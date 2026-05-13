ウォッチメイキングの常識を打ち破るAUDEMARS PIGUET × SWATCH

スウォッチグループジャパン株式会社

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Swatch POPにインスパイアされた、明るくカラフルなBioceramic のポケットウォッチを8 スタイル展開します。

オーデマ ピゲとSwatch は、「Royal Pop」という画期的なウォッチコレクションを発表します。このコレクションは、喜びに満ちた大胆さとポジティブな挑発性を、ファインウォッチメイキングと融合させものです。「Royal Pop」と名付けられたこのコレクションは、日常のポップカルチャーのイメージを、鮮やかでカラフル、そしてエネルギーに満ちたアート作品へと昇華するポップアートにインスパイアされています。

オーデマ ピゲとSwatch は、それぞれのブランドを象徴する要素を融合させ、様々な着け方で楽しむことができる、従来の枠にとらわれない8 つのモデルのポケットウォッチを創り出しました。

今回のパートナーシップは、単なるトリビュートにとどまりません。スイスのウォッチメイキングを象徴する2 つのブランドによる、常識を打ち破るコラボレーションです。Royal Pop のウォッチは、1972 年に発売されたオーデマ ピゲの伝説的なRoyal Oak コレクション、そして1980 年代のSwatch POP からインスピレーションを得ています。

このコレクションは、私たちの時計の着け方を変えてくれます。AP × Swatch コラボレーションのウォッチは、コントラストステッチの入った高品質のカーフスキン製ランヤードを採用しているので、腕元にとらわれず、遊び心あふれるダイナミックな着け方が楽しめます。首にかけたり手首に着けたり、ポケットに入れたり、バッグに付けたり。使い方はあなた次第です。また、ランヤードは3種類の長さから選べるほか、取り外し可能な小型スタンドを使えばデスクウォッチにもなり、使い方は無限に広がります。

このコレクションの8つのスイス製Bioceramicモデルは、Swatchならではの革新的なSISTEM51ムーブメントを搭載しています。今回は、15件の有効特許を取得した新しい手巻きバージョンも用意されています。SISTEM51は、組み立てが100％オートメーション化されている世界で唯一のSwiss-madeの機械式ムーブメントであり、まさに時計産業の偉業と呼べるものです。

SISTEM51には、90時間パワーリザーブ、耐磁性Nivachron(TM)ヒゲゼンマイ、そして工場で直接行われるレーザーを用いた精密調整などの特徴があります。なお、Nivachron(TM)ヒゲゼンマイはオーデマ ピゲと共同開発されたものであり、オーデマ ピゲの一部モデルでも採用されています。

しかも、それだけではありません。Royal Popコレクションの8つのウォッチは、それぞれユニークなカラーリングで、透明なケースバックを通してその見事なムーブメントの一部が見えるようになっています。カラーリングだけでなく、どちらを選ぶか迷ってしまうような2つのバージョンが用意されています。

・リューズが12時位置に配置されたLepine（レピーヌ）スタイルのポケットウォッチ。時刻はシンプルに長針と短針の2本で表示（6モデル）。

・リューズが3時位置に配置されたSavonnette（サヴォネット）スタイルのポケットウォッチ。6時位置にスモールセコンドサブダイヤルを配した文字盤が特徴（2モデル）。

では、なぜAudemars Piguet × Swatchは8モデルなのでしょうか？これは、Royal Oakの八角形のケースと、独特のベゼルに施された8本のビスへのさりげないオマージュです。そして細部まで綿密に設計されているRoyal Popには、ケース構造に関してさらに8件の特許が活かされています。これは、オリジナルのRoyal Oakのケースが丸みを帯びた八角形、円形、そして樽型を組み合わせた複雑な構造となっているためです。これらすべての特徴がRoyal Popにも見られます。

特許の一つは香箱のデザインに関するものです。これは単なる装飾ではなく、時計のパワーリザーブを示す役割も果たします。香箱内部がグレーだとゼンマイのコイルが見え、ウォッチを巻き上げる必要があることを意味します。ゴールドの場合はゼンマイが見えず、完全に圧縮されている状態、つまり時計が完全に巻き上げられフルパワーで動作していることを示しています。

