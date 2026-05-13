「niko and ...」が、世代を超えて読み継がれる多田ヒロシ氏の絵本8作品とのコラボアイテムを5月13日（水）より販売開始！

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）の展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...（ニコアンド）」は、多田ヒロシ氏の絵本『おんなじ おんなじ』、『はんぶんこ』、『なにしてる なにしてる』、『ねずみさんのながいパン』、『ねずみさんのおかいもの』、『ほんとかな ほんとかな』、『ぼくのだ ぼくのだ』、『どうぶつことばあそびかるた』（こぐま社刊）の計８作品とのコラボレーションアイテムを2026年5月13日（水）より「niko and ...」全店、公式WEBストア and ST（アンドエスティ）などのオンラインストア、海外店舗にて発売いたします。

「niko and ...」は、ブランドが掲げる “uni9ue senses”（衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL）の9つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。多田ヒロシ氏は、漫画家らしいユーモアのある絵本が多く、屈託なく笑う動物たちのストーリーは、子どもたちの心にスッと入っていきます。世代を超えて愛される名作の数々は、今や親子三世代で読み継がれるロングセラーに。かつて子どもだった親からその子へと、時代を繋ぐ一冊として親しまれています。多田ヒロシ氏のユーモアあふれる作風と「niko and ...」の遊び心あふれるテイストがマッチし、今回のコラボレーションに至りました。

コラボレーションアイテムは、絵本の世界観をそのまま商品に落とし込んだ、ユーモアあふれるデザインがポイントです。可愛らしすぎず、大人も楽しめるテイストにこだわっています。『はんぶんこ』の絵本を総柄にしたアートは、ストーリーを英語で表記し大人も使いやすいデザインになっています。コラボではお馴染みのステンレスボトル、エコバッグに加え、大人気のビニール傘はキッズ用も初登場します。親子でのリンクコーデも楽しめるラインアップは、雨の日のお出かけをより一層豊かに彩ります。

■「niko and ...」×「多田ヒロシ氏」コラボ概要

本発売日：2026年5月13日（水）10:00~順次

※生産の都合上、発売日が変更となる場合がございます。

オンラインサイト： https://www.dot-st.com/nikoand/disp/itemlist/?dispNo=00200533

取扱い店舗：国内外の「niko and ...」全店舗、and ST ゆめモール西条、and ST ららぽーと安城、公式WEBストア and ST、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion

※店舗によって発売日が異なる場合がございます。

■商品詳細（一部商品抜粋）

ぶうちゃんが手品を披露する絵本のワンシーン。

秒針には帽子から飛び出したかえるさんが付いており、コミカルな光景を再現しています。

商品名：ウォールクロック

価格：3,300円（税込）

キャラクターの顔にそのまま収納できるエコバッグ。ボールチェーン付でいつでも一緒に持ち運べます。

商品名：エコバッグ

価格：3,300円（税込）

カラー展開：ピンク / ブルー / グレー

コラボ商品としては初登場のキッズ用ビニール傘。ぶうとぴょんが大きくプリントされたデザインが特徴です。

商品名：キッズビニール傘

価格：1,320円（税込）

フタがコップになるタイプのステンレスボトル。親子でも使いやすいデザインでフェスや学校、インドアやアウトドアなど様々なシーンで活躍します。

商品名：ステンレスボトル

価格：2,640円（税込）

カラー展開：アイボリー / グレー

外側には、リモコンなどの収納に便利なポケット付きのマガジンラックです。

商品名：マガジンラック

価格：4,400円（税込）

■「多田ヒロシ氏」について

1937年、東京に生まれる。武蔵野美術大学デザイン科卒業。漫画家らしいユーモアにあふれた絵本は、幼い子どもたちの支持を得ている。ロングセラーの「ぶうとぴょんのえほんシリーズ」の他、著書多数。幼年童話の挿絵の仕事も多く手がけている。ことばあそびも得意で、『めだかのめがね』などのことばあそび絵本は、大人の読者も魅了している。日本漫画家協会、漫画集団、漫画家の絵本の会所属。

＜URL＞ https://kogumasha.co.jp/ec/product/category/52

■「niko and ...」について

「niko and ...」 は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20～30代の男女に向けて事業展開しています。 全国148店舗展開(2026年4月末時点、WEBストアを含む)。

＜公式WEBストア and ST(アンドエスティ) ＞ https://www.dot-st.com/nikoand/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.nikoand.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/nikoand_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official