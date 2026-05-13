シミケア未経験層を取り込む、新発想メソッド。『NEWTON』、BeautyWorld Japan Tokyo 2026に出展決定

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株式会社BUB

株式会社BUB（本社：東京都渋谷区／代表取締役：梅澤慶気）は、2026年5月18日（月）～20日（水）に東京ビッグサイトで開催される美容業界最大級の展示会ビューティーワールド ジャパン東京2026にて、“低刺激発想”のシミケアメソッド『NEWTON』を出展いたします。




近年、シミケア市場への関心は高まり続けている一方で、エステティックサロンの現場では、




「シミ施術はトラブルが多そうで不安」


「需要はあるが、本格的に打ち出せていない」


「知識不足のまま導入することが怖い」




といった声も少なくありません。




特にシミ領域は、肌状態の見極めや施術設計、カウンセリング、アフターケアなど、多角的な知識と運用設計が求められるテーマでもあり、“サロンで扱う難しさ”が参入障壁になっている市場でもあります。




一方で近年は、美容市場全体において、“効果実感”への期待が高まる一方、施術リスクや肌負担に対する意識も強まっています。その結果、「刺激が強ければ良い」「低刺激なら安心」という単純な二極化ではなく、“結果”と“安全性への配慮”の両立を重視するニーズが拡大しています。




こうした背景を受け、株式会社BUBは、“商材販売”ではなく、“シミというテーマをサロンで扱うためのメソッド提案”として、『NEWTON』の展開を進めています。




“シミを扱う不安”に向き合うメソッド設計


NEWTONでは、単に施術商材を提供するのではなく、


・シミに関する基礎理解


・肌状態に応じた考え方


・施術設計


・カウンセリング導線


・アフターケア提案


・サロンメニュー構築




なども含め、“シミをテーマとして扱うための導入設計”を重視しています。




同社は、「シミ施術は怖いもの」というよりも、“理解不足のまま扱うことへの不安”こそが、サロン市場における大きな参入障壁になっていると分析。




そのためNEWTONでは、刺激の強さを追求するのではなく、“理解しながら扱えること”と“現場再現性”を重視したメソッド設計を採用しています。




“シミメニューを始めたい”サロンの新たな選択肢へ


従来のシミケア市場では、




・高額機器導入


・高刺激施術


・専門性へのハードル




などから、「興味はあるが導入に踏み切れない」というサロンも少なくありませんでした。




NEWTONは、




・マシン不要


・短時間施術設計


・シミ状態に応じた剤形設計


・導入後の運用を見据えたサポート設計




などを通じて、“シミ市場へ参入したいサロン”に向けた新たな選択肢を提案しています。




また施術では、


・比較的浅いシミへ使用する「高濃度リキッド」


・濃いシミへピンポイントで使用する「高密着ペースト」




といったように、シミ状態に応じて剤形を使い分ける設計を採用。 肌負担に配慮しながら、施術設計の再現性向上を目指しています。




BeautyWorld Japan Tokyo 2026で体験・導入相談を実施




会場では、NEWTONの施術体験をはじめ、




・導入相談


・メニュー設計相談


・販促相談


・講習案内




など、サロン導入に関する相談を実施予定です。




同社は今回の出展について、「シミ市場に興味はあるが、一歩踏み込めなかったサロン様へ向け、“シミを扱うための考え方”そのものを提案したい。NEWTONを通じて、シミケア市場の新たな入口を作っていきたい」とコメントしています。






次世代美容を展開する株式会社BUB


株式会社BUBはこれまで、


・第四世代LHAピーリング「ララピール」


・オーガニック脂肪溶解剤「レモンボトル」


・高性能導入マシン「アクアダーマ」




など、次世代美容領域における商材展開を行ってきました。




今回のNEWTONでは、“シミケア未経験層”と“シミ市場へ参入したいサロン”の双方に着目し、従来とは異なる切り口から市場提案を行います。




◼︎出展概要


【イベント名】 ビューティーワールド ジャパン 東京 2026


【開催日時】 2026年5月18日（月）～20日（水） 10:00～18:00（最終日は16:30まで）


【会場】 東京ビッグサイト


【出展ブース】 西1 E004




◼︎WEB


NEWTON公式サイト：https://newton-beauty.com/


BUB公式サイト：https://thebub.co.jp/


LINE公式アカウント：https://lin.ee/6GAUIkQ




◼︎会社概要


会社名：株式会社BUB


所在地：東京都渋谷区恵比寿西1-19-6 UNパークビル3F


事業内容：化粧品の販売・企画・卸、ECサイト運営




◼︎お問い合わせ先


株式会社BUB


TEL：03-6820-6205


MAIL：contact@thebub.jp