「Petite Tapisserie」模様の文字盤も、1972年以来、Royal Oakコレクションを象徴するデザイン要素の一つとなっています。Royal Popの全8モデルにも、この一目でRoyal Oakとわかるデザインが採用されています。Royal Oakの八角形のベゼルもそれ自体が独特であり、8つの六角形のビスは、Royal Oakの最も型破りな要素の一つです。Royal Oakのベゼルは八角形ですが、単なる八角形という枠をはるかに超えています。この八角形のベゼルにアクセントを添える8つの六角形のビスは、1972年のRoyal Oakにおいて、おそらく最も画期的なポイントと言えるでしょう。Royal Popはこれらにインスパイアされており、HUIT BLANCというホワイトのモデルでは、大胆に8つの異なる色合いのビスを採用しています。また全モデル、八角形のベゼルとケースバックの8つのビスは、ケースに溶接されています。

Royal Popにはその他にも技術面での特徴があります。ベゼルとケースバックに施された縦方向のサテン仕上げは、Royal Oakのオリジナルの装飾要素を踏襲しています。このアイデンティティに沿って、文字盤は「Tapisserie」模様が施されています。ムーブメントのケースバックはデジタルプリントで、クラウンとケース、ランヤードはBioceramic製です。長針と短針、そしてインデックスは、Grade A Super-LumiNova(R)でコーティングされており、夜間でも快適な視認性を保ちます。

コレクションの全モデルで、ケースの前面と背面にサファイアクリスタルが採用されています。ケースバックには、Royal Popのロゴがパッドプリントされています。耐傷性を高めるため、サファイアクリスタルには反射防止コーティングが施されています。3分の2がセラミック粉末、3分の1がヒマシ油を原料にしたバイオ由来素材というBioceramicのユニークな組成は、強さと滑らかさを兼ね備えており、その素晴らしさは実際に経験しなければわかりません。文字盤とクラウンには、Audemars Piguet × Swatchコラボのロゴが配されています。

時計のヘッドは、ケースバックをクリップに差し込むことで取り付けられており、好きな時に取り外すことができます。この着脱の際のカチカチという音は、本コレクションのアコースティック・シグネチャーとなっています。

Audemars Piguet × Swatchは2026年5月16日から、厳選されたSwatchストアでのみ購入可能です。お近くの販売ストアは、swatch.comのストア検索をご利用ください。他のSwatchコラボレーションと同様に、ご購入はお一人様につき、1店舗、1日1本に限らせていただきます。

#RoyalPop

AUDEMARS PIGUET について

オーデマ ピゲは、今なお創業者一族( オーデマ家、ピゲ家) によって経営される最も歴史あるウォッチブランドです。1875年以来ル・ブラッシュを拠点に、型破りなトレンドを生み出そうと新たなスキルや技術の開発、そして職人技の向上を続ける才能ある職人たちを、何世代にもわたり育んできました。スイス・ジュラ山脈に抱かれたジュウ渓谷で、マニュファクチュールが受け継いできた職人技と先進的なスピリットが込められた、デザインや技術の粋を極めた数々の厳選されたマスターピースが制作されています。実現可能な境界を押し進め、創造的な世界の間に橋を架けるオーデマ ピゲは常に新たな地平に向かって進み、その精神にインスパイアされたコミュニティを作り出してきました。

www.audemarspiguet.com

OTTO ROSSO/SSX03R100N：

ケース素材：Bioceramic（ピンクのケース、AP × Swatch コラボのロゴをあしらったチェリーレッドのクラウン、六角ビスとホルダークリップ）

ケース直径：40.0 mm（クリップなしの場合）、44.2 mm × 53.2 mm（クリップに取り付けた場合）

ケース厚さ：8.4 mm

ムーブメント：SISTEM51機械式ムーブメント（手巻き）。15 件の有効特許を取得済み。90時間パワーリザーブ、耐磁性Nivachron (TM)ヒゲゼンマイを備え、レーザー技術を用いた工場出荷時の精密調整。ムーブメントの一部が見える透明なケースバック

防水：2 気圧

グラス：サファイア製のグラスおよびディスプレイケースバックで耐傷性を向上。反射防止コーティング、Royal Pop ロゴをあしらったディスプレイケースバック

文字盤：タペストリー模様のピンク、AP × Swatch コラボのロゴとRoyal Pop ロゴ

針、インデックス：グレード A Super-LumiNova(R)（ブルーの発光）

ベゼル：Bioceramic 製チェリーレッドの八角形ベゼル。縦方向のサテン仕上げ、8 本のBioceramic 製ピンクの六角ビス

ランヤード：ピンクのカーフスキン製ランヤード、チェリーレッドのコントラストステッチ入り

HUIT BLANC/SSX03W100N：

ケース素材：Bioceramic（ホワイトのケース、AP × Swatch コラボのロゴをあしらったクラウン、六角ビスとホルダークリップ）

ケース直径：40.0 mm（クリップなしの場合）、44.2 mm × 53.2 mm（クリップに取り付けた場合）

ケース厚さ：8.4 mm

ムーブメント：SISTEM51機械式ムーブメント（手巻き）。15 件の有効特許を取得済み。90時間パワーリザーブ、耐磁性Nivachron (TM)ヒゲゼンマイを備え、レーザー技術を用いた工場出荷時の精密調整。ムーブメントの一部が見える透明なケースバック

