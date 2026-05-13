四季菓子の店HIBIKA（ひびか）は、6月1日(月)より“夏の四季菓子”を販売いたします。

株式会社 エーデルワイス

新しい“にっぽんの洋菓子”をコンセプトに、春夏秋冬、折々の四季菓子をお届けしている、 四季菓子の店 HIBIKA（ひびか）(https://hi-bi-ka.com/)6月1日(月)より“夏の四季菓子”を発売いたします。

お菓子が結ぶ、やさしい時間に。日本の夏を愛でる“にっぽんの洋菓子”

“四季菓子の店HIBIKA（ひびか）”は、“にっぽんの洋菓子”がコンセ プトの洋菓子ブランドです。古くから四季の移ろいに寄り添いながら暮らしてきた私たちにっぽん人。旬の素材を活かした彩り豊かな食文化や、季節の節目やお祝いごとにお菓子を贈り合い、一緒に囲 むことで人とのつながりを大切にしてきた日本ならではの文化や感性を大切にした洋菓子を作りたいという想いを込めて、選び抜いた素材で丁寧にお作りしています。 6月1日(月)からは、夏の贈りものにおすすめの涼を感じるお菓子をご用意いたします。山形県産・手むき白桃のジュレ“桃果のしずく”と和歌山県産・温州みかんのジュレ“柑橘まるごと”を詰め合わせた「涼果のたより（りょうかのたより）」、人気の夏のクッキー“ポ ルボロン”など、涼やかな夏季限定の味わいです。大切な方への季節のご挨拶にもぜひご利用ください。

四季折々のHIBIKAの四季菓子を、どうぞお楽しみください。

【夏の四季菓子 販売期間】6月1日(月)～9月2日(水)

夏のギフト

オンラインショップ(https://shop.hi-bi-ka.com)でも夏のギフト商品をご用意しております。

※オンラインショップの夏の四季菓子の販売は、2026年9月上旬までです。販売期間は店舗とは異なります。

涼果のたより

涼果のたより

世界自然遺産・白神山地の天然水を使用したみずみずしく涼やかな2種類のジュレ。山形県産・手むき白桃のジュレと和歌山県産・温州みかんのジュレを詰め合わせました。果実のおいしさをとじ込めた爽やかな涼味を、大切な方への夏の贈りものに。

4個入 \2,700 （本体価格\2,500）

6個入 \4,104 （本体価格\3,800）

8個入 \5,508 （本体価格\5,100）

夏のクッキー“ポルボロン”

夏のクッキー“ポルボロン”

お口に入れるとほろほろ溶ける、繊細な口どけのクッキー“ポルボロン”。溶ける前に「ポルボロン」と3回唱えると願いが叶うと言われる“幸せを呼ぶお菓子”です。

夏限定のシトロンと、アーモンド、煎茶、3種の味わいです。

3個入 \864 （本体価格\800）

6個入 \1,728（本体価格\1,600）

9個入 \2,592（本体価格\2,400）

12個入 \3,456（本体価格\3,200）

15個入 \4,320（本体価格\4,000）

〈紙管タイプ〉

5個入 \1,512（本体価格\1,400）

10個入 \3,024（本体価格\2,800）

夏のふきよせ〈ひまわり〉

夏のふきよせ〈ひまわり〉

ひまわりをモチーフにした紅茶のクッキー、レモンのサブレ、ラムネのメレンゲ、爽やかな甘みのみかんのドライフルーツなど、色とりどりのお菓子の詰め合わせです。

小缶 \4,320（本体価格\4,000）

大缶 \5,940（本体価格\5,500）

【HP】 https://hi-bi-ka.com/

【オンラインショップ】 https://shop.hi-bi-ka.com/

【Instagram】 https://www.instagram.com/hibika_official/