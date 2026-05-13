ohpner、トゥモローゲート「B-SCORE」のタクシーCM放映を担当

ohpner株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=37utPkKizbM ]

オフラインマーケティング事業を展開するohpner株式会社(https://ohpner.com/)（東京都渋谷区、代表取締役：土井 健）は、ブランド力を数値化する組織診断サーベイ「B-SCORE」(https://bscore.jp/)を運営するトゥモローゲート株式会社(https://tomorrowgate.co.jp/)（大阪府大阪市、代表取締役：西崎 康平）のタクシーCM放映を担当いたしました。

本施策は、「B-SCORE」の認知拡大を目的として、2026年5月11日よりタクシーCMの放映を開始しています。

▼放映開始日

2026年5月11日

※本件に関する公式リリースはこちら：https://ohpner.com/news/20260513

■ ohpner株式会社について

ohpnerは、オフライン広告とマーケティングコンサルティングを通じて、顧客の事業成長を支援しています。モビリティ広告、タクシー広告、交通広告、その他OOHなどのメディア選定から、クリエイティブ制作、広告配信、効果測定まで、トータルなマーケティングソリューションを提供しています。

・モビリティ広告(アドトラック)詳細

・アドトラックをモビリティ広告へ再定義した理由