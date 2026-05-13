総利用回数68万回超「就活AI」に、「対話モード自動切替機能」を実装　-相談ログ分析から見えた、就活生の“本音”を“選考用”へ変換するAI活用実態を公開

株式会社ジェイック

企業向けの教育研修事業と若年層向けの就職支援事業を展開する株式会社ジェイックは、当社の子会社である株式会社エフィシエントと共同開発した、ChatGPTを活用したAIによる自己PR&志望動機等の作成・添削サービス「就活AI」に、新たに、ユーザーの相談目的に応じてAIの応答スタイルが最適化される「対話モード自動切替機能」を追加しました。また本リリースでは、これまでに蓄積された相談ログの分析を通じて、就活生の本音とAI活用の実態についても紹介します。

「就活AI」サイト：https://sai.jaic-g.com/

■総利用回数68万回を超える「就活AI」について

「就活AI」は、入力されたキーワードやエピソードに応じて、自己PRやガクチカ、志望動機のたたき台作成・添削、面接で想定される質問の提示、逆質問の作成、就活・転職に関する相談などを無料で行えるサービスで、2023年5月にリリースいたしました。学生だけでなく、転職活動を行う社会人や第二新卒の方々など、これまで推計約30万人(※1)に訪問いただいており、総利用回数は68万回を突破(※2) するなど、若年層の就職活動におけるインフラとして活用が進んでいます。

(※1)Google Analytics 4 により集計した推計訪問者数(総ユーザー数)：303,093人(2023年5月16日～2026年4月25日)

(※2)就活AI総利用回数：681,578回(2023年5月16日～2026年4月25日)

■新機能「対話モード自動切替機能」について

2025年9月に実装した「就活・転職相談AI」機能をアップデートし、ユーザーの入力内容からAIが即座に相談の性質を判別し、最適な「会話モード」へ自動で切り替わる機能を搭載しました。これにより、単なる回答の生成にとどまらず、ユーザーの心理状況に応じて「共感」と「解決」を使い分ける、より高度なコミュニケーションを実現しました。

・共感・整理を求める相談 （例：進路の迷い、就活の軸が定まらない など）

AIがじっくりと傾聴し、不安に寄り添いながら、今すぐ実行できるスモールステップを一緒に考えるなど、コーチング的な支援を行います。

・解決を求める相談 （例：自己PRの作成、企業選びの軸の表作成 など）

具体的な「回答」や「アウトプット」を即座に生成し、就職・転職活動の効率化を支援します。

■相談ログ分析１.

「就活・転職相談AI」への相談内容

1位「キャリア・進路相談」、2位「書類やES対策」、3位「面接対策」

2025年9月の「就活・転職相談AI」機能実装以降、約7ヶ月間で寄せられた1,300件以上の相談内容を分析した結果、最も多い相談内容は「キャリア・進路（34.0％）」となりました。次いで、「書類やES対策」が22.0％、「面接対策」が16.5％、「経歴・労働条件等の不安」が16.4％、「就活の進め方」が6.1％、「その他」が5.0％と続きました。

この結果から、書類作成や面接対策といった実務的な用途に加え、「進路の迷い」や「不安の整理」といった、キャリアカウンセリング的な役割をAIに求めるニーズが高まっている傾向が見受けられました。

■相談ログ分析２.

AIへの相談から見える、就活生の“本音”と“言い換え”

就活AI／ジェイック

定性的な分析から、就活生が「人には言いにくい本音」をまずAIにぶつけ、それを「選考で通用するポジティブな表現」へ変換している実態が見えてきました。

＜AIによる“本音”から“選考用”への言い換え事例＞

本音：「本当は福利厚生で選んでいるけど、面接でなんて言えばいい？」

AIの提示：「充実した環境があるからこそ、自身の成長に集中し、早期に貢献できる」という、個人視点を企業視点へ変換する方向性を提示。

本音：「マーケティング学科なのに事務職志望。理由を突っ込まれたら？」

AIの提示：「経営学で学んだ知識を基に、事務職の立場から組織全体の効率をサポートする」という、学問と実務を紐付ける論理的な回答を提示。

本音：「情報系なのに何も知らないと思われそうで不安。言語化も苦手。」

AIの提示：技術力やプログラミング能力を言語化してアピールするのではなく、実際に自分が作ったサイトや制作物をビジュアルで見せながら「プロセスや工夫」をストーリーで語る手法を提案。

