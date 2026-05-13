神戸ストークス B2優勝祈念 ＆ 神戸まつり開催記念！神戸ウォーターフロントがGREENに染まる！

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株式会社One Bright KOBE

「GLION ARENA KOBE（ジーライオンアリーナ神戸）/TOTTEI」を運営する株式会社One Bright KOBE（住所：兵庫県神戸市、代表取締役社長 渋谷 順）は、「神戸ストークス」のりそなグループ B2プレーオフファイナル 2025-26進出を記念し、アリーナと周辺エリアの神戸ウォーターフロントがグリーンにライトアップされますことをお知らせいたします。


初戦の5月16日（土）は神戸港ウィークエンド花火も開催。5月17日（日）には第53回神戸まつり開催に伴い「KOBE ライトアップDAY」で市内各施設がライトグリーンにライトアップします。アリーナでの優勝に向けた熱戦とあわせてお楽しみください。




1. ストークスGREENライトアップ（神戸ウォーターフロント）

2026年5月16日（土）日没後


対象　：神戸市立博物館、GLION Awa-s BuildinG、ホテルオークラ神戸、GLION ARENA KOBE


備考　：同日19:30～神戸港ウィークエンド花火もTOTTEIからお楽しみいただけます




2026年5月19日（月）日没後


対象　：神戸ポートタワー、神戸海洋博物館、メリケンパーク、神戸市立博物館、


　　　　GLION Awa-s BuildinG、GLION ARENA KOBE



神戸ストークスの試合情報はこちら




https://www.storks.jp/lp/game_20260516_20260517/


2. 神戸ライトアップDAY （神戸市内各所）

2026年5月17日（日）日没後


対象　：神戸ウォーターフロント一帯はじめ市内各所のライトアップ施設


内容　：第53回神戸まつり開催を記念した「神戸ライトアップDAY」として、


　　　　神戸市内各所がライトグリーンに点灯されます。　


　　　　詳細は神戸市発表資料(https://www.city.kobe.lg.jp/a30028/shise/kekaku/jutakutoshikyoku/scene/11_night/21_kobelightupday.html)をご参照ください。　


【同時開催】


16日（土）：TOTTEI PARKからよく見える！神戸港ウィークエンド花火　　　　　　



2026年5月16日（土）19:30～約5分間


https://www.totteikobe.jp/event/article/25503


※当日天候不順等の最新情報は、こうべみなとの夜実行委員会のInstagramでご確認ください



17日（日）：神戸まつり TOTTEI初開催！ダンスパフォーマンスやニュースポーツ体験！



2026年5月17日（日）11:00～16:30


https://www.totteikobe.jp/news/article/26418



　神戸ストークスコラボカフェ(https://www.totteikobe.jp/news/article/26029)

TOTTEI STAND BUOYで開催中の神戸ストークスコラボカフェでは、選手サイン入り写真＆メッセージ、谷選手 永久欠番パネル、B2西地区優勝パネルなどを展示中です。



コラボドリンク購入特典の「オリジナルストロータグ」は、運が良ければ超激レアな金色タグがあたります。







　ストークスコラボグルメ購入でストーキーステッカープレゼント！(https://www.totteikobe.jp/news/article/26034)




プレーオフ公式戦開催日限定で、TOTTEI内の11店舗で提供中のストークスコラボメニューをご購入の方に、先着でストーキーステッカー（全4種）をプレゼント！店舗利用でストークス選手サイン入りグッズなどが当たるアプリスタンプラリーも開催中です。


　神戸ストークスプレーオフ応援！d払いでお得にお買い物を楽しもうキャンペーン(https://www.totteikobe.jp/news/article/26034)

TOTTEI内全店（チケット売り場や売り子販売なども含む）と南京町などの三宮エリア対象店舗でプレーオフ応援のd払いキャンペーンを開催中。ポイント還元率は最大100％＆ハズレ無し！


さらにdポイントアプリをストークスデザインにきせかえして貯めたdポイントの5%が応援金としてクラブに還元されます。
（お客さまご負担はありません）






　試合観戦後はストークスグリーンカクテル提供のバーで祝杯を！(https://www.totteikobe.jp/news/article/23625)

ストークスグリーンのオリジナルカクテルを提供中のバーとTOTTEIを巡るスタンプラリーを好評開催中！ストークスの試合後、もう少し神戸の夜を楽しみたい方は、対象バーを巡ってみてはいかがでしょうか。