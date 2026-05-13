『18TRIP』より、研修レポートのイラストを使用した新商品が発売決定！

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株式会社ディ・テクノ

株式会社ディ・テクノ（本社：東京都港区 代表取締役：市原 高明）は、2026年5月12日(火)14:00より、18TRIPオリジナルグッズの予約受付を開始いたしました。





＜キャラログ販売ページ＞


https://www.chara-log.com/view/category/ct96



キャラログ他、全国のアニメショップやECサイトにて予約受付中！


どうぞお見逃しなく！



商品ラインナップ



◆リアルフィルムフォトsquare［R1ze］




◆リアルフィルムフォトsquare［Day2］




◆リアルフィルムフォトsquare［Ev3ns］




◆リアルフィルムフォトsquare［L4mps］




◆アクリル缶バッジホルダー




販売概要



■お取り扱い店舗


キャラログ：https://www.chara-log.com/


アニメイト：https://www.animate-onlineshop.jp/


他、全国のアニメショップ、バラエティショップ、ECサイトなど



■予約受付期間


2026年5月12日(火)14:00～2026年6月9日(火)23:59



■商品発送／発売予定


2026年8月



■注意事項


・予約販売期間ならびに発売日は、予告なく前後する場合がございます。


・予約開始／終了時刻は、取扱店により異なる場合がございます。


・予約販売開始時期、ならびに販売商品の仕様は予告なく変更となる場合がございます。


・商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。



＜著作権表記＞


(C)18TRIP PROJECT


※記事内画像をご使用いただく際は、著作権表記の記載をお願いいたします。



サービス詳細



オンラインくじサービス「WEBくじ」を運営する株式会社ディ・テクノによる、EC通販サイト。


アニメ・キャラクターグッズの予約販売を中心に、ポップアップストア企画なども行っております。


・サイトURL


https://www.chara-log.com/


・キャラログ公式X（旧Twitter）


https://twitter.com/charalog_info



◯お支払い方法


各種クレジットカード、Amazon Pay、PayPay（ペイペイ）、楽天Pay


◯送料


一律880円（北海道・沖縄県・離島部は1,100円）（税込）


※1度のお会計につき、商品代金8,800円（税込）以上で送料無料