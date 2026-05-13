RAY-BAN HOUSEがNEW YORKに誕生

ルックスオティカジャパン株式会社

2026年5月、ニューヨーク

絶えず動き続けるニューヨークで、レイバン（Ray-Ban）は感覚を呼び覚ますための空間を提案します。

「Ray-Ban House（レイバンハウス）」が、ソーホーにオープン。ただの店舗ではなく、視点の転換そのものです。店舗そのものがカルチャーへと溶け合い、「見る」「身につける」「聴く」「集う」といった境界が曖昧になっていく場所です。

ブランドのクリエイティブチームによって構想された本プロジェクトは、住まいであり、ステージであり、オブジェやアイデアが共存する“生きたアーカイブ”としての都市的インテリアとして具現化されています。ニューヨークに根ざしながらも、明確な定義に縛られないこの空間は、通りと訪れる人々、その両方に属する存在です。

プリンスストリートとラファイエットストリートの角に佇む2階建てのタウンハウスは、流動的な存在へと変貌を遂げます。日中は、緩やかに反射を生む建築が都市を映し出し、曲面のメタルが行き交う光の断片を捉えます。夜になると、空間は内側と外側へと柔らかな輝きを放ち、静かなシグナル、灯台のような存在へと変わります。

屋内では、サテンのような質感のメタル、ミラー天井、深い赤のフロア。すべてが連続し、どこかシネマティックな空気を漂わせます。アイウェアはレコードや書籍、収集されたオブジェと並置され、「展示」ではなく「配置」され、「販売」ではなく「文脈の中に置かれる」存在として扱われます。

この空間は、ニューヨークのように動き続けます。オープンで、レイヤーがあり、わずかに予測不能。その中心にあるキッチンもまた同じ物語の一部です。シェフのパスクァーレ・コッツォリーノの指揮のもと、フード体験は空間と同様に多層的なカルチャーを反映。単一の料理ジャンルに定義されるのではなく、それらを横断する“動き”によって形づくられています。日本のミルクブレッドを用いたサンドはアメリカ的感性で再解釈[MK1] [EM2] され、生の素材を活かした料理やカルパッチョ、シェアを前提としたスモールプレートと共に提供されます。

一日のリズムも都市と呼応します。昼間は抹茶やコールドプレスジュースを中心に、軽やかで研ぎ澄まされたひとときと静かな余白を提供。時間の経過とともに、よりレイヤードで社交的な空気へと移ろいます。体験は途切れることなく連続し、区切られるのではなく進化し続けます。すべては固定されず、重なり合っていきます。

レイバンの世界観が存分に表現されていながらも、それに限定された空間ではありません。ブランドのアイコンモデルに加え、Ray-Ban Studiosによる実験的なデザインも展開。ブランドの言語をさらに鋭く、本能的な方向へと拡張するシルエットが並びます。それらは単なる“プロダクト”ではなく、“提案”として存在します。

2階には隠されたエントランスの先に、より親密で静かな空間が広がります。VIPルームは異なるテンポを持ち、より繊細で研ぎ澄まされた体験を提供します。ここでは「ウェイファーラー パファー ダイアモンド」がよりパーソナルな存在へと昇華します。素材、ストーン、カラーが組み合わされ、アイウェアという枠を越え、ジュエリーに近い一点物として仕立てられています。

Ray-Ban Houseは、一度きりの訪問で理解されることはないでしょう。

繰り返し訪れることで、存在が形づくられていくのです。

5月4日のオープニングでは、その意図を体現するひとときが生まれました。オスカーアンドウォルフ（Oscar and the Wolf）によるパフォーマンスは、観客と空間の境界を溶かし、その後にダニエラ・ラティーナ（Daniela Lalita）が続きました。グローバルアンバサダーのジェニー（Jennie Kim）も来場し、ニューヨークの多様なコミュニティとともに一夜を共有しました。そこには既知と未知が交差し、明確な境界は存在しませんでした。

Jennie Kim, wearing Ray-Ban

Oscar and the wolfAngelica Ballesteros, Daniela Lalita, wearing Ray-BanKristen Noel CrawleyZarina Yeva,

ここはフラッグシップストアではありません。コンセプトストアでもありません。ましてや単なるイベントスペースでもない。

それは、何度でも訪れたくなる場所。

これこそが、“あるべき場所”なのです。

ADDRESS:

62 Prince Street

New York, NY 10012

HOURS:

Monday - Sunday

10AM - 8PM