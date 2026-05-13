旅先の移動をもっと自由に、もっと楽しく。旅するレンタサイクル「タビペダル」サービス開始

株式会社ドクターペダル

自転車修理・メンテナンス事業を展開する株式会社ドクターペダル（本社：東京都品川区、代表：早川光）は、観光地での移動をもっと自由に楽しめるレンタサイクルサービス「タビペダル｜旅するレンタサイクル（https://ibaraki.drpedal.jp/）」を2026年5月13日（水）より提供開始します。

第一弾は、茨城県の全長約180kmのナショナルサイクルルート「つくば霞ヶ浦りんりんロードエリア」。観光地を“往復する移動”ではなく、“巡りながら楽しむ移動”へ変える、新しいサイクリングサービスとして展開します。

■「タビペダル | 旅するレンタサイクル」とは

従来のレンタサイクルでは、営業時間や返却場所の制約により、移動ルートが限定されるケースがありました。タビペダルでは、利用者がより自由に旅を楽しめるよう、貸出方法や返却方法、車種選択などをアップデートし、“移動そのものを楽しめる体験”を提供します。



■サービスの特徴

タビペダルでは、無人貸出システムを採用しており、スタッフ対応を待つことなくスムーズにレンタルを開始できます。観光地に到着してすぐに利用できるため、旅行中の限られた時間を有効活用することが可能です。また、事前予約にも対応しており、旅行前に車種や利用時間を確保できるため、繁忙期や観光シーズンでも安心して利用できます。

車両は、電動アシスト自転車、クロスバイク、スポーツバイクなど複数のタイプを用意しており、利用者の体力や走行距離、旅のスタイルに応じて選択可能です。初心者の観光利用から本格的なサイクリングまで、幅広いニーズに対応します。さらに、指定拠点で貸し出した自転車を別の拠点へ返却できる片道利用（ワンウェイ）にも対応しています。これにより、従来のように出発地点へ戻る必要がなくなり、観光地を効率よく巡りながら自由度の高いルート設計が可能になります。

■第一弾は「つくば霞ヶ浦りんりんロード」で展開

第一弾として展開する「つくば霞ヶ浦りんりんロード」は、霞ヶ浦の湖畔や田園風景を楽しめる全長約180kmのサイクリングルートです。比較的平坦なコースが多く、初心者でも走りやすい環境が整っており、観光と組み合わせたサイクリングに適しています。タビペダルを活用することで、出発地点に戻る必要がない片道利用が可能となり、従来よりも自由度の高い観光ルート設計が実現します。

つくば霞ヶ浦りんりんロードタビペダル｜旅するレンタサイクル 土浦駅前店

■今後の展開

タビペダルは、りんりんロードでの展開を皮切りに、今後は全国各地のサイクリングロードへの展開を予定しています。ドクターペダルは、本サービスを通じて、観光と移動をつなぐ新しいモビリティの形を提案し、地域の魅力向上に貢献していきます。

【サービス概要】

名称：タビペダル | 旅するレンタサイクル

展開エリア：第一弾として「つくば霞ヶ浦りんりんロード」

貸出車種：全4タイプ（クロスバイク、ロードバイク、電動アシスト、ジュニア）

開始日：2026年5月13日（水）

URL：https://ibaraki.drpedal.jp/

【本リリースに関するご質問】

Q. タビペダルとはどのようなサービスですか？

A. 無人貸出・事前予約・豊富な車種選択・片道利用に対応したレンタサイクルサービスです。



Q. 自転車は選べますか？

A. はい。電動アシスト自転車やクロスバイク、スポーツバイクなどから選択可能です。



Q. なぜ乗り捨てが可能なのですか？

A. 拠点間での車両管理・運搬体制を整備することで実現しています。

■会社概要

株式会社ドクターペダル

東京都品川区東五反田に本社を構える自転車修理・メンテナンス専門店です。東京都・神奈川・埼玉・千葉・茨城・福岡・大阪・京都・沖縄でシェアサイクルや電動キックボードの修理を行なっています。法人・自治体向けにレンタサイクルの定期点検やイベント時の修理サポートを行うほか、一般消費者向けに土日祝や早朝・夜間も利用可能な出張修理サービスを展開しています。