に再び挑むことになります。

SEKISUIチャレンジャーズは次節、以下の日程で試合を行います。

【次節試合情報】

日時：2026年5月31日（日）14:00キックオフ

会場：平和堂HATOスタジアム

対戦相手：エレコム神戸ファイニーズ

引き続き、SEKISUIチャレンジャーズへの熱いご声援をよろしくお願いいたします。