【日本初※】磁性材料世界最大手DMEGC社と株式会社エイジアが国内初の直接供給パートナーシップ

株式会社エイジア

株式会社エイジア（本社：兵庫県宝塚市、代表取締役：薄井英司）は、年間20万トン規模の生産能力を持つ世界最大級の磁性材料メーカー・DMEGC（横店集団東磁股份有限公司）と、日本国内における戦略的パートナーシップを締結し、正式に「メーカー直販型の供給体制」のサービスを開始しました。

DMEGC社が日本向けに直販体制を公式に構築するのは初めてであり、円安・原材料高に直面する国内製造業の調達構造を大きく変える取り組みとなります。

従来の流通構造では、高度な技術要求やコスト低減を求める多くの中堅・中小メーカーにとって、世界最大手メーカーの生産・技術リソースを直接活用することは困難でした。今回のパートナーシップにより、世界トップクラスの品質とコストパフォーマンスを、国内の中堅・中小メーカーも直接享受できる環境が整います。

単なる部材の輸入販売に留まらず、図面段階からの相談や小ロット対応など、日本の製造現場に最適化した柔軟なサポートを提供することで、あらゆる規模のメーカーにおける「ものづくり体制の強化」と「国際競争力の向上」を支援してまいります。

アーク（タイル型）フェライト磁石様々なフェライト磁石

背景：磁性材料調達を取り巻く課題

磁石や磁性材料は、モーターやセンサー、家電製品、産業機器など日本の製造業にとって不可欠な基幹部材です。しかし近年、円安や原材料高騰により調達コストが大きな負担となり、競争力の低下が深刻化しています。

DMEGC社は、磁性材料分野において世界トップクラスの生産量と市場シェアを持つメーカーであり、その供給力は国際的に高い評価を受けています。

株式会社エイジアは、この構造に着目し、現地・浙江省の工場視察、品質管理体制の確認、技術者との直接対話を経て、今回の「メーカー直結型サービス」の合意に至りました。

現地生産拠点を訪問し、直接の対話と交渉を重ねて実現した、日本のものづくり体制強化・競争力強化を支援するための新たな挑戦です。

DMEGC社（横店集団東磁股份有限公司）の工場内写真最新鋭の工場設備

本サービスの特長

（１）圧倒的なコスト競争力：

従来の流通構造を見直し、メーカー直販により大幅なコストの最適化を実現。

調達コストの削減を通じ、製造現場の競争力向上に貢献します。

（２）日本初・メーカー直結の技術サポート：

図面段階からの相談や試作、カスタム対応、小ロット生産まで、DMEGC社の技術陣と連携し、製造現場の精密な要求に応える体制を構築。

（３）世界最大手の生産能力を背景とした安定供給体制：

世界的な需要拡大の中でも、メーカーとの直接パイプにより、優先的な納期確保が可能。

中期的な安定供給を実現します。

（４）次世代材料の先行提供と共同開発：

最新ロードマップに基づき、15材などの次世代高特性材料をいち早く国内へ提案。

日本のニーズを反映したカスタム開発にも対応します。

代表取締役コメント



日本の製造業が世界と戦うための“調達の常識を変える”取り組みです。

DMEGC社の圧倒的な生産能力と品質を、日本のあらゆる製造現場が直接享受できる環境を作りたい。その一心で、現地へ足を運び交渉を続けてきました。

単なる部材の輸入販売ではなく、日本の技術者と世界最大のメーカーを繋ぐ戦略的パートナーとして、ものづくりの体制強化に貢献していきたいと考えています。

【お見積り・比較検討のご案内】

既存採用品とのコスト比較や、代替品検討のための見積り比較など、幅広いご相談に対応しております。どうぞお気軽にお問合せください。

調達コストの最適化や競争力強化に役立てていただければ幸いです。



※DMEGCブランドとして、特定の供給ルートを超えた広範な直販体制を構築することが日本初。

会社概要



会社名：株式会社エイジア

所在地：兵庫県宝塚市逆瀬川1-11-28

代表者：代表取締役 薄井 英司

事業内容：磁性材料・電子部品の販売、調達支援

URL ： https://www.eisia-web.com/

株式会社エイジア

■本件に関するお問い合わせ

E-mail：info@eisia.net

担当：薄井 英司

mobile：090-7234-4715