本音：「学歴や転学の経緯をネガティブに捉えられないか？」

AIの提示：経験を「計画性」や「家庭を思いやる誠実さ」といった強みに言い換える視点を提示。

今回の分析結果について、当社執行役員の柳井田は、次のように述べています。

「今回の分析を通じて、AIが単なる『効率化ツール』ではなく、就活生にとっての『心理的安全性の高い壁打ち相手』として機能していることが確認できました。特に、対人では相談しづらい初期段階の漠然とした不安や本音の言語化において、AIの価値は非常に大きいと感じています。AIに本音をぶつけ、納得感のある言葉へ変換するプロセスそのものが、自己理解を深める重要な機会になっています。当社は今後も、AIによる即時性の高い支援と、キャリアアドバイザーによる人の温かみのある伴走支援を組み合わせ、一人ひとりが自分らしいキャリアを描けるよう支援してまいります。」

株式会社ジェイック 執行役員 柳井田 彰

18年以上若年層の就職支援、中堅・中小企業の採用支援に従事する中で、国家資格2級キャリアコンサルティング技能士も取得。採用コンサルティングやキャリア形成に関するセミナーにも数多く登壇。また現在は、AIを活用した面接練習アプリ「steach(R)」の開発責任者も務める。著書『はたらく「自信」のつくり方 未経験からの正社員就職に失敗しない方法』を2025年4月に出版。

【調査・分析概要】

分析対象：「就活AI by ジェイック」内「就活・転職相談AI」利用データ

対象期間：2025年9月1日～2026年3月31日

データ数：1,336件

分析手法：自然言語処理による分類および定性分析

■「就活AI」基本機能

「就活AI」は、以下の機能を無料で提供しています。

1. 「自己PR」・「ガクチカ」の作成 https://sai.jaic-g.com/pr_creation/input

2. 「自己PR」・「ガクチカ」の添削 https://sai.jaic-g.com/pr_correction/input

3. 「志望動機」の作成 https://sai.jaic-g.com/reason_creation/input

4. 「志望動機」の添削 https://sai.jaic-g.com/reason_correction/input

5. 「逆質問」の作成 https://sai.jaic-g.com/counter_question_creation/input

6. 「履歴書・職務経歴書 作成ツール」

履歴書の作成 https://sai.jaic-g.com/resume/personal-history/input

職務経歴書の作成 https://sai.jaic-g.com/resume/work-history/input

7. 「就活・転職相談AI」 https://sai.jaic-g.com/recruitment_consultation

8. 「ノート機能」 https://sai.jaic-g.com/notes

9. 「文字数調整機能」 https://sai.jaic-g.com/text_length_adjustment/input

10. 「ES（エントリーシート）作成・添削機能」 https://sai.jaic-g.com/es_creation/input

また、「就活AI」では、当社が提供する自己分析ツール「Future Finder (R)（フューチャーファインダー）」や、AI面接練習アプリ「steach(R)（スティーチ）」の案内も行っています。



■会社概要

社名 ：株式会社ジェイック（https://www.jaic-g.com/）

本社所在地：東京都千代田区神田神保町1-101 神保町101ビル7F（受付6F）

代表取締役：佐藤 剛志

設立 ：1991年3月

資本金 ：2億6,277万円（2025年7月末現在）

事業内容 ：教育研修サービス、採用支援サービス、就職支援サービス

既卒向け就職支援サービス「ジェイック 就職カレッジ(R)」https://www.jaic-college.jp/

採用×教育チャンネル 「ＨＲドクター」https://www.hr-doctor.com/

【お問い合わせ先】

株式会社ジェイック 担当：梅田

E-mail： info@jaic-g.com TEL 03-5282-7600 FAX 03-5282-7607