防水：2 気圧

グラス：サファイア製のグラスおよびディスプレイケースバックで耐傷性を向上。反射防止コーティング、Royal Pop ロゴをあしらったディスプレイケースバック

文字盤：タペストリー模様のホワイト、AP × Swatch コラボのロゴとRoyal Pop ロゴ

針、インデックス：グレード A Super-LumiNova(R)（ブルーの発光）

ベゼル：Bioceramic 製ホワイトの八角形ベゼル。縦方向のサテン仕上げ、8 本のBioceramic 製カラフルな六角ビス

ランヤード：ホワイトのカーフスキン製ランヤード、イエローのコントラストステッチ入り

GREEN EIGHT/SSX03G100N：

ケース素材： Bioceramic（グリーンのケース、AP × Swatch コラボのロゴをあしらったライトグリーンのクラウン、六角ビスとホルダークリップ

ケース直径：40.0 mm（クリップなしの場合）、44.2 mm × 53.2 mm（クリップに取り付けた場合）

ケース厚さ：8.4 mm ムーブメント：SISTEM51機械式ムーブメント（手巻き）。15 件の有効特許を取得済み。90時間パワーリザーブ、耐磁性Nivachron (TM)ヒゲゼンマイを備え、レーザー技術を用いた工場出荷時の精密調整。ムーブメントの一部が見える透明なケースバック

防水：2 気圧

グラス：サファイア製のグラスおよびディスプレイケースバックで耐傷性を向上。反射防止コーティング、Royal Pop ロゴをあしらったディスプレイケースバック

文字盤：タペストリー模様のグリーン、AP × Swatch コラボのロゴとRoyal Pop ロゴ

針、インデックス：グレード A Super-LumiNova(R)（ブルーの発光）

ベゼル：Bioceramic 製ライトグリーンの八角形ベゼル。縦方向のサテン仕上げ、8 本のBioceramic 製ライトグリーンの六角ビス

ランヤード：グリーンのカーフスキン製ランヤード、ライトグリーンのコントラストステッチ入り

BLAUE ACHT/SSX03L101N：

ケース素材：Bioceramic（ライムグリーンのケース、AP × Swatch コラボのロゴをあしらったライトブルーのクラウン、六角ビスとホルダークリップ）

ケース直径：40.0 mm（クリップなしの場合）、44.2 mm × 53.2 mm（クリップに取り付けた場合）

ケース厚さ：8.4 mm

ムーブメント：SISTEM51機械式ムーブメント（手巻き）。15 件の有効特許を取得済み。90時間パワーリザーブ、耐磁性Nivachron (TM)ヒゲゼンマイを備え、レーザー技術を用いた工場出荷時の精密調整。ムーブメントの一部が見える透明なケースバック

防水：2 気圧

グラス：サファイア製のグラスおよびディスプレイケースバックで耐傷性を向上。反射防止コーティング、Royal Pop ロゴをあしらったディスプレイケースバック

文字盤：タペストリー模様のライムグリーン、AP × Swatch コラボのロゴとRoyal Pop ロゴ

針、インデックス：グレード A Super-LumiNova(R)（ブルーの発光）

ベゼル：Bioceramic 製ライトブルーの八角形ベゼル。縦方向のサテン仕上げ、8 本のBioceramic 製ライムグリーンの六角ビス

ランヤード：ライムグリーンのカーフスキン製ランヤード、ライトブルーのコントラストステッチ入り

ORENJI HACHI/SSX03L103N：

ケース素材：Bioceramic（ネイビーのケース、AP × Swatch コラボのロゴをあしらったクラウン、

六角ビスとホルダークリップ）

ケース直径：40.0 mm（クリップなしの場合）、44.2 mm × 53.2 mm（クリップに取り付けた場合）

ケース厚さ：8.4 mm

ムーブメント：SISTEM51機械式ムーブメント（手巻き）。15 件の有効特許を取得済み。90時間パワーリザーブ、耐磁性Nivachron (TM)ヒゲゼンマイを備え、レーザー技術を用いた工場出荷時の精密調整。ムーブメントの一部が見える透明なケースバック

防水：2 気圧

グラス：サファイア製のグラスおよびディスプレイケースバックで耐傷性を向上。反射防止コーティング、Royal Pop ロゴをあしらったディスプレイケースバック

文字盤：タペストリー模様のネイビー、AP × Swatch コラボのロゴとRoyal Pop ロゴ

針、インデックス：グレード A Super-LumiNova(R)（ブルーの発光）

ベゼル：Bioceramic 製ネイビーの八角形ベゼル。縦方向のサテン仕上げ、8 本のBioceramic製オレンジの六角ビス

ランヤード：ネイビーのカーフスキン製ランヤード、オレンジのコントラストステッチ入り

LAN BA/SSX03L100N：

ケース素材：Bioceramic（ブルーのケース、AP × Swatch コラボのロゴをあしらったライトブルーのクラウン、六角ビスとホルダークリップ）

ケース直径：40.0 mm（クリップなしの場合）、44.2 mm × 53.2 mm（クリップに取り付けた場合）

ケース厚さ：8.4 mm

ムーブメント：SISTEM51機械式ムーブメント（手巻き）。15 件の有効特許を取得済み。90時間パワーリザーブ、耐磁性Nivachron (TM)ヒゲゼンマイを備え、レーザー技術を用いた工場出荷時の精密調整。ムーブメントの一部が見える透明なケースバック

防水：2 気圧

グラス：サファイア製のグラスおよびディスプレイケースバックで耐傷性を向上。反射防止コーティング、Royal Pop ロゴをあしらったディスプレイケースバック

文字盤：タペストリー模様のブルー、AP × Swatch コラボのロゴとRoyal Pop ロゴ、ライトブルー

のスモールセコンド付きサブダイヤル

針、インデックス：グレード A Super-LumiNova(R)（ブルーの発光）

ベゼル：Bioceramic 製ライトブルーの八角形ベゼル。縦方向のサテン仕上げ、8 本のBioceramic 製ブルーの六角ビス

ランヤード：ブルーのカーフスキン製ランヤード、ライトブルーのコントラストステッチ入り

OCHO NEGRO/SSX03W101N：

ケース素材：Bioceramic（ブラックのケース、AP × Swatch コラボのロゴをあしらったクラウン、六角ビスとホルダークリップ）

ケース直径：40.0 mm（クリップなしの場合）、44.2 mm × 53.2 mm（クリップに取り付けた場合）

ケース厚さ：8.4 mm

ムーブメント：SISTEM51機械式ムーブメント（手巻き）。15 件の有効特許を取得済み。90時間パワーリザーブ、耐磁性Nivachron (TM)ヒゲゼンマイを備え、レーザー技術を用いた工場出荷時の精密調整。ムーブメントの一部が見える透明なケースバック

防水：2 気圧

グラス：サファイア製のグラスおよびディスプレイケースバックで耐傷性を向上。反射防止コーティング、Royal Pop ロゴをあしらったディスプレイケースバック

文字盤：タペストリー模様のブラック、AP × Swatch コラボのロゴとRoyal Pop ロゴ

針、インデックス：グレード A Super-LumiNova(R)（ブルーの発光）

ベゼル：Bioceramic 製ホワイトの八角形ベゼル。縦方向のサテン仕上げ、8 本のBioceramic 製ブラックの六角ビス

ランヤード：ブラックのカーフスキン製ランヤード、ホワイトのコントラストステッチ入り

OTG ROZ/SSX03J100N：

ケース素材：Bioceramic（ピンクのケース、AP × Swatch コラボのロゴをあしらったイエローのクラウン、六角ビスとホルダークリップ）

ケース直径：40.0 mm（クリップなしの場合）、44.2 mm × 53.2 mm（クリップに取り付けた場合）

ケース厚さ：8.4 mm

ムーブメント：SISTEM51機械式ムーブメント（手巻き）。15 件の有効特許を取得済み。90時間パワーリザーブ、耐磁性Nivachron (TM)ヒゲゼンマイを備え、レーザー技術を用いた工場出荷時の精密調整。ムーブメントの一部が見える透明なケースバック

防水：2 気圧

グラス：サファイア製のグラスおよびディスプレイケースバックで耐傷性を向上。反射防止コーティング、Royal Pop ロゴをあしらったディスプレイケースバック

文字盤：タペストリー模様のティール、AP × Swatch コラボのロゴとRoyal Pop ロゴ、ピンクのスモールセコンド付きサブダイヤル

針、インデックス：グレード A Super-LumiNova(R)（ブルーの発光）

ベゼル：Bioceramic 製イエローの八角形ベゼル。縦方向のサテン仕上げ、8 本のBioceramic

製ブラックの六角ビス

ランヤード：ピンクのカーフスキン製ランヤード、イエローのコントラストステッチ入り