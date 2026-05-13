5/20-22 INTERMOLD 名古屋/AM EXPO に出展します。

株式会社ストラタシス・ジャパン

株式会社ストラタシス・ジャパン（本社：東京都中央区 代表取締役社長：シャルマ・スニール）は、2026年5月20日（水）22日（金）までポートメッセなごやで開催される「INTERMOLD名古屋 / AM EXPO」に出展します。

ストラタシスのインベストメント鋳造

ストラタシスがグローバルで展開してきた SLA（光造形）方式3Dプリンタ「Neoシリーズ」を、日本市場向けに初めて本格的にご紹介します。本展示会では、インベストメント鋳造（ロストワックス鋳造）に焦点を当て、高精度な造形品質や表面品位が求められる鋳造用パターン製作において、ストラタシスのSLA技術がどのような価値を発揮するのか、実際の活用シーンや考え方を交えてご案内します。期間中22日（金）13時より、当社セールスアプリケーションエンジニアによるセミナーも開催いたします。合わせてのご来場をお待ちしております。

展示概要：

Neo 3Dプリンタ

会 場：愛知県名古屋市「ポートメッセなごや」

小 間：1-302

日 時：2026年5月20日（水）-22日（金）10時-17時

サイト：https://www.intermold.jp/

※ご来場の際は、「来場登録(https://www.intermold.jp/nagoya/visitor/)」より事前登録の上、来場者証を印刷してご持参ください。

セミナー概要：

竹内 翔一

番 号：AM-16

題 材：『高温合金からチタンまで』対応する次世代3Dプリント技術 インベストメント鋳造 （ロストワックス）

日 時：5月22日（金）13：00-13：30

登 壇：プロダクト＆ソリューション部 セールスアプリケーション マネージャー 竹内 翔一

Neoシリーズの特徴：

高速大型造形を可能にする SLA 3Dプリンタ ストラタシス Neo 800+は、射出成形品質の工業用パーツを従来比最大50%高速で造形し、最適化されたワークフローとソフトウェアで24時間365日の連続稼働にも対応します。要求の厳しいエンジニアリング用途に応える高信頼ソリューションです。

主な用途：

《精密プロトタイピング》詳細で精密なコンセプトモデルやコミュニケーションモデル、機能的なフィット＆フォームデザインに最適

《治工具》迅速で信頼性の高い高精度な型と治工具で生産性を向上させ、業務を円滑に維持

《生産部品》試作に限らず、複雑なデザイン、滑らかな表面、生産に耐えうる強度を備えた、特定の環境に対応する耐久性のある機能的な部品を製造可能

《インベストメント鋳造》複雑なデザインや滑らかで精密なサーフェスで、高品質のマスターパターンを素早く製作

ストラタシスについて：

SLA技術3Dプリンタ Neo 800+、Neo450s

ストラタシスは、アディティブ製造（積層造形）の世界的リーダーとして、航空宇宙、自動車、医療、コンシューマー製品、教育などの業界に向けた革新的な3D造形ソリューションを通じてモノづくりのあり方を変革しています。スマート・コネクテッド3Dプリンタ、樹脂材料、ソフトウェア・エコシステム、オンデマンドパーツを通じて、製品ライフサイクルのあらゆる段階において競争優位性を提供しています。世界中の先進的な企業が、製品設計の革新、製造プロセスの効率化、患者ケアの向上を実現しています。

ストラタシス ロゴ

ストラタシス・ジャパンはStratasys Ltd.の日本子会社で、ストラタシスが製造する3Dプリンタおよび3Dプリンタ材料の販売やパーツ造形サービス（DFP）の提供を行っています。本社は東京都中央区で、大阪に支店があります。ストラタシスの詳細については、ウェブサイト(https://www.stratasys.co.jp/) 、ストラタシスのブログ (https://www.stratasys.co.jp/resources/)、X/Twitter(https://twitter.com/stratasys) 、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/stratasys/) 、Facebook(https://ja-jp.facebook.com/stratasysJP/) をご覧ください。また、ストラタシスの公式ブログでも最新情報をご覧いただけます。

商標について

ストラタシス、Stratasys、Neoは、Stratasys Ltd.およびその関連会社の商標または登録商標です。