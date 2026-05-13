ソウル・狎鴎亭エリアに、プレミアムデザートカフェ「KURARIE」がオープン。フードメニュー構成およびデザート開発全般を大山恵介（ease）が監修

株式会社イートクリエーター

韓国屈指の洗練されたエリアであり、トレンドの発信地でもあるソウル・狎鴎亭（アックジョン）に、フード・デザート部門を大山恵介（ease）が監修したプレミアムデザートカフェ「KURARIE（クラリエ）」が2026年3月20日にオープンしました。



手がけるのは、韓国随一のアニメやキャラクター会社である「大元（デウォン）メディア」の新法人「DW L.A.B.」。本プロジェクトには初期より大山が参画し、開業に向けたフードメニュー構成およびデザート開発を主導しながらブランド独自のラインアップを完成させました。尚、コーヒー部門にはラテアートのワールドチャンピオンである澤田洋史氏が参加。

また今回、焼き菓子や生菓子、ジェラートに、韓国では初の導入となるアマゾンカカオを使用。ブランドの核となる至高の美食体験を形作るとともに、繊細な酸味と芳醇な香りを際立たせることで「素材本来の風味を活かす」という大山の哲学を体現しています。



■メニュー（一部）

ブランド名の「KURARIE（クラリエ）」は、日本の「蔵（KURA）」と「アトリエ（Atelier＝作業室）」を掛け合わせたもの。厳選された素材を職人の感性によって昇華させ、記憶に刻まれる美食体験を提供するという真摯な想いが込められています。こうした取り組みは、食を通じた文化交流としての側面も大いに期待できるものと考えます。

各分野のグローバルなエキスパートたちとの協業、空間と多様なコンテンツが融合したライフスタイルブランドとしての今後の展開にもぜひご注目ください。



■店舗情報

店名 KURARIE（クラリエ）

営業時間 10:30 - 20:30（無休）

住所 1F, 842 Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul（島山公園付近）

Google Maps：https://maps.app.goo.gl/njebnBSLUMRPSeUSA

Instagram：https://www.instagram.com/kurarie_cafe



■プロフィール

大山 恵介 Keisuke Oyama

Patissier / Producer



製菓専門学校にて和菓子・洋菓子を専攻後、パティスリー HIDEMI SUGINO にてキャリアをスタート。レストランデザートの分野で経験を積み渡仏。帰国後はミシュラン星付きレストランを含む複数の店舗にてデザートを担当し、シェフパティシエとして研鑽を重ねる。

2020年7月、日本橋兜町に Patisserie ease をオープン。同年9月、新宿伊勢丹に repos by Patisserie ease をオープン。2021年、チョコレート＆アイスクリームショップ teal をオープン。2022年、日本橋兜町に複合施設 BANK をオープン。2024年、東京駅構内グランスタに Brick bake bakers by Patisserie ease をオープン。現在は店舗運営を軸に、国内外でのコンサルティング、商品開発、講習会など幅広く活動している。