【Excel×Copilot活用の決定版】プロンプト設計からセキュリティ対策まで「Excel×Copilot業務活用ハンドブック」を無料公開

株式会社パタンナー【Excel × Copilot 業務活用ハンドブック】プロンプト設計からセキュリティ対策まで、現場導入のベストプラクティス

株式会社パタンナー（本社：東京都品川区、代表取締役：深野 嗣）は、Microsoft Copilot in Excelを業務で最大限に活用するための実践ガイド『【Excel × Copilot 業務活用ハンドブック】プロンプト設計からセキュリティ対策まで、現場導入のベストプラクティス』を無料公開いたしました。

本資料では、単なるツールの機能紹介にとどまらず、現場が即座に使える「プロンプトの設計手法」から、情報システム部門が押さえておくべき「セキュリティ対策」まで、Excel×Copilot導入を成功に導くベストプラクティスを紐解きます。

▼解説ガイド全量を読む（PDFダウンロード）：

https://tazna.io/contents-excel-copilot-2

■ 公開の背景：クラウド選定は「技術」ではなく「経営」の課題

「とりあえずライセンスを付与した」「使い方は現場任せ」。

そんな状態で、生成AIの導入を終わらせていませんか？

ビジネス環境において最も身近で利用頻度の高い「Excel」。

この基盤でCopilotを使いこなすことは、単なるルーチンワークの削減にとどまらず、データドリブンな意思決定のスピードを劇的に引き上げるエンジンとなります。

本資料では、Copilotが持つポテンシャルをいかにして現場の「データ分析」や「業務効率化」に直結させるか。

AIの誤答（ハルシネーション）を防ぐ仕組みや、データを守るガバナンスの考え方まで、実務に即したビジネス言語で解説しました。

▼解説ガイド全量を読む（PDFダウンロード）：

https://tazna.io/contents-excel-copilot-2

■ 本資料（ホワイトペーパー）のハイライト

＜イメージ＞【Excel × Copilot 業務活用ハンドブック】プロンプト設計からセキュリティ対策まで、現場導入のベストプラクティス＜目次＞- はじめに- Excel Copilotとは？「データ分析」をどう変えるのか- - できることの全体像（要約・傾向・外れ値・可視化）- - “属人化しない分析”が可能になる理由（思考の型を残せる）- - 従来のExcel分析（ピボット・関数）とCopilotの役割分担- 導入前に押さえる：利用条件・セキュリティ・運用設計- - ライセンス／対応環境／管理要件の整理- - データ取り扱いの注意点（個人情報・機密・監査）- - 社内展開で失敗しないガイドライン（権限・教育・テンプレ）- 実務で効く“Copilot×Excelデータ分析”の基本ワークフロー- - 分析前処理：まず「整える」-列定義・欠損・表形式- - 分析の依頼：良い問いの作り方（指標・粒度・期間・比較）- - 出力を“成果物化”する：ピボット／グラフ／要約の保存術- プロンプト設計の実践：よくある失敗と精度が安定する指示テンプレ10選- - 依頼文の黄金構造（目的→データ→条件→出力→検算）- - よくある失敗例と直し方（曖昧・前提不足・粒度ズレ）- - 現場で使えるテンプレ10（週次レポート／異常検知／要因分解）- 上級編：Python in Excel×Copilotで統計・機械学習まで- - Python in Excelの可用性と導入ガイド- - 可視化・EDA・特徴量設計の実務術- - 予測モデルと妥当性検証（過学習と説明責任）- ケース別：部門で再現できる活用シナリオ（営業／CS／経営企画）- - 営業：パイプラインの健全性、勝ち筋・負け筋分析- - CS：解約兆候、ヘルススコア、アクション優先度付け- - 経営企画：予実差異、KPIツリー、意思決定用サマリー- まとめ- 世界で一番はじめやすいデータカタログ「タヅナ」＜こんな方におすすめ＞- DX推進・IT部門長：Copilotの社内展開に向けて、セキュリティやガバナンスの基準を明確にし、経営層に説明したい方- 現場のリーダー・担当者：Excelを使ったデータ集計・分析業務を効率化し、AIへの具体的な指示出し（プロンプト）のコツを知りたい方- 経営企画・事業責任者：生成AIの導入対効果を最大化し、組織全体の生産性とデータ活用力を高めたい方

▼解説ガイド全量を読む（PDFダウンロード）：

https://tazna.io/contents-excel-copilot-2

■ パタンナーの提供する人気のコンテンツ

"データ活用"お役立ち資料3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-useful-data)

【データ活用者・DX担当者必見】

"データ活用"に必要なナレッジを網羅した

『データ活用お役立ち資料3点セット』

になります。

パーフェクトガイド3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-perfectguide-data-and-ai)

【"データ"と"AI"理解の決定版】

生成AI×データ戦略に必要なナレッジを完全網羅した『大人気パーフェクトガイド3点セット』

になります。

Excel×AIで実現するデータ分析入門書3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-dataanalysis-using-excel)

【"Excel×AI"を分析にフル活用】

Excel×ChatGPT・Copilot・Pythonを活用したデータ分析を行う際の参考になる『データ分析入門書3点セット』になります。

■ 世界で一番はじめやすいデータカタログ「タヅナ」(https://tazna.io/)

データカタログは情報システム部が社内のデータを管理するために、データ分析のプロがデータを探すために開発されたソフトウェアでした。

そんなデータカタログを「どんな企業でも・どんな職種でも・すばやく・簡単に使える」ソフトウェアに再発明しました。

POINT１.：設計書を自動でつくる

BIツールで誰かが頑張って開発してくれたダッシュボード。

表示されている指標の意味は答えられますか？

表示されている数値が間違っている気がしたときに、あなたがすぐに調べる手段はありますか？



タヅナなら、すべて一目瞭然です。

POINT２.：データの背景を理解する

タヅナはデータだけではなく、その先にいるヒトを探せます。

誰が・どんなデータ資産（データ・ダッシュボード・用語と定義）に詳しいのか？データに関して誰とどんなコミュニケーションを取ってるのか？を個人単位で把握できます。

タヅナなら、人材配置の最適化に活用できます。

POINT３.：基盤を作る前に活用する

私たちは、データを整備する縁の下の力持ちが、大きな労力をかけてデータ基盤をつくる苦労を知っています。そんなデータ基盤が全社員に利用されないなんてもったいない。

だから、整備してほしいデータを具体的に把握できるようにデータカタログを再発明しました。



タヅナなら、開発と現場がひとつになります。

■ 自社データを活用してAI/DX時代の"企画力"を鍛える「データアーキテクト研修」

本プログラムは、従来の「プログラミング習得」を中心としたDX研修とは異なり、ビジネスの現場で求められる「データに基づいた企画・設計力」の習得に特化しています。

座学に加え、実際の自社データを用いた「企画開発合宿」を組み合わせることで、研修終了時には実務で使えるプロダクト企画書が完成する、完全実践型のカリキュラムです。

■ 専門組織に頼らず“現場主導”でデータを武器にする「データマネジメント実践研修」

まずはご相談から :https://tazna.io/inquiry-dataarchitect-training

本プログラムは、単にDMBOK（データマネジメント知識体系）の概念を学ぶだけの座学研修とは異なり、「現場で明日から使える運用ルール」を研修中に構築することをゴールとしています。

専門組織の不足によりデータ活用が停滞している企業において、現場部門が自ら品質管理やガバナンスを担い、DXやAI活用を加速させるための「自走する組織」を作る実践型カリキュラムです。

■ DX推進に欠かせない"データカタログ"を日本初解説！パタンナー代表深野の著書『会社のデータを"誰もが使えるデータ"に変える データカタログという魔法』

まずはご相談から :https://tazna.io/inquiry-datamanagement-training

本書は、各部署でバラバラに管理されているデータを全社共通の資産として活用するための実践的手法を、ストーリー形式でわかりやすく解説した一冊です。

営業出身の主人公がDX推進室に異動し、データカタログを武器に社内変革に挑む成長物語を通じて、専門知識がなくても取り組めるデータ活用の本質を学ぶことができます。

第1章 データカタログとの運命の出会い

第2章 今さら聞けない、データ活用の基礎知識と専門用語

第3章 データカタログで「こんなこともできるの!?」と思わず声が出た

第4章 データカタログを使って、部署の壁を越えた「見える化」に挑んだ

第5章 分析のプロ（鬼）にデータカタログ（金棒）を使ってもらった

第6章 データカタログがビジネス部門とIT部門を一つにした

第7章 データカタログで、経営陣に「DXの成果」を数字で見せた

第8章 データカタログという魔法 ～それでも、データカタログを使わないあなたへ～

■ 会社概要

会社名：株式会社パタンナー

代表者：深野 嗣

所在地：東京都品川区北品川5丁目5－15

事業内容：

- データカタログ「タヅナ」の企画・開発・運営データ戦略コンサルティング

- データ人材育成・組織開発

コーポレートサイト：https://pttrner.co.jp/(https://pttrner.co.jp/)

データカタログ「タヅナ」：https://tazna.io/