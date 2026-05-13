BIJOUPIKO(ビジュピコ)が喜平ジュエリーに特化した専門サイトを開設。”日本最安値級×高品質”の商品を多数掲載。

株式会社ビジュピコ

国内最大級のジュエリー・ブライダルジュエリーセレクトショップを全国50店舗以上展開するBIJOUPIKO（読み：ビジュピコ）グループの株式会社ビジュピコ（徳島県板野郡、代表取締役：石部高史）は、喜平ジュエリー専門サイトをオープンいたしました。

URL:https://kihei.bijoupiko.com/

・開設の背景とサイトの特徴

近年の地金相場高騰を背景に「身に着ける資産」として需要が高まっている喜平ジュエリー。

本サイトは、BIJOUPIKO(ビジュピコ)で取り扱う喜平ジュエリーを来店前にじっくりと比較・検討いただき、安心して店舗でお選びいただくために開設しました。

ビジュピコ 喜平ジュエリー専門サイト３つの特徴

１.「今の価格」が分かる

地金相場が日々変動するなか、実際の価格がわかりづらいというお客様の不安を解消するため、毎朝11半時ごろに価格を更新しています。

これにより、今の価格をすぐにご確認いただけます。

２.「自分に合う一本」が見つかる

定番のイエローゴールドに加え、プラチナやピンクゴールド、ゴールドとプラチナのコンビなど、さまざまな素材の喜平ジュエリーをご用意しています。

サイト内でじっくり比較・検討いただけるため、豊富なラインナップの中から自分に合う一本が見つかります。

３.「実物を確認」できる

専門サイトを立ち上げるにあたり店舗での販売体制も強化しました。

これまでは、喜平ジュエリーを常設している店舗でのご案内が中心でしたが、取り寄せ機能をサイトに追加したことでお近くの店舗へのお取り寄せが可能となりました。

サイト上で気になった商品はそのまま取り寄せリストに追加することができ、最大３点までご希望の店舗へ取り寄せることができます。

実際に商品をご確認いただいたうえで、安心してお買い求めいただけます。

・喜平とは

資産価値と美しさを兼ね備えた「身に着ける資産」

喜平とはジュエリーに使われるチェーンのつなぎ方の名称を指します。

チェーンの環を90度にひねり、表面が平らになるように押しつぶすことで作られる独特なデザインが特徴。地金本来の美しさを引き立てるカットと、シンプルで無駄のないデザインは、時代を問わず愛されてきました。

一般的なジュエリーとは異なり「地金そのもの」に付加価値がつくため、延べ棒やコインと同様に実物資産として喜平を選ばれる方も増えています。

▼喜平についてはこちら

https://kihei.bijoupiko.com/pages/about-kihei

・日本最安値級×高品質の実現

日本最安値級を叶える「スケールメリットとコスト削減」

ビジュピコでは高品質な喜平ジュエリーを日本最安値級の価格でご提供するため、余分なコストの削減に努めています。

・販売価格に4割～5割程度の利益を乗せる小売店が多い中、ビジュピコでは利益を1割以下に設定

・地金・加工工場と直接取引を行うことで、外注コストを徹底的に削減

・全国50店舗以上のスケールメリットを活かした流通ネットワークで、中間マージンを大幅カット



自社の利益と余分なコストを徹底的に抑えることで、お客様にご満足いただける価格でのご提供が可能となっております。

・品質の保証

ビジュピコで取り扱う定番喜平ジュエリーには、貴金属の品位を保証する造幣局検定マークが打刻してあります。

さらに、ご購入の際には弊社発行の品質保証書をお渡しいたしますので、安心して喜平ジュエリーをお選びいただけます。

※造幣局検定マークは、造幣局による審査に合格した製品にのみ打刻されるマークとなっております。フルオーダー品につきましては造幣局検定マークの対象外となります。

▼高品質・安さの理由はこちら

https://kihei.bijoupiko.com/pages/reason-for-price(https://kihei.bijoupiko.com/pages/about-kihei)

・喜平ジュエリーを選ぶなら、ビジュピコで

ビジュピコ 喜平ジュエリー専門サイトの開設により、豊富な商品を事前に確認しながら比較・検討いただけるようになりました。

さらに、気になる商品はお近くの店舗へお取り寄せいただけるため、喜平ジュエリーをこれまで以上に身近に、より手に取りやすいものとしてお選びいただけます。

是非お近くの店舗にて、ビジュピコの喜平ジュエリーをご堪能ください。

▼店舗一覧はこちら

https://kihei.bijoupiko.com/blogs/shop/

ビジュピコについて

日本唯一の宝飾問屋街”御徒町”から高品質なジュエリーと適正価格のダイヤモンドを問屋価格でお届けします。

国内有数の在庫を確保した資産性の高いアーガイル産ピンクダイヤモンドのお取り扱い、金・プラチナ地金の売買、貴金属ジュエリーの売買など、ビジュピコでは資産運用のご案内も行っており、将来への不安が高まる時代に、賢く資産を守る方法を提案させていただきます。

北海道から沖縄まで展開する国内最大級のブライダルリングセレクトショップも運営しております。

BIJOUPIKO GROUP COMPANY

株式会社ビジュピコ（徳島県板野郡・東京都台東区）/ Bell tree株式会社（愛知県名古屋市）

▼ビジュピコグループコーポレートサイト

https://bijoupiko.co.jp

▼ビジュピコ店舗一覧

https://bijoupiko.com/shoplist/

▼公式Instagram

ブライダル

https://www.instagram.com/bijoupiko_official/

宝飾・時計

https://www.instagram.com/bijoupiko_jewelry.watch/

アイウェアサロンルック

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