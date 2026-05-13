拡散的思考や収束的思考を助ける新機能「マインドシート」の活用方法をご紹介！

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社では、児童生徒1人1台の学習活動端末支援Webシステム「SKYMENU Cloud」の基本的な使い方や教科指導、オンライン学習における活用例のご紹介など、毎月テーマを設けてオンラインセミナーを開催しています。

5月のセミナーでは、「ライブ公開提出箱」や新機能「マインドシート」などを通じて子どもたち同士の考えを共有し、一人ひとりの学びを深める活用方法をご紹介します。また、「マインドシート」の活用に特化したセミナーも開催。どちらも、「マインドシート」を初めて使う方でも安心してご参加いただける内容です。皆さまからのご質問にその場でお答えすることも可能ですので、ぜひお気軽にご参加ください。

＼2026年度分（2026年8月まで）のスケジュールを更新しました！／

SKYMENU Cloud オンラインセミナー 詳細・お申し込みページ

https://www.skymenu.net/event/online/

■対象

学校の教員、教育委員会および自治体の職員

■体験型セミナー ～オンラインで使いやすさを体感～

実際の授業を想定した活用シーンに合わせて「SKYMENU Cloud」の操作をご体験いただけるセミナーです。操作方法や活用場面などに関するご質問も承りますので、ぜひお気軽に「SKYMENU Cloud」をご体験ください。

■開催日

5月27日（水）16:00～16:45

考えを「共有し、つなげ、深める」発表ノート活用講座

「発表ノート」を中心に、考えを共有し合い、個の学びを深める活用をご紹介します。

ライブ公開提出箱で子どもたちがお互いの考えをリアルタイムに参照し合う方法や、協働学習で意見を出し合う方法、マインドシートを活用し考えを練り上げる方法までご紹介します。

○こんな方におすすめ

・授業のねらいに応じて、発表ノートを効果的に活用したい

・マインドシートをはじめて使う

5月29日（金）16:00～16:45

マインドシートで子どもたちの想像・発想を広げ、考えを分類・整理しよう

マインドシートを活用し、子どもたちの想像・発想を広げる方法や、考えを分類・整理する方法をご紹介します。

個人だけではなく、グループで共同編集する方法もご紹介します。

○こんな方におすすめ

・マインドシートをはじめて使う

・子どもたちの想像・発想を広げる方法を知りたい

・子どもたちの考えを分類・整理する方法を知りたい

■詳細・お申し込み

＼2026年度分（2026年8月まで）のスケジュールを更新しました！／

SKYMENU Cloud オンラインセミナー 詳細・お申し込みページ

※開催の前日までにお申し込みください。

https://www.skymenu.net/event/online/

■学習活動端末支援Webシステム「SKYMENU Cloud」の概要

児童生徒1人1台のタブレット端末の活用を支援するクラウド型システムです。日々の学習活動をはじめ、授業外の活動や家庭との連携などもサポートする機能を搭載しています。

Webサイトでは「SKYMENU Cloud」を活用した実践事例も公開していますので、ぜひご覧ください。

SKYMENU Cloud 実践事例ページ

https://www.skymenu.net/case/

- SKYMENU および SKYMENU Cloud は、Ｓｋｙ株式会社の登録商標です。- その他記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。- 本文中に記載されているテキストおよび画像（写真、イラスト等）の一部または全部を改変することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。- 掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。