【東金店の人気No.1再来】“もちもち感”に沼る人続出！洋風チーズまんじゅう「おあがんな」5/14復活！

株式会社太陽社

お菓子のたいよう(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/145123)

株式会社太陽社（所在地：千葉県匝瑳市飯倉293、代表取締役：片岡正勝）が展開する、千葉県で長年愛され続ける菓子店「お菓子のたいよう」は、東金店限定・洋風もっちりチーズまんじゅう『おあがんな』を、5月14日（木）より11月末頃までの期間限定で販売いたします。毎年多くのお客様を虜にしている、東金店売上No.1の“モチモチ王”を、ぜひご賞味ください。

■ 販売店舗

お菓子のたいよう東金店 限定

オンラインショップ（楽天市場店）https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/oaganna/

濃厚クリームチーズ×ブルーベリー ――まるで“手のひらサイズのチーズケーキ”

「おあがんな」は、バター香る“もっちもち食感”のカステラ生地の中に、濃厚なクリームチーズと甘酸っぱいブルーベリーの“最強タッグ”をたっぷりと包み込んだ、洋風もっちりチーズまんじゅうです。

まるで、スプーンで味わうチーズケーキを、手のひらサイズにぎゅっと閉じ込めたような贅沢な味わい。コク深いクリームチーズのほどよい酸味と、ブルーベリーの爽やかな甘酸っぱさが絶妙に調和し、思わずもう一つ手が伸びてしまう美味しさです。

そのやみつき感から、スタッフ人気も非常に高く、他店舗スタッフがわざわざ東金店から取り寄せるほど。社内でもファンの多い、知る人ぞ知る人気スイーツです♪

まんじゅうの名を借りた、“沼確定”新食感スイーツ。

見た目は、ころんと可愛い焼き菓子。

けれど、ひとたび手に取れば――ただモノじゃない存在感に気づくはず。

「おあがんな」の魅力。

それは、なんといっても、この唯一無二の“しっとり＆弾力”食感です。

ふわふわでもない。

ねっちりでもない。

この、掴んだ指の跡がしばらく残るほどの“吸い付くような反発感”。

「これが本当にまんじゅう…！？」と思わず二度見してしまうほどの、圧倒的もちもち食感です。

このむっちりカステラ生地を割れば――

中には、濃厚なクリームチーズと甘酸っぱいブルーベリージャム。

垂涎ものの、“間違いない鉄板コンビ”がたっぷりと閉じ込められています。

ひと口かじれば、外の生地は“ふわっ、もちっ”。

それと同時に、みっしりと詰まった濃厚なクリームチーズの確かな存在感があふれ、そこに爽やかなブルーベリーソースが重なり、口の中は一瞬にして“手のひらサイズのチーズケーキ”に。

でも、そこからが「おあがんな」の不思議なところ。

噛みしめるほどにバターの甘い香りが口いっぱいに広がり、体温でとろけたチーズとジャムが溶け合っていきます。そこには、“洋”のチーズケーキの贅沢感がありながら、どこかほっとする“和”のおまんじゅうらしい親しみ深さもある。それが、“まんじゅう”という名前を借りた新食感スイーツ『おあがんな』なんです。

一口食べた瞬間、なぜこれが東金店のNo.1なのか、きっとわかります♪

和×洋のハーモニーが生む、【3つのこだわり】

【こだわり1】カナダ産ブルーベリーを使用した、特製ジャム

カナダ産ブルーベリーの魅力は、“凝縮された甘酸っぱさ”と“野生味ある濃い風味”。

カナダ東部のブルーベリーは、寒暖差の大きい冷涼な気候の中でゆっくりと成熟することで、糖・酸・香り成分をじっくり蓄え、凝縮感のある濃い果実味を育みます。さらに、冷涼な土地ならではの爽やかな酸味がしっかり残ることで、甘いだけではない、鮮やかで奥行きある甘酸っぱさに。その果実味は、濃厚でまろやかなクリームチーズフィリングと重なることで、甘さをきゅっと引き締めながら、味わい全体に美しい果実の余韻を添えてくれます。

【こだわり2】爽やかなレアタイプに仕上げた、クリームチーズフィリング

合わせるクリームチーズフィリングは、口の中でなめらかにとろける“レアタイプ”の食感。

あえてじっくり焼き固めすぎず、体温でふわりと解けるような繊細な質感にこだわりました。それは、カナダ産ブルーベリーの「鮮烈な果実感」を、最大限に引き立たせるため。しっかりとした酸味と野生味を持つブルーベリーには、重すぎるチーズよりも、みずみずしく爽やかなレア感が最も美しく共鳴します。口に含んだ瞬間、とろけるチーズのまろやかなコクがブルーベリーの酸味を優しく包み込み、重なり合うことで「濃厚なのに後味は軽やか」という絶妙なバランスに。

【こだわり3】指先に吸い付くような、もちもちのカステラ生地

その秘密は、代々守り続けてきた門外不出の配合と、熟練の職人による「火との対話」にあります。

生地のコンディションは、その日の気温や湿度で刻一刻と変わるもの。専用の焼成機を使い、秒単位で温度と時間を微調整することで、表面は吸い付くように「しっとり」、中は空気を抱き込んだように「ふっくら」。そして全体を噛みしめるほどに、生地そのものの力強い弾力が際立つように焼き上げています。

守り続けた伝統、変わらないことが最高の進化。

長い間、多くの人々に愛されてきた「おあがんな」。

今でこそ「おまんじゅうとチーズ」の組み合わせは珍しくありませんが、私たちがこの発想に辿り着いた当時、そんな組み合わせはほとんど存在しておらず、常識を覆すような挑戦でした。

「どこにもない、私たちにしか作れないお菓子で、お客様を驚かせたい。」――そんな純粋な情熱から生まれたのが、「おあがんな」です。

発売以来、私たちは製法を一切変えていません。

“まんじゅう×クリームチーズ”という当時では珍しかった発想と、昔ながらの製法を守り続ける変わらぬこだわり。その想いは時代を超えて多くのお客様に愛され続け、今では「お菓子のたいよう東金店」を代表する、誇り高い伝統の味となりました。

時代の流行に流されることなく、昔ながらの作り方を、一切の妥協なく貫き通すこと。

その一途な想いこそが、変わらぬ人気を支える理由だと信じています。

名前の由来も、東金ならではの“あたたかさ”

『おあがんな』という名前は、地元・千葉県東総地方に伝わる方言「おあがんなさいまし」に由来します。

道ですれ違うときの丁寧なごあいさつ、

「おあがんなさいまし（＝こんにちは）」

「おしまいなさいまし（＝お疲れさまです）」

そんな、どこか懐かしくて優しい響きをスイーツの名前に込めて、“今日という一日を、ちょっと幸せに過ごしてほしい”という想いを込めました。

ひと工夫で楽しめる、もう2つの味わい

そのまま食べれば、自慢のもっちもち食感。

ですが、その日の気分や季節に合わせて「3つの表情」を楽しめるのが『おあがんな』の素敵なところ！

- 【ひんやり冷やして】濃厚チーズケーキ仕立て。冷蔵庫でしっかりと冷やすと、中のクリームチーズがぎゅっと凝縮。 ひんやりとした口あたりとともに、チーズのコクがより一層際立ち、贅沢な冷製スイーツに早変わりします。暑い季節や、お風呂上がりのひとときにもぴったりです。- 【トースターで温めて】とろ～り、焼きたて風に。オーブントースターで1～2分、軽く温めてみてください。 すると、甘いバターの香りがふわりと立ちのぼり、お部屋の中がまるでお菓子屋さんの工房に。皮は表面がさっくりと香ばしく、中のチーズとジャムはとろ～り。まるで出来立てをその場で頬張っているような、格別の幸せが広がります。

冷やして、常温で、温めて。

ひとつのお菓子なのに、それぞれ違った美味しさに出会える「おあがんな」。

3つの美味しさを食べ比べて、ぜひあなたの“推し”の食べ方を教えてくださいね♪

千葉・東金でしか出会えない、“ご褒美まんじゅう”

※東金店限定、クオリティギフト化粧箱 ／ 8個入り・12個入り・15個入り・21個入り・30個入りからお選び頂けます。

今年も、ふとお店に立ち寄ったその瞬間に、スタッフが「おあがんな！（＝こんにちは）」と優しく声をかけたような……そんな温かい気持ちを込めて、ひとつひとつ店頭に並べています。

目印は、ブルーベリーのイラストが描かれた、情緒あふれる黄色の和紙包み。

東金店にお越しの際は、ぜひこのパッケージを探してみてくださいね。

そして、お客様から多数のご要望をいただいていた「楽天市場」でも同時販売中。

ご自宅でも、『おあがんな』自慢のもっちもち食感を、心ゆくまでお楽しみいただけます。

ご注文はこちら :https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/oaganna/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/158_1_1451faf971283d20d240ef091e590b29.jpg?v=202605131051 ]

◆お問い合わせ

お菓子のたいよう

住所：〒289-2147 千葉県匝瑳市飯倉293番地

電話：0479-72-0533

営業時間：8：00～19：00

定休日：不定休

駐車場：有

楽天市場公式ホームページ：https://www.rakuten.co.jp/etaiyou/

公式Instagram：https://www.instagram.com/okashi_taiyo

公式X（旧Twitter）：https://x.com/okashi_TAIYO

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@okashi_taiyo

公式YouTube：https://www.youtube.com/okashi_taiyou(https://www.youtube.com/@okashi_taiyou)

公式Threads：https://www.threads.net/okashi_taiyo

会社概要

会社名：株式会社太陽社

代表者：代表取締役 片岡 正勝

所在地：〒289-2147千葉県匝瑳市飯倉293番地

設立日：1951年5月1日

事業内容：菓子製造販売

本リリース、および当社全般に関する問い合わせは

下記メールアドレスへお願い申し上げます。

taiyou.ocn@gmail.com