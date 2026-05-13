〔コムサ〕ブランド設立から麻を手がけて50年―京都の町屋で見られる“夏のしつらえ”をテーマにしたファッションイベント「麻物語」を5月13日から店舗限定開催

株式会社ファイブフォックス〈コムサ〉ジャケット 77,000円（税込）

(株)ファイブフォックス（東京都品川区）は「日本の文化、伝統美の追求、西洋との調和で新しい感性を生み出す」というコンセプトのもとに服づくりをしています。ブランド設立より50年になるコムサは、麻を用いた服を、毎シーズン提案し続けてきました。コムサの他、計4ブランドが“夏のしつらえ”をテーマに、2026年5月13日(水)より、コムサプラチナなど店舗限定で展開します。

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〈アルチザン〉ブルゾン 132,000円（税込）

手描きグレンチェック

メランジリネンのグレンチェックに、手描きのチェックを重ねた、奥行きのある唯一無二の素材。京友禅由来のシケ引き染で職人が1本1本丁寧に描き、繊細な線や濃淡を表現。試作を重ねた、こだわりの滲みや発色により、一点ごとに異なる希少な仕上がりです。

〈コムサ〉ジャケット 77,000円（税込）

〈K.T KIYOKO TAKASE〉シャツ 59,400円（税込）組子

日本の伝統技術である組子。麻の葉文様が陽を通すときに現れる光と影を繊細な麻布に描写。三種類のプリント技法を用い、夏のしつらえを涼やかに表現しました。

縞格子裂織

手の感覚がそのまま表現される裂織。職人は、織り機に寄り添いながら、ゆっくりと織りあげていきます。涼を招く格子戸に揺れる、藍のれんの風景を、濃藍から甕覗きまで段階色で縞格子を表現しました。

〈アルチザン〉ブルゾン 132,000円（税込）

〈ルメア〉ベスト 49,500円（税込）さしこジャカード

薄手のきれいな麻に、複数の色を重ねたリネン糸を使い、簾を思わせる涼やかで趣ある表情を、刺し子を縫ったかのような風合いとともに、ジャカードで作り上げました。

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