累計導入3,700件の「こうじやさん(R)シリーズ」3製品がv3へ進化 2026年6月18日（木）提供開始

石田データサービス株式会社こうじやさんシリーズ（拾い、本丸、二の丸）v3リリース拾いが変わる。見積が変わる。現場が変わる―拾い・積算・原価管理、三位一体のDX。

【デモ予約特典】オプション／モバイル本丸・二の丸ライセンスを1年間無料

石田データサービス株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役社長：西藤静男）は、設備業界に累計3,700件の導入実績を持つ「こうじやさん(R)シリーズ」のうち、拾い出し・積算見積・工事原価管理の3製品について最新バージョン v3 を、2026年6月18日（木）より提供開始します。

「拾いEXv3」「本丸EXv3」「二の丸EXv3」の3製品が同時に進化し、拾い出しから積算・原価管理・請求入金管理までのデータを一気通貫でつなぎます。AI拾い・AI単価確認・AIチャットボットを各製品に搭載し、担当者依存からの脱却と設備業DXの加速を実現します。

■ v3リリースの背景

設備業界は今、構造的な危機に直面しています。建設業の就業者数は1997年のピーク685万人から2024年には477万人へと約30%減少（日本建設業連合会）。建設資材物価指数は2015年比で143.9と12カ月連続で上昇を続け（2025年11月、建設物価調査会）、さらに2025年12月には改正建設業法が全面施行。設備業者は人材・原価・法対応という三重の課題を抱えています。

こうした環境下でも多くの設備業では、拾い出し・積算・原価管理がそれぞれ別ツールで管理されており、担当者依存の業務品質・転記ミス・原価の後追い管理によって利益を蝕まれています。石田データサービスは50年以上にわたる設備業向けシステム開発の知見をもとに、AIによる業務自動化とデータ連携による一気通貫DXを実現するv3の開発に踏み切りました。

■ 3製品の概要・特徴

こうじやさんシリーズ Before/After

拾いEXv3、本丸EXv3、二の丸EXv3の各製品に、AIによる新機能を搭載し、業務間データ連携による効率化を強化し、圧倒的な工数削減を実現します。

■ 拾いEXv3、本丸EXv3、二の丸EXv3 無料デモのご案内

拾い・本丸・二の丸EXv3 の概要こうじやさんシリーズ 連携イメージ

拾いEXv3、本丸EXv3、二の丸EXv3の無料デモは、現在受付中です。

■ その他のご案内

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/96504/table/7_1_478503ce3b5319342aab0d0f3b544c1d.jpg?v=202605131051 ]v3 無料デモお申込み :https://koujiyasan-dx.com/service/demo

デジタル化・AI導入補助金 対象ITツール登録済み。採択された場合、導入費用の最大1/2（小規模事業者は最大4/5）が補助されます。

■ 代表者コメント（代表取締役社長 西藤 静男）

拾いEXv3、本丸EXv3、二の丸EXv3では、AI機能を各製品に搭載しながら、拾い・見積・原価管理のデータを一気通貫でつなぎ、データ活用を結果から分析・予測へと進化させる機能を実装しました。設備業の現場がAIとデータの力で変わっていく姿をぜひ体感してください。

■ こうじやさんシリーズについて

電気工事・管工事・消防設備・ビルメンテナンス業など設備業向けの総合業務システムです。拾い出し・積算見積・原価管理・請求管理をデータで一気通貫につなぎ、AI機能による業務自動化と担当者依存からの脱却を実現します。AI拾い・AI単価確認・AI資金繰り予測など各製品に搭載したAI機能が、設備業の業務効率化と利益管理を支えます。段階導入にも対応しており、1製品からスモールスタートし、後から拡張できる設計です。

■ 会社概要

こうじやさん(R)シリーズの詳細を見る :https://koujiyasan-dx.com/service/[表2: https://prtimes.jp/data/corp/96504/table/7_2_8265353c319e6012cbf1b92e11a10003.jpg?v=202605131051 ]