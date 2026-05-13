第4回 フレンドシップ ベース at ケイト・スペード ニューヨーク　シール交換を通じて“つながり”を楽しむコミュニティイベントを開催

タペストリー・ジャパン合同会社

この度、ケイト・スペード ニューヨークは、2026年5月14日(木)より期間限定で、池袋ルミネ店を皮切りに、銀座旗艦店3階にて、ブランドが大切にしてきた“つながり”や“前向きな日常”を共有する場所として誕生したコミュニティイベント「フレンドシップ ベース at ケイト・スペード ニューヨーク」の第４回目を開催いたします。

「フレンドシップ ベース at ケイト・スペード ニューヨーク」は、誰もが気軽に立ち寄れるコミュニティスペースとして、ブランドが大切にしてきた“つながり”や“前向きな日常”を感じられる体験を届けてきました。今回の第４回目では、ケイト・スペード ニューヨークのホームタウンであるニューヨークをイメージしたモチーフや、ブランドのアイコンバッグ、KSDuo（ケーエスデュオ）などをモチーフにしたオリジナル立体シールをご用意。来場者は、カプセルトイを体験し当たったシールを自由に楽しむことができるほか、その場で出会った他のお客様とシールを交換し合うことで、自然なコミュニケーションが生まれる体験をお楽しみいただけます。また、購入者限定でオリジナルのシール帳もご用意し、コレクションする楽しさとともに、継続的につながりを感じられる仕掛けを展開します。日常の中での小さな交流や、偶然の出会いから生まれるつながりが、前向きな気持ちを育むきっかけに、そんなひとときをお届けできるよう、本イベントを実施します。

【立体シール イラスト提供クリエイター】

ソーシャルメディアを中心に活動されているコナガイ香さん / MAMEMARUさんの2名による提供。

書籍・雑誌やウェブ、ブランドビジュアル、プロダクトなどへ幅広く

イラスト提供をしながら、壁画や展示をするなど作家としてもご活躍されています。

コナガイ香(https://www.instagram.com/kona__ill/)

神奈川県横浜市在住。 主に書籍やウェブ、広告やプロダクトなど 多岐にわたりイラスト提供するほか 店舗壁画や展示など作家活動も行う。 人とひとではないものの共存、日常とすこしのユーモアを大切にしている。

MAMEMARU(https://www.instagram.com/mamemarunoe/)

大阪出身・福岡在住のイラストレーター。目を瞑った首の長い女の子やカラフルなキャラクターを中心に描く。部屋に飾りたくなるような作品やグッズを制作している。

【フレンドシップ ベース at ケイト・スペード ニューヨーク】

ルミネ池袋店

開催期間：2026年5月14日(木)～5月20日(水)

住所：東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋3F

電話：03-5954-8231

営業時間：11:00 - 21:00

- 購入特典

期間中ご来場のうえ16,500円(税込)以上お買い上げでカプセルトイを1回ご体験、シール2枚とシール帳をプレゼント。

※お一人様1日1体験まで

銀座旗艦店

住所：東京都中央区銀座5-5-19

電話：03-6274-6470

営業時間：11:00 - 20:00

開催期間：2026年5月30日(土)~6月14日(日) ※期間中の土日祝のみ開催

- ご参加条件

開催日にご来場いただき、会場でQRコードを読み取りLINE公式アカウントにご登録いただいた方

中学生以上の方のみ対象

- 来場特典

カプセルトイ1回体験でシール1枚プレゼント。※QRコードより公式LINE友だち登録のうえ配布されるクーポンをご提示

- 購入特典

期間中ご来場のうえ16,500円(税込)以上お買い上げでカプセルトイをもう1回体験、シール1枚とシール帳をプレゼント。

※お一人様1日1体験まで

※いずれの特典も、なくなり次第終了

左から：ケーエスデュオ ウェービー スエード クロスボディ バッグ \57,200、 ケーエスデュオ クロスボディ バッグ ライトカンタロープ \52,800、ケーエスデュオ ウーブン クロスボディ バッグ エアルームトマト \69,300、ケーエスデュオ スエード クロスボディ バッグ ダークイングリッシュ シー \62,700、 ケーエスデュオ ウーブン クロスボディ バッグ ブラック \69,300、 すべて税込み価格。 サイズ：22cm × 27cm × 7cm

KSDuo（ケーエスデュオ）は、クロスボディ、ショルダー、ベルトバッグ、クラッチバッグの4通りの持ち方が可能な、ケイト・スペード史上最も汎用性の高いデザイン。取り外し・調節可能なストラップにより、ライフスタイルや気分に合わせて自由自在にスタイリングを楽しめます。シーンに応じて、ストラップを長めに調整すればアクティブなクロスボディスタイルに。ウエストに巻けばポーチ付きのベルトバッグとしてカジュアルな装いにもマッチし、肩掛けでスマートな印象のショルダーバッグにもなります。ストラップを外せばクラッチバッグとしてフォーマルな場面にも対応し、ひとつのバッグで、オン・オフ問わず幅広いスタイルを叶えることができます。コンパクトながらも収納力を備え、あらゆるシーンで活躍する頼れる存在です。

<掲載クレジット>

ブランド名：kate spade new york / ケイト・スペード ニューヨーク

問い合わせ先：ケイト・スペード カスタマーサービス

Tel: 050 5578 9152

https://www.katespade.jp

・フレンドシップ ベース at ケイト・スペード ニューヨーク ページ：こちら(https://www.katespade.jp/event.html?&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260513&utm_id=FY26_Summer)

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kate spade new york：

1993年に6つの代表的なハンドバッグとともに登場したケイト・スペード ニューヨークは、どんなときもカラフルで、大胆な発想に富み、前向きであり続けてきました。今日では、ハンドバッグ、アパレル、ジュエリー、シューズ、ギフト、ホームウェアなど、毎日の生活に特別な彩りを添えるアイテムを提案するグローバルブランドに成長しました。私たちはいつだってオリジナリティーあふれる視点で、 perfectly imperfect lifestyle（完璧ではないけれども特別なライフスタイル）を送る世界中の女性たちのコミュニティーを応援します。ケイト・スペード ニューヨークはタペストリー・インクのブランドです。https://www.katespade.jp