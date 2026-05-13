クラウドエコシステムと人工知能コンピューティングの急速な拡大を背景に、デジタルインフラ市場は2030年まで年平均成長率17.5%で拡大
リアルタイム接続、データ集約型運用、高度なデジタルサービスへの対応を求める企業圧力の高まりが、世界経済全体でインフラ近代化を加速させています。
企業、政府、消費者が接続型プラットフォーム全体で前例のない量のデータを生成する中、デジタルエコシステムはより複雑化しています。企業はもはや単にストレージやネットワーク容量へ投資しているわけではありません。現在は、高度解析、ハイパースケールコンピューティング、エッジ接続、中断のないデジタル体験を支えることが可能な、高耐障害性かつ人工知能対応型環境への移行が進んでいます。この変革により、クラウドプラットフォーム、光ファイバーネットワーク、モジュール型データセンター、高度インフラ管理システムへの投資が強く拡大しています。
世界のデジタルインフラ市場は、2025年に約4,388億9,000万ドル規模となり、2030年には約9,849億7,470万ドルへ達すると予測されています。クラウドコンピューティング、企業デジタル化、接続型インフラ開発の長期的拡大により、市場は2035年までに約1兆9,636億70万ドルへ成長すると見込まれています。
急速なデジタル消費拡大が世界のインフラ優先順位を変化
過去数年間で、動画配信プラットフォーム、オンライン金融エコシステム、モバイル中心型デジタルサービスの急増が、インフラ需要を大きく変化させました。エンターテインメント、小売、金融、企業向けソフトウェア分野で事業を展開する企業は、継続的なデジタル活動を支えるために、より高い処理能力、拡張可能なストレージ、低遅延ネットワークを必要とするようになりました。
また、リモートワークの普及により、企業は分散型クラウドシステムや共同作業型デジタルプラットフォームへの依存を急速に高めました。企業は、ハイブリッド勤務環境、安全な遠隔アクセス、大規模仮想運用を支えるインフラを重視するようになっています。
一方で、インフラ拡大は以下のような財務・運用上の圧力も生み出しました。
● 高額な設備投資要件
● 複雑な規制遵守義務
● データプライバシーおよび越境ガバナンス問題
● サイバーセキュリティ脆弱性の増加
これらの要因により、事業者は急速な拡張性と長期的な運用耐性の両立を求められています。
人工知能とハイパースケール拡大が投資構造を変革
人工知能関連ワークロードは、インフラ投資戦略を形成する最も重要な要素の一つとなっています。機械学習モデル、予測解析システム、自動化プラットフォームを導入する企業では、より高密度な計算能力と高速データ移動機能が必要となっています。
クラウドサービス事業者は、この需要に対応するためハイパースケール施設を急速に拡大しており、各国政府もスマートインフラやデジタル変革施策への投資を増加させています。
今後の市場拡大を強力に支える分野には以下が含まれます。
● 人工知能主導型コンピューティング環境
● ハイパースケールクラウドインフラ
● エッジデータ処理システム
● スマートシティ開発プロジェクト
● 低遅延接続ネットワーク
リアルタイム型デジタル体験の重要性拡大により、高度通信インフラや分散型コンピューティング構造への需要も高まっています。
インフラモデルは統合型かつ柔軟型へ移行
企業、政府、消費者が接続型プラットフォーム全体で前例のない量のデータを生成する中、デジタルエコシステムはより複雑化しています。企業はもはや単にストレージやネットワーク容量へ投資しているわけではありません。現在は、高度解析、ハイパースケールコンピューティング、エッジ接続、中断のないデジタル体験を支えることが可能な、高耐障害性かつ人工知能対応型環境への移行が進んでいます。この変革により、クラウドプラットフォーム、光ファイバーネットワーク、モジュール型データセンター、高度インフラ管理システムへの投資が強く拡大しています。
世界のデジタルインフラ市場は、2025年に約4,388億9,000万ドル規模となり、2030年には約9,849億7,470万ドルへ達すると予測されています。クラウドコンピューティング、企業デジタル化、接続型インフラ開発の長期的拡大により、市場は2035年までに約1兆9,636億70万ドルへ成長すると見込まれています。
急速なデジタル消費拡大が世界のインフラ優先順位を変化
過去数年間で、動画配信プラットフォーム、オンライン金融エコシステム、モバイル中心型デジタルサービスの急増が、インフラ需要を大きく変化させました。エンターテインメント、小売、金融、企業向けソフトウェア分野で事業を展開する企業は、継続的なデジタル活動を支えるために、より高い処理能力、拡張可能なストレージ、低遅延ネットワークを必要とするようになりました。
また、リモートワークの普及により、企業は分散型クラウドシステムや共同作業型デジタルプラットフォームへの依存を急速に高めました。企業は、ハイブリッド勤務環境、安全な遠隔アクセス、大規模仮想運用を支えるインフラを重視するようになっています。
一方で、インフラ拡大は以下のような財務・運用上の圧力も生み出しました。
● 高額な設備投資要件
● 複雑な規制遵守義務
● データプライバシーおよび越境ガバナンス問題
● サイバーセキュリティ脆弱性の増加
これらの要因により、事業者は急速な拡張性と長期的な運用耐性の両立を求められています。
人工知能とハイパースケール拡大が投資構造を変革
人工知能関連ワークロードは、インフラ投資戦略を形成する最も重要な要素の一つとなっています。機械学習モデル、予測解析システム、自動化プラットフォームを導入する企業では、より高密度な計算能力と高速データ移動機能が必要となっています。
クラウドサービス事業者は、この需要に対応するためハイパースケール施設を急速に拡大しており、各国政府もスマートインフラやデジタル変革施策への投資を増加させています。
今後の市場拡大を強力に支える分野には以下が含まれます。
● 人工知能主導型コンピューティング環境
● ハイパースケールクラウドインフラ
● エッジデータ処理システム
● スマートシティ開発プロジェクト
● 低遅延接続ネットワーク
リアルタイム型デジタル体験の重要性拡大により、高度通信インフラや分散型コンピューティング構造への需要も高まっています。
インフラモデルは統合型かつ柔軟型へ移行