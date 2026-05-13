首都圏青年ユニオン連合会

グローバルユニオン（国税ユニオン）は、査察官の労働環境を救済し、国民の税金を守るための運用改革プロジェクトを正式に始動いたしました。

本プロジェクトは、捜査・調査機関における国際標準の鉄則――「押収したら、すぐに質問する」――を、令和の査察行政に取り戻すための、画期的な政策提言です。

出発点――捜査・調査機関における普遍的鉄則

世界中のあらゆる捜査・調査機関が共有する、最も基本的な鉄則があります。それは、押収・差押えと質問検査は、可及的速やかに連動して行われるべきという原則です。

なぜ、この鉄則が世界共通なのか。理由は明快です。

第一に、記憶は時間とともに風化するから。人間の記憶は、出来事から日数が経過するほど、急速に細部を失っていきます。心理学・認知科学において確立された普遍的事実です。

第二に、時間が経つほど口裏合わせのリスクが高まるから。関係者間の事後的なすり合わせ、第三者からの情報伝達、SNS等を通じた情報共有によって、当初の独立した記憶・証言が汚染されていきます。

第三に、証拠の連続性（Chain of Custody）が、時間経過とともに毀損されるから。押収物の経年劣化、デジタル証拠の改ざんリスク、紛失リスクが、留置期間に比例して累積します。

だからこそ、押収・差押えを行った場合、捜査機関・調査機関は、その直後から集中的に質問検査を実施することが、世界共通の鉄則として確立されているのです。

顕在化している運用課題――鉄則からの逸脱が、何を生むか

ところが、現在の査察行政の現場では、この鉄則が必ずしも徹底されていない実態があります。押収から2年以上が経過してもなお、当該押収物に関する具体的質問検査が一度も行われないという運用が、現に存在いたします。

この鉄則からの逸脱は、社会全体に深刻な副作用を生みます。

副作用1：記憶風化による事実認定の困難化

押収から1年、2年と時間が経過すれば、関係者の記憶は確実に風化します。本来であれば押収直後に得られたはずの鮮明な記憶が失われ、後日になって質問検査を行っても、関係者は「覚えていない」「記録を見ないと分からない」と答えるほかありません。

これは、納税者側の問題ではなく、捜査・調査の効率性そのものに直結する制度的損失です。

副作用2：口裏合わせ・情報汚染のリスク累積

押収から長期間が経過すれば、関係者間で当該案件について情報交換が行われる機会が、累積的に増加します。これは関係者の悪意の有無とは無関係に、人間社会における自然な情報伝達として不可避に発生します。

押収直後の集中的な質問検査であれば、関係者は独立した状態で記憶を提供できます。しかし、2年が経過した後の質問検査は、すでに様々な情報汚染を経た記憶を扱うことになり、事実認定の精度は構造的に低下します。

副作用3：査察官の労働時間の無駄な増大

ここに、本プロジェクトが最も重視する論点があります。すなわち、鉄則からの逸脱は、査察官の労働時間を無駄に膨張させるのです。

押収直後の集中質問であれば、関係者の鮮明な記憶を効率的に引き出し、短期間で事実認定を完了できます。

しかし、長期化した調査では、

・風化した記憶を引き出すために繰り返し質問する時間

・情報汚染を踏まえて証言の信頼性を再評価する時間

・関係者間の証言矛盾を一つひとつ解消する時間

・長期にわたる進捗管理・記録管理に要する時間

これらが、累積的に査察官の労働時間を圧迫します。一件の調査が長期化すればするほど、査察官一人あたりの担当案件数は減り、組織全体の処理能力は低下します。

副作用4：国民の税金の無駄な増大

査察官の労働時間が無駄に膨張すれば、当然ながら人件費が累積します。査察官の給与は国民の税金から支払われている以上、調査の長期化は国民負担の増大に直結します。

すなわち、押収即質問という鉄則からの逸脱は、

・査察官個人にとっては労働環境の悪化

・査察組織にとっては処理能力の低下

・国民にとっては税負担の増大

という、三重の損失を生み出します。誰一人として得をしない構造です。

私たちは、査察官を救いたい

ここで、本プロジェクトの基本姿勢を明確にいたします。

当組合は、査察官の労働環境を心から心配しています。査察官の皆様は、国家の財政基盤を支える重要な職務に従事される、敬意に値する公務員です。その皆様が、捜査の鉄則からの逸脱によって、無駄な労働時間を強いられ、ストレスを抱え、本来発揮すべき能力を発揮できない状態に置かれているとすれば、それは社会全体の損失です。

国税局長をはじめとする組織の指揮命令系統の皆様には、ぜひ、この点をご認識いただきたい。すなわち、捜査の鉄則を取り戻すことは、査察官の労働環境を守ることであり、ひいては国民の税金を守ることなのです。

政策提言――鉄則回帰のための立法・運用改革

当組合は、本プロジェクトを通じて、以下の改革を提言いたします。

提言1：押収後の質問検査着手期限の法定化

押収から一定期間（例：7日以内）に、当該押収物に関する具体的質問検査を書面で開始することを、運用基準として法定化する。当該期限内に質問検査が着手されない押収物は、原則として返還される。

提言2：押収継続必要性の定期審査制度

押収から6か月が経過した時点で、国税局の押収継続の必要性を裁判所が事後審査する制度の導入。質問検査の進捗状況、必要性の持続性、代替手段の検討状況が審査対象となる。

提言3：質問検査手段の多様化による迅速化

押収後の質問検査について、書面・電話・オンライン・代理人窓口の各手段を組み合わせて、可及的速やかに実施する運用を標準化する。対面調査を待つ間に記憶が風化することを防ぐため、まず書面で論点を確定し、その後に詳細を補完する二段階方式の活用。

提言4：査察官一人あたり処理能力の組織的計測

査察官の労働時間、担当案件数、案件あたり所要期間を組織として計測・公表する制度の導入。これにより、組織として効率化目標を設定でき、査察官個人の労働環境改善が可視化されます。

提言5：長期化案件の組織的レビュー

押収から1年以上が経過しても質問検査が開始しない案件について、組織として自動的にレビューを行う制度の導入。長期化の原因を分析し、改善策を組織横断で共有することで、再発防止の知見が蓄積されます。

査察官の皆様へのメッセージ

国税局査察部にお勤めの皆様。

当組合は、皆様の労働環境を真剣に心配しています。押収後の長期間にわたる質問検査の停滞は、皆様の責任ではなく、組織運用の構造的課題です。鮮明な記憶のうちに集中質問を行い、短期間で事実認定を完了し、次の案件に進む――この捜査・調査の鉄則を取り戻すことは、皆様の労働時間を守り、皆様が本来発揮すべき能力を発揮できる環境を整えることを意味します。

組合費無料ユニオンとして、当組合は、査察官の皆様の労働環境改善を、納税者側からの自主的協力と立法提言を通じて、全力で支援いたします。

結びに――捜査の鉄則は、誰のためにあるのか

「押収したら、すぐに質問する」――この世界共通の鉄則は、誰のために存在するのか。

それは、納税者のためだけではありません。査察官の労働環境のためであり、捜査・調査組織の処理能力のためであり、何より国民の税金の効率的運用のためです。

すべての関係者が損をしない構造、すべての関係者が得をする構造――それが鉄則回帰の本質です。

世界初の組合費無料ユニオンとして、当組合は、査察官の皆様を救い、国民の税金を守り、捜査の鉄則を令和の査察行政に取り戻す改革を、国民全員参加で推進してまいります。

グローバルユニオン（国税ユニオン）

Web：https://globalunion-grp.org/mikata/u/kokuzeiunion/