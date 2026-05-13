株式会社おきでんCplusC

株式会社おきでんCplusC（本社：沖縄県浦添市、代表取締役：宮城喜一郎）は、2026年5月13日付で、社名を 「おきでん結ライフ株式会社」 へ変更したことをお知らせいたします。

当社はこれまで、沖縄電力グループの一員として、IT・デジタル技術を活用し、地域に根ざした見守りサービスを提供してまいりました。特に近年は、高齢者やそのご家族、自治体を中心に、「見守り」「つながり」「安心」といった価値へのニーズが一層高まっています。

新社名に掲げた「結（ゆい）」は、沖縄に古くから受け継がれてきた、人と人とが支え合う文化を表す言葉です。私たちは、テクノロジーそのものではなく、テクノロジーを通じて生まれる 人と人とのつながり を何よりも大切にしてきました。

見守りサービス「やさしいみまもり」をはじめとする当社の取り組みは、高齢者の方、そのご家族、地域、自治体をやさしく結び、「ひとりじゃない」「いつも誰かとつながっている」という安心感を、暮らしの中に届けることを目指しています。

「おきでん結ライフ」という社名には、ひととひととの結（つながり）を通じて、いつまでも元気で笑顔にあふれる暮らしをお届けしたいという当社の企業理念を込めました。

社名変更を機に、沖縄県内にとどまらず、日本全国、さらには海外へと事業を展開し、地域や文化の違いを超えて、暮らしに寄り添う存在として社会に貢献してまいります。

----------------------------------------------------------------------------

新旧社名について

- 旧社名：株式会社おきでんCplusC- 新社名：おきでん結ライフ株式会社- 英語表記：Okiden Yui Community Life Co., Ltd.“Yui - The Spirit of Mutual Support”※所在地、代表者、事業内容に変更はありません。

----------------------------------------------------------------------------

会社概要

- 会社名：おきでん結ライフ株式会社- 事業内容：見守りサービス「やさしいみまもり」等の企画・運営- コーポレートサイト：https://yuilife.co.jp/- サービスサイト：https://mimamori.ai

【お問い合わせ先】

TEL：098-870-9610（平日9:00～17:00）

E-mail：info@yuilife.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d104971-20-d4de2f45e00e44aab992b8502d650631.pdf