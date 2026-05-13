【株式会社あいきゅ】託児を地域のインフラへ。子育て世代に直接届く「あいにこ」パートナーシッププランを開始 ～イベント集客支援と企業PRを同時に実現～

株式会社あいきゅ2026年4月、地域マルシェにて実施された「あいにこテントプラン」の様子。青空の下、安心して遊べる空間を提供

「愛と笑顔があふれる地域の未来を創る」をミッションに掲げる株式会社あいきゅ（本社：神奈川県葉山町、代表：竹上摩耶）は、2026年4月の『出張型託児サービス あいにこ』提供開始以来、多くの反響をいただいております。

この度、株式会社あいきゅでは、イベント主催者の導入ハードルを下げる「サブスクリプションプラン」と、自社でイベントを持たずとも子育て世代を支援できる「パートナー（スポンサー）プラン」の提供を開始いたします。地域全体で子育てを支えるインフラの構築を目指し、志を共にするパートナーを募集します。

■本プレスリリースのお問い合わせについて

各種プランの詳細は、公式ホームページに掲載のメールアドレス、またはInstagramのダイレクトメッセージよりお問い合わせください。

普段の活動内容など、少しでも興味を持っていただけたら、まずはご連絡ください。

公式HP: https://www.ai-kyu.jp

パートナーシッププラン詳細: https://www.ai-kyu.jp/sponsor

出張託児サブスクプラン詳細: https://www.ai-kyu.jp/services/childcare

Instagram: https://www.instagram.com/ainiko_hayama/

■ 背景：サービス開始直後から寄せられた「支えたい」という企業の想い

2026年4月のサービス開始後、地域マルシェ等での出張託児を通じ、現代の子育て世代が抱えるニーズを改めて実感いたしました。同時に、中小企業や団体様から「自社でも子育て世代を応援したいが、どう関わればいいか分からない」という熱いお声をいただいたことが、今回の新プラン誕生のきっかけです。

2026年4月のマルシェ実施風景。プロの見守りにより、屋外イベントでもお子様がリラックスして過ごせる空間を実現。

■ 選べる2つの提携プランとリターン内容

「あいにこ」では、企業のニーズに合わせて選べる、2つのパートナーシップの形をご用意いたしました。

1. サブスクプラン（主にイベント主催者・施設運営者様向け）

～「託児」を標準装備に。集客力アップと運営の効率化を同時に実現～

「出張託児を導入したい」「単発ごとの予算確保や契約手続きは負担になる」という主催者様の声から生まれた、継続的な提携プランです。定期的なイベント開催や、施設のサービス向上に最適です。

⚫︎メリット

・イベントへの子育て層の来場数アップや、滞在時間の延長が期待できます。

⚫︎料金目安

・月額 60,000円～（税別）

※オプションや時間により変動します。

⚫︎特典

・出張託児の優先予約権： 予約が集中する土日祝日も、優先的に出張託児の枠を確保。

・運用負荷の軽減： 現場動線やルールの共有を簡略化し、スムーズな設営・撤去を実現。

・コスト削減： クレジットカード決済、料金の自動引き落としによる事務作業コストの削減。

2. パートナーシッププラン（主にPR・CSR活動を検討の企業様向け）

～子育て世代とのリアルな接点を創出。地域貢献を企業のブランド価値に～

自社でイベントを開催しない企業・店舗様はもちろん、活動を応援して下さる個人の方にも、広告協賛・寄付を通じて【株式会社あいきゅ】の活動をご支援いただけます。

⚫︎メリット

・ロゴ掲載だけでなく、リアルな場でのサンプリングなどを実施いただくことで、子育て層へのダイレクトな接点を持つことが可能です。

⚫︎料金目安

・月額 10,000円～（税別）※法人・団体

・月額 3,000円～（非課税）※個人

※最低契約期間6ヶ月～

リターン

・デジタル/SNS： 公式ホームページへのロゴ掲載や、公式Instagramでのパートナー紹介を実施。

・リアル媒体： 現場で配布するリーフレットへの掲載や、卓上POPの設置により、利用者の目に留まる機会を提供。

・ダイレクトPR： 弊社主催イベントにおいて、ターゲット層へのチラシ配布やノベルティ提供が可能。

※業種・内容によりお断りする場合がございます

■ ブランドと安心を守る「運用ルール」

「あいにこ」イベント会場のテーブルに、ポップやチラシを設置。リラックスした雰囲気の中で、子育て世代に自然な形でアピールできます（※ポップの内容は審査制）。1. 審査制の導入

弊社の理念に賛同いただける企業・団体様に限定させていただきます。

他のパートナーを含めて、子育て世帯や子供が安心できる内容のみが掲載されるため、安心してご支援いただけます。

2. ユーザー体験の保護

外部イベントでの直接的な営業活動は制限することで、お客様が安心して遊べる環境を担保いたします。「あいきゅ」主催イベントなど、最適な環境でのみPR機会を提供するため、悪いイメージを与えないように配慮しながら、最大限のPR活動を行わせていただきます。

3. 地域密着のシナジー

三浦半島・葉山エリアを中心とした地域貢献と、企業ブランディングの両立を支援いたします。

代表メッセージ

株式会社あいきゅ 代表：竹上摩耶

出張型託児サービスのプレスリリース直後に、マルシェでの屋外型託児、披露宴会場での屋内型託児のサービス提供をさせて頂いたことで、現代の子育て世代の方々に大きなニーズがあると感じました。

そして、様々なお問い合わせをいただく中で「子育て世代を支えたい」「子育てをよりよくするサービスを提供したい」と願う企業様が多いことも有難いことに実感いたしました。

このプログラムは、託児を単なる『コスト』から、地域で支える『当たり前のインフラ』へ変えるための挑戦です。共に優しい未来を創る仲間を待っています。

これまでの実績

今まで開催したイベントや出張託児のレポートはInstagramにて配信しております。

是非フォローの上ご確認ください。

公式Instagram: https://www.instagram.com/ainiko_hayama

■本プレスリリースのお問い合わせについて

各種プランの詳細は、公式ホームページに掲載のメールアドレス、またはInstagramのダイレクトメッセージよりお問い合わせください。

普段の活動内容など、少しでも興味を持っていただけたら、まずはご連絡ください。

公式HP: https://www.ai-kyu.jp

パートナーシッププラン詳細: https://www.ai-kyu.jp/sponsor

出張託児サブスクプラン詳細: https://www.ai-kyu.jp/services/childcare

Instagram: https://www.instagram.com/ainiko_hayama/