シミケア未経験層を取り込む、新発想メソッド。『NEWTON』、BeautyWorld Japan Tokyo 2026に出展決定

株式会社BUB

株式会社BUB（本社：東京都渋谷区／代表取締役：梅澤慶気）は、2026年5月18日（月）～20日（水）に東京ビッグサイトで開催される美容業界最大級の展示会ビューティーワールド ジャパン東京2026にて、“低刺激発想”のシミケアメソッド『NEWTON』を出展いたします。

近年、シミケア市場への関心は高まり続けている一方で、エステティックサロンの現場では、

「シミ施術はトラブルが多そうで不安」

「需要はあるが、本格的に打ち出せていない」

「知識不足のまま導入することが怖い」

といった声も少なくありません。

特にシミ領域は、肌状態の見極めや施術設計、カウンセリング、アフターケアなど、多角的な知識と運用設計が求められるテーマでもあり、“サロンで扱う難しさ”が参入障壁になっている市場でもあります。

一方で近年は、美容市場全体において、“効果実感”への期待が高まる一方、施術リスクや肌負担に対する意識も強まっています。その結果、「刺激が強ければ良い」「低刺激なら安心」という単純な二極化ではなく、“結果”と“安全性への配慮”の両立を重視するニーズが拡大しています。

こうした背景を受け、株式会社BUBは、“商材販売”ではなく、“シミというテーマをサロンで扱うためのメソッド提案”として、『NEWTON』の展開を進めています。

“シミを扱う不安”に向き合うメソッド設計

NEWTONでは、単に施術商材を提供するのではなく、

・シミに関する基礎理解

・肌状態に応じた考え方

・施術設計

・カウンセリング導線

・アフターケア提案

・サロンメニュー構築

なども含め、“シミをテーマとして扱うための導入設計”を重視しています。

同社は、「シミ施術は怖いもの」というよりも、“理解不足のまま扱うことへの不安”こそが、サロン市場における大きな参入障壁になっていると分析。

そのためNEWTONでは、刺激の強さを追求するのではなく、“理解しながら扱えること”と“現場再現性”を重視したメソッド設計を採用しています。

“シミメニューを始めたい”サロンの新たな選択肢へ

従来のシミケア市場では、

・高額機器導入

・高刺激施術

・専門性へのハードル

などから、「興味はあるが導入に踏み切れない」というサロンも少なくありませんでした。

NEWTONは、

・マシン不要

・短時間施術設計

・シミ状態に応じた剤形設計

・導入後の運用を見据えたサポート設計

などを通じて、“シミ市場へ参入したいサロン”に向けた新たな選択肢を提案しています。

また施術では、

・比較的浅いシミへ使用する「高濃度リキッド」

・濃いシミへピンポイントで使用する「高密着ペースト」

といったように、シミ状態に応じて剤形を使い分ける設計を採用。 肌負担に配慮しながら、施術設計の再現性向上を目指しています。

BeautyWorld Japan Tokyo 2026で体験・導入相談を実施

会場では、NEWTONの施術体験をはじめ、

・導入相談

・メニュー設計相談

・販促相談

・講習案内

など、サロン導入に関する相談を実施予定です。

同社は今回の出展について、「シミ市場に興味はあるが、一歩踏み込めなかったサロン様へ向け、“シミを扱うための考え方”そのものを提案したい。NEWTONを通じて、シミケア市場の新たな入口を作っていきたい」とコメントしています。

次世代美容を展開する株式会社BUB

株式会社BUBはこれまで、

・第四世代LHAピーリング「ララピール」

・オーガニック脂肪溶解剤「レモンボトル」

・高性能導入マシン「アクアダーマ」

など、次世代美容領域における商材展開を行ってきました。

今回のNEWTONでは、“シミケア未経験層”と“シミ市場へ参入したいサロン”の双方に着目し、従来とは異なる切り口から市場提案を行います。

◼︎出展概要

【イベント名】 ビューティーワールド ジャパン 東京 2026

【開催日時】 2026年5月18日（月）～20日（水） 10:00～18:00（最終日は16:30まで）

【会場】 東京ビッグサイト

【出展ブース】 西1 E004

◼︎WEB

NEWTON公式サイト：https://newton-beauty.com/

BUB公式サイト：https://thebub.co.jp/

LINE公式アカウント：https://lin.ee/6GAUIkQ

◼︎会社概要

会社名：株式会社BUB

所在地：東京都渋谷区恵比寿西1-19-6 UNパークビル3F

事業内容：化粧品の販売・企画・卸、ECサイト運営

◼︎お問い合わせ先

株式会社BUB

TEL：03-6820-6205

MAIL：contact@thebub.jp