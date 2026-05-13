HYBEとGeffen Recordsが放つ新グローバルガールグループ「SAINT SATINE」誕生

株式会社HYBE JAPAN- 1万4,000人の頂点、最後の1人“FINAL PIECE”は16歳の「咲来 (SAKURA)」に決定- 未経験から全米デビューへ、現代のシンデレラストーリーが完結左から - エミリー (EMILY), レクシー (LEXIE), 咲来 (SAKURA) and サマラ (SAMARA) of SAINT SATINE (C)HYBE x Geffen Records

■ 新グループ名は「SAINT SATINE (セイント・サティーン)」

新たに誕生したグループ名は「SAINT SATINE」。 「優れた音楽性とカリスマを象徴する『SAINT』」と、「ソフトで麗しい質感を表す『SATINE』」を組み合わせた造語です。SAINT SATINEは、「突き動かされる欲望」と「それを超越していく姿」が交わる場所に存在します。それは、本能が理性的（自制的）な美しさと出会うときに生まれる緊張感です。グループは「人を惹きつける力」と「洗練された気品」を妥協なく両立し、相反する要素のバランスをとりながら、矛盾の中を突き進んでいきます。

本プロジェクトは、グラミー賞ノミネートやBillboard 200で4位を記録した「KATSEYE」の成功に続く、HYBEとGeffen Recordsによる強力なタッグの第2弾です 。国境や文化、芸術の枠組みを超えたグループを作るというビジョンのもと、SAINT SATINEは世界の音楽シーンの「次」を形作る存在として位置付けられています 。

メンバー構成は、すでに世界的に認知されている3人の逸材と、新たに発掘された実力者の融合によって結成されています。エミリー（20歳、アメリカ）、レクシー（21歳、スウェーデン）、サマラ（20歳、ブラジル）の3名は、Netflixの大ヒットドキュメンタリーシリーズ『Pop Star Academy: KATSEYE』で初めて紹介され、瞬く間に世界中から熱狂的な支持を集めました。そこに、本日決定した最終メンバーが加わることで「パズルの最後のピース」が埋まり、4人組としての完全体でグローバル市場へと進出します。

■ 最終合格者は、驚異の成長を見せた16歳「咲来 (SAKURA)」

世界中から注視されたグローバル・タレント発掘番組『World Scout: The Final Piece』を通じて、1万4,000人以上の応募者の中から選ばれ、最後の1枠を勝ち取ったのは、歌・ダンス共に未経験からオーディションに挑んだ16歳の咲来です。

彼女は持ち前の規律正しさと急速な成長を見せ、ロサンゼルスのフォンダ・シアターで行われた重圧のかかるライブ・フィナーレで見事にその座を勝ち取り、グループの「最後のピース」として加わりました。

【咲来コメント】「応援してくださってありがとうございました。信じてくれた全ての方々に感謝しています。Final Pieceとして、EMILY、LEXIE、SAMARAに参加できるのをとても楽しみにしています。これからもグループとして皆さんにお会いできる日まで、全力で練習を続けていきます。これからの活動を楽しみにしていてください。そしてこれからもSAINT SATINEをずっと応援してください。」

■ フィナーレを飾るデジタルアルバムも全世界配信

グループの誕生を記念し、運命の最終ステージで披露された楽曲を収録したデジタルシングルアルバム『World Scout: The Final Piece - Finale』が2026年5月12日リリースされました 。

- World Scout: The Final Piece - Finale HERE(https://worldscout.lnk.to/Finale).- - 「PARTY b4 the PARTY」：咲来がエミリー、レクシー、サマラと共に披露した、強烈なビートと遊び心あふれるパーカッションが特徴のアーバントラック。- - 「WE RIDE」: 2000年代のR&Bを彷彿とさせるシルキーなハーモニーが美しいモダンな楽曲。

■ メンバー構成：グローバルな才能の融合

・エミリー（20歳、アメリカ）

大胆でダイナミックなパフォーマンス、際立ったボーカル、そして生まれ持ったスター性を兼ね備えたパフォーマー。エミリーは、アメリカン・ポップの自信と洗練された芸術性を融合させ、グループに活気を与えるハイエナジーな起爆剤となる存在です。

・レクシー（21歳、スウェーデン）

グループの神秘的な歌声とクリエイティビティの魂。レクシーは、北欧（スカンジナビア）ならではのクールさと洗練された芸術性を体現し、感情の深みとユニークな視覚的美学をもたらします。

・咲来（16歳、日本）

純粋な根性とフレッシュな存在感が際立つ、しなやかで力強い原動力。日本を代表する咲来は、その決して立ち止まらない圧倒的な努力によって1万4,000人の応募者の頂点へと上り詰め、グループのアイデンティティにダイナミックで次世代的なエッジを加えます。

・サマラ（20歳、ブラジル）

活気に満ち、カリスマ性にあふれ、一瞬で人を惹きつける魅力の持ち主。サマラは、ブラジル特有の華やかさ、力強いパフォーマンス、そして温かみのあるボーカルトーンをもたらし、グループのアイデンティティにグローバルなアピール力を添えます。

■ 今後の展望について

「SAINT SATINE」は今後、HYBEとGeffen Recordsの全面バックアップのもと、デビューに向けて本格的に準備を進めます。日本で発掘された唯一無二の才能が、既存のメンバー3名と化学反応を起こし、2026年、世界の音楽シーンに新たな衝撃を与えます。

詳細なデビュー日程、楽曲リリースについては決定次第、順次発表いたします。



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