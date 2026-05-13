“現役医師監修”機能性メディカルウェアブランド「WWS Medical」、5/13(水)通気性・速乾性に優れた夏専用スクラブ「クールシリーズ」を発売

株式会社オアシスライフスタイルグループ

“現役医師監修”機能性メディカルウェアブランド「WWS Medical/ダブリューダブリューエス メディカル」（以下WWS Medical）を企画・販売する株式会社オアシスライフスタイルグループ (所在地：東京都千代田区)は、5月13日（水）より通気性・速乾性に優れた夏専用スクラブ「クールシリーズ」を発売いたします。優れた高通気性で、夏場の蒸れ感と透け感を限りなく無くし、天然素材のような柔らかなサラリとした肌触りを実現しました。

WWS Medical 公式オンラインストア：https://wws-medical.jp

WWS Medical は、創業事業である水道工事業の作業着として開発された「スーツに見える作業着」を展開するWWSのインナーレーベルとして誕生いたしました。WWSを導入していた医療業界関係者から、医療現場に順応した撥水性やストレッチ性、衛生面から洗濯が可能で、軽くて着疲れしないことから、WWS独自開発素材「ultimex」を使用したメディカルウェアの販売を希望する声が多数寄せられていました。

そこで、現役医師監修のもと、構想から発売まで 1年半をかけて医療従事者が使用しやすい機能性とデザインを兼ね備えたメディカルウェアを開発。2026年3月2日(月)より専用のオフィシャルECサイトをオープンしております。

この度、2026年5月15日(金)より通気性と速乾性に優れた夏専用スクラブ「〔cool〕スクラブシャツ」「〔cool〕スクラブパンツ」を販売いたします。本商品は、高温多湿の夏に向けた独自開発素材「ultimex COOL/アルティメックスクール」を使用。

通気性を極限まで上げつつも見た目を損なわない細かな通気孔が、蒸れにくく快適な着心地を実現。伸縮性のある糸をメッシュ調で編み込んでいるため、ストレッチ性も抜群で着疲れを軽減。腕や肩回りの可動域を広げ、多岐にわたる医療業務をサポートします。

また、速乾と撥水に優れているので汗によるべたつきを解消し、衣服内環境を快適にします。また、肌触りは天然素材のように柔らかく、医療現場でもストレスの無い着心地を提供いたします。特殊な染め分け技術を採用し、深みと表情のある上質な色合いとなっています。

- 〔cool〕スクラブシャツ、〔cool〕スクラブパンツ 概要

商 品：〔cool〕スクラブシャツ

価 格：税込7,700円

サイズ：XS/S/M/L/LL/3L

カラー：ビターネイビー/ビターダークネイビー

機能性：洗濯可・撥水・速乾・ストレッチ・アイロン不要・静電気軽減

商品ページ：https://wws-medical.jp/products/56-1298wb-m

特徴：胸ポケットとフロントポケットが計3つあり、胸ポケット内にペンを固定できるペン差しが2つ、左のフロントポケット内に医療用PHS（ピッチ）やスマートフォンが入る専用ポケットを完備。患者様と接触する際に静電気が起こりにくいように両脇下、裾、袖口、首後ろの計7か所に放電テープを配置。容易に着脱できるよう、右肩口をドットボタン仕様にしました。

商 品：〔cool〕スクラブパンツ

価 格：税込9,350円

サイズ：XS/S/M/L/LL/3L

カラー：ビターネイビー/ビターダークネイビー

機能性：洗濯可・撥水・速乾・ストレッチ・アイロン不要・静電気軽減

商品ページ：https://wws-medical.jp/products/56-3236wb-m

特徴：ウエストを総ゴムにし、股上を深めにすることで動きやすいデザインに。ポケットはサイドポケットとバックポケット以外に、ファスナー付きポケットの計5つ。スクラブシャツ同様、腰と裾の4か所に放電テープを配置しました。

- 現役医師監修のメディカルウェアブランド「WWS Medical」

メディカルウェアブランド「WWS Medical」は、独自開発素材「ultimex」を使用した機能的かつ軽くて着疲れしない着心地のメディカルウェアを提供しています。WWSを導入している医療業界関係者より同素材を使用したメディカルウェアの販売を希望する声が多数寄せられたことをきっかけにブランドを立ち上げました。現役医師監修のもと、構想から発売まで 1年半をかけて医療従事者が使用しやすいデザインのスクラブを開発し、2024年5月より販売しています。

WWS Medical公式オンラインストア：https://wws-medical.jp

- 会社概要

会社名 株式会社オアシスライフスタイルグループ

代表者 関谷有三

所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-5-17 晴花ビル3F