体外診断用（IVD）パッケージング市場は2035年までに160億7000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）5.1％で成長すると予測 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

体外診断用（IVD）パッケージング市場は2035年までに160億7000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）5.1％で成長すると予測 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース