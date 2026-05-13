体外診断用（IVD）パッケージング市場は2035年までに160億7000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）5.1％で成長すると予測 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
体外診断用（IVD）パッケージング市場は、2025年の97億米ドルから2035年には160億7,000万米ドルへ拡大すると予測されており、2026年から2035年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）5.1％で成長すると見込まれています。近年、分子診断、PCR検査、迅速診断、免疫診断などの高度化が進む中で、試薬や検体を安全かつ安定的に保管・輸送するための高性能パッケージング需要が急速に高まっています。特に医療現場では、診断精度を左右する「包装品質」が重視されるようになり、単なる容器ではなく、品質保持・無菌維持・トレーサビリティ機能を備えた次世代型IVDパッケージングへの投資が拡大しています。
自動化診断とPOC検査の拡大がIVD包装需要を急加速
近年の臨床検査市場では、自動化ラボシステムとポイント・オブ・ケア（POC）診断機器の普及が急速に進行しています。これに伴い、高スループット検査に対応可能なボトル、バイアル、カートリッジ、検査キット包装の需要が拡大しています。特にPOC診断は、病院だけでなく在宅医療、ドラッグストア、地域診療所でも利用が広がっており、小型化・軽量化・耐衝撃性を兼ね備えた包装技術が市場成長を支えています。さらに、COVID-19以降、迅速診断市場の重要性が再認識されたことで、診断試薬の長期安定保存や輸送安全性を実現する高機能包装へのニーズが世界的に高まっています。
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日本市場で体外診断用（IVD）パッケージング分野への参入価値が高まる理由
日本では高齢化率が世界トップクラスに達しており、慢性疾患検査、がん診断、感染症検査、遺伝子診断の需要が継続的に増加しています。厚生労働省関連統計によると、体外診断用（IVD）パッケージング市場は拡大基調にあり、特にPCR検査、免疫測定、在宅診断向け需要が増加しています。これにより、試薬安定性を維持する高品質IVDパッケージングへの投資が加速しています。さらに、日本企業は精密成形技術、高機能樹脂、無菌包装分野で国際競争力を持つため、IVD包装市場は国内材料メーカー、医療機器企業、化学メーカーにとって高収益分野として注目されています。加えて、環境配慮型包装への移行も進んでおり、生分解性素材やリサイクル対応材料への需要拡大が新たなビジネス機会を創出しています。
規制強化と品質基準の高度化が市場競争を変革
世界各国で医療安全規制が強化される中、体外診断用（IVD）パッケージング市場では「規制適合力」が競争優位性を左右する重要要素となっています。特に欧州IVDR規制や米国FDA基準への適合要求が厳格化しており、包装材料の安全性、耐薬品性、無菌性、改ざん防止機能への要求水準が上昇しています。これにより、メーカー各社は高性能バリア材、スマートラベル、RFID追跡技術などを活用した高付加価値包装ソリューションの開発を加速させています。また、精密医療や個別化医療の拡大に伴い、小ロット・多品種対応可能なカスタマイズ包装の重要性も高まっており、包装技術そのものが診断精度を支えるコア要素として位置づけられています。
主要企業のリスト：
● Amcor plc
● AptarGroup Incorporated
● Thermo Fisher Scientific Incorporated
● Corning Incorporated
● Greiner Holding AG
● COMAR, LLC
自動化診断とPOC検査の拡大がIVD包装需要を急加速
近年の臨床検査市場では、自動化ラボシステムとポイント・オブ・ケア（POC）診断機器の普及が急速に進行しています。これに伴い、高スループット検査に対応可能なボトル、バイアル、カートリッジ、検査キット包装の需要が拡大しています。特にPOC診断は、病院だけでなく在宅医療、ドラッグストア、地域診療所でも利用が広がっており、小型化・軽量化・耐衝撃性を兼ね備えた包装技術が市場成長を支えています。さらに、COVID-19以降、迅速診断市場の重要性が再認識されたことで、診断試薬の長期安定保存や輸送安全性を実現する高機能包装へのニーズが世界的に高まっています。
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日本市場で体外診断用（IVD）パッケージング分野への参入価値が高まる理由
日本では高齢化率が世界トップクラスに達しており、慢性疾患検査、がん診断、感染症検査、遺伝子診断の需要が継続的に増加しています。厚生労働省関連統計によると、体外診断用（IVD）パッケージング市場は拡大基調にあり、特にPCR検査、免疫測定、在宅診断向け需要が増加しています。これにより、試薬安定性を維持する高品質IVDパッケージングへの投資が加速しています。さらに、日本企業は精密成形技術、高機能樹脂、無菌包装分野で国際競争力を持つため、IVD包装市場は国内材料メーカー、医療機器企業、化学メーカーにとって高収益分野として注目されています。加えて、環境配慮型包装への移行も進んでおり、生分解性素材やリサイクル対応材料への需要拡大が新たなビジネス機会を創出しています。
規制強化と品質基準の高度化が市場競争を変革
世界各国で医療安全規制が強化される中、体外診断用（IVD）パッケージング市場では「規制適合力」が競争優位性を左右する重要要素となっています。特に欧州IVDR規制や米国FDA基準への適合要求が厳格化しており、包装材料の安全性、耐薬品性、無菌性、改ざん防止機能への要求水準が上昇しています。これにより、メーカー各社は高性能バリア材、スマートラベル、RFID追跡技術などを活用した高付加価値包装ソリューションの開発を加速させています。また、精密医療や個別化医療の拡大に伴い、小ロット・多品種対応可能なカスタマイズ包装の重要性も高まっており、包装技術そのものが診断精度を支えるコア要素として位置づけられています。
主要企業のリスト：
● Amcor plc
● AptarGroup Incorporated
● Thermo Fisher Scientific Incorporated
● Corning Incorporated
● Greiner Holding AG
● COMAR, LLC