人気スイーツ「なまくり」から “レモンダンジョン” と “濃厚マンゴー” が新発売！

株式会社リクーム

スイーツブランド「なまくり」（運営：株式会社リクーム）は春にむけて新商品レモンダンジョン、濃厚マンゴーの販売を発表。全国のなまくり自販機では5月14日（木）より、オンライン通販では 5月23日（土） から販売を開始いたします。

■“レモンダンジョン“について

瀬戸内レモンにこだわったレモン果汁、レモンペースト、レモンの果皮糖漬、レモンマーマレードで構成されたレモンクリーム。

フランスのレアチーズケーキ『クレームダンジュ』をなまくり風にアレンジした一品。食べるたびに変わるレモンの味や風味をダンジョンのように楽しみながら食べ進めてもらえる逸品です。

■“濃厚マンゴー“について

濃厚マンゴーはとろけるなまくりクリームをベースにマンゴーをたっぷり使用した“濃厚マンゴークリーム”。

上にはごろっとカットした果肉を贅沢にトッピング。マンゴー好きにはたまらない逸品に仕上がりました。

【商品概要】

■商品名：スイーツ缶『レモンダンジョン＆濃厚マンゴー』

■内容量：250ml

■自販機価格：1缶 880円（税込）

■自販機販売期間：2026年5月14日～2026年7月中旬予定

■販売場所（8ヶ所）：

ME TOKYO IKEBUKURO、ドン・キホーテ新宿歌舞伎町店、S.Y.N.C町田店、横浜ビブレ、ラゾーナ川崎プラザ、SHIBUYA109 阿倍野店、ドン・キホーテ道頓堀店、FKDインターパーク店

■オンライン通販:2026年5月23日20時から販売開始

現在発売中の人気スイーツ缶『なまくり』について

9割が特製クリームでできた奇想天外スイーツ缶『なまくり』。生クリーム好きにはたまらないと既にSHIBUYA109渋谷店等で人気爆発中！2022年の発売開始から1年を待たずに累計販売数10万缶を突破。口に入れると舌でとろけて、濃厚なのにぺろりと完食してしまう逸品は、SNSやTVでも好評。味だけではなく、クリームだけで埋め尽くされた真っ白な缶のビジュアルは、SNS戦国時代の若者を中心に大ヒット。近年の流行である自販機型販売という発売形態もブランドの魅力の一つである。

テレビ取材でも大好評！著名人も大絶賛！

ヒルナンデス、めざましテレビ、相席食堂など有名番組を初め、様々なメディアで話題沸騰。

堀江貴文、加藤浩次、北川景子、バナナマン日村、はじめしゃちょーなど、著名人も大絶賛!

新感覚 自販機スイーツ『なまくり』 1缶 880円（税込価格）

累計販売数は100万缶を超え、知名度、販売速度を上げている。



■なまくり店舗情報

【なまくり公式通販】https://namakuri-kan.myshopify.com/

【ME TOKYO IKEBUKURO】〒170-0013 東京都豊島区東池袋１丁目９－３ TRN東池袋

【FKDインターパーク】〒321-0118 栃木県宇都宮市インターパーク6丁目1-1

【SHIBUYA109阿倍野店】〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目6-1 2階

【ドン・キホーテ新宿歌舞伎町店】〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町１丁目１６－５

【S.Y.N.C町田】〒194-0013 東京都町田市原町田6丁目21-25

【ラゾーナ川崎プラザ】〒212-8576 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 2階ルーファ広場

【横浜ビブレ】〒220-8577 神奈川県横浜市西区南幸２丁目１５－１３

【ドン・キホーテ道頓堀店】〒542-0084 大阪府大阪市中央区宗右衛門町７－１３

■取材に関するお問い合わせ(報道関係者様用)

株式会社リクーム代表 井上 拓海

Tel: 090-6079-7217 Mail: info@namakuri.jp

〒160-0023 東京都新宿区西新宿三丁目3番13号 西新宿水間ビル6階

なまくりホームページURL: https://namakuri-kan.myshopify